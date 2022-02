Vivienda

Cómo poner una denuncia ante la Policía Nacional y la Guardia Civil

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Necesitas poner una denuncia ante la Policía? Tanto si has presenciado un delito o infracción, como si has sido víctima de un robo o sufres violencia de género, puedes poner una denuncia ante las autoridades policiales. ¿Pero, cómo hacerlo? Además de acudir de manera presencial a las dependencias policiales, también es posible denunciar por internet. Pero esta vía tiene ciertas limitaciones, puesto que no todas las denuncias pueden ponerse de manera telemática.

Si quieres denunciar a alguien, quizá no estés seguro de a qué organismo tienes que acudir, si a la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local. Pero la respuesta es sencilla, puesto que depende del delito que tengas que denunciar y de la localidad en la que vivas.

¿A qué organismo denunciar?

Saber ante qué autoridad presentar una denuncia depende de varios factores, como el delito o hecho denunciable y de la localidad en la que residas. Por ejemplo, para denunciar que te han aparcado en tu vado, puedes acudir a la Policía Local de tu pueblo o ciudad. Aunque si se trata de un lugar de pocos habitantes que ni siquiera tiene comisaría de Policía, tendrás que acudir a las dependencias más cercanas.

Por otra parte, hay denuncias específicas de las que se encargan los departamentos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, peor no te preocupes, no tienes por qué saber cuáles son. Por el contrario, en los teléfonos 091 o 112 puedes poner la denuncia y que estos organismos te deriven a los organismos específicos. Aunque de manera general, las denuncias por robo, por pérdida de documentos, para denunciar malos tratos o por haber presenciado algún delito pueden presentarse indistintamente en cualquiera de estos dos organismos.

Cómo poner una denuncia en la Policía Nacional

En términos generales, hay tres tipos de denuncias que pueden presentarse ante la Policía Nacional:

Por robo o hurto y pérdida de documentación oficial Ser víctima de violencia de género y malos tratos Denuncia por presenciar un acto delictivo

Para interponer alguna de estas denuncias, existen dos vías:

1. Por internet, a través de la web. Para interponer una denuncia a través de la sede electrónica de la Policía Nacional tienes que acceder a la portal online de denuncias, que es el que puedes ver en la siguiente imagen, y completar un formulario. En esta página puedes seleccionar la opción tramitar en línea, que da acceso al formulario o seleccionar la opción presencial, para acceder al listado de comisarías que hay próximas a tu domicilio a las que puedes acudir para denunciar.



Si optas por la vía online, a continuación se abre una página como la que ves en la siguiente imagen en la que te indican una serie de recomendaciones y pautas que debes seguir para interponer la denuncia.

Aunque tramitar la denuncia online es una opción, no es válida en todos los casos. Es decir, que hay algunos tipos de denuncia que no pueden tramitarse por Internet. Son los siguientes:

Los hechos que se hayan producido bajo violencia física o intimidación

Si el autor del hecho es conocido o se podría reconocer fácilmente

Si se tiene constancia de la existencia de testigo que pudieran haber presenciado el delito.

Si el delito se está cometiendo de manera infraganti, lo debe comunicar a través del teléfono de manera inmediata.

Si es de naturaleza violenta o sexual

En estos casos la persona que quiere interponer la denuncia debe presentarse ante las dependencias policiales para hacer efectiva la presentación y denunciar.

2. De manera presencial. En este caso tienes que acudir a las dependencias policiales que te corresponda según tu localidad y poner la denuncia por escrito. Si optas por esta vía, recuerda adjuntar o llevar a la comisaría algún tipo de identificación, como el DNI, Pasaporte o NIE, y en el caso de robo, presenta un listado de los objetos sustraídos. A ser posible, adjunta el número de serie, modelo, marca e IMEI de lo que te han robado.

Cómo poner una denuncia ante la Guardia Civil

El procedimiento para poner una denuncia ante la Guardia Civil es similar al anterior. Existen también dos posibilidades para hacerlo, presencialmente en la comisaría o a través de la web de la Guardia Civil. Al acceder, verás una página como la siguiente imagen.

Si seleccionas la opción de presentar la denuncia telemáticamente, se abre una nueva pestaña en la que aparece un formulario que tienes que completar para iniciar la presentación de esta denuncia.

Al igual que sucede con el caso anterior, no todas las denuncias pueden presentarse de manera telemática. Por el contrario, la Guardia Civil solo admite que se presenten seis tipos de denuncia a través de su web y son las siguientes:

Pérdida o extravío de la documentación

Recuperación de documentación o de efectos personales

Sustracción de vehículos

Sustracción de elementos del interior de vehículos

Hurtos

Daños

Para el resto de denuncias, debe acudir de manera presencial a las dependencias policiales. Al igual que en el caso de la Policía Nacional, para interponer una denuncia en la Guardia Civil tienes que acudir a las dependencias más próximas a tu domicilio y llevar tanto tu identificación, como las pruebas pertinentes que te ayuden a probar los hechos que quieres denunciar.

A tener en cuenta para poner una denuncia

Como recomendación, las autoridades policiales señalan una serie de pautas en función del tipo de denuncia que quieras interponer:

Si has presenciado algún delito, intenta recordar cualquier característica que pueda ayudar a la identificación del delincuente.

Si has sufrido un hurto, evita tocar la escena porque pueden quedar pruebas o indicios que ayuden en la investigación.

Si has sufrido violencia de género y la persona maltratadora sigue en el mismo domicilio que tú, busca refugio y llama inmediatamente al 091 o al 112.

Si lo que necesitas es denunciar un delito online, aquí te explicamos cómo poner una denuncia por insultos y amenazas en internet.

Procedimiento de una denuncia presencial

El proceso para interponer una denuncia consta de varias partes. Para empezar, es posible llevar la denuncia previamente escrita exponiendo los hechos. Aunque, si lo prefieres, siempre puedes acudir a las dependencias policiales a explicar lo sucedido y que los agentes de policía redacten el expediente. El proceso para presentar una denuncia tiene tres partes:

En la primera, el denunciante acude a comisaría a exponer los hechos. Los agentes, antes de proceder con la investigación, comprobarán si la denuncia que quiere interponer es válida o si es mentira. Si es admitida, los agentes proceden a buscar al denunciado en la base de datos para consultar su historial y abrirle un nuevo expediente. Por último, se redacta la denuncia y comienza el proceso de investigación. Y, como consecuencia, el denunciado recibe la notificación en su domicilio.

Por otra parte, si lo que quieres saber es si otra persona ha presentado una denuncia contra ti en comisaría, aquí puedes saber si te han denunciado.

