Cómo saber si me han intentado denunciar

¿Se puede saber si alguien te ha intentado denunciar? Depende. Los altercados por tener un vecino ruidoso o cualquier otro incidente pueden acabar en un intento de denuncia por parte de una de las partes ante la Policía o la Guardia Civil.

¿Tienes dudas acerca de si algún conocido con el que no tienes muy buena relación ha intentado cargar sobre tu historial algún tipo de denuncia? En esta información puedes consultar si es posible saber si alguien ha intentado denunciarte y en qué casos no es posible saberlo.

Diferencia entre intento de denuncia y denuncia admitida

Para empezar, hay que aclarar qué se entiende por denuncia y en qué casos tiene validez legal. Una denuncia es un proceso por el que un ciudadano pone en conocimiento de las autoridades policiales unos hechos supuestamente ilegales que ha cometido otro particular.

Pero ojo, porque no todas las denuncias se admiten a trámite, puesto que para que tenga validez legal, las autoridades tienen que verificar los hechos que se están denunciando para evitar la proliferación de las denuncias falsas.

Esta es una cuestión clave a la hora de responder a la pregunta que plantea esta información. Porque no, no es posible saber si alguien te ha intentado denunciar, si las autoridades no la admiten a trámite. En estas situaciones el documento no emprende ningún proceso ni trayectoria y la persona que ha intentado denunciarte tendrá que abandonar la comisaría sin que nada de lo que ha expuesto a las autoridades se quede reflejado.

¿Es posible saber si alguien ha intentado denunciarme?

No, no es posible. Una persona solo puede conocer las denuncias que las autoridades hayan admitido y, por tanto, empiecen a investigarse. Es importante aclarar este punto porque si una persona quiere denunciarte, pero finalmente no es admitida, nunca te llegará la notificación y, como consecuencia, no vas a saber que han intentado ponerte una denuncia. Por el contrario, si las autoridades consideran que la denuncia es válida y comienza la investigación, sí puedes saberlo.

Cómo saber si te han puesto una denuncia y ha sido admitida

En el supuesto en el que las autoridades consideren que la denuncia tiene validez legal y la admitan a trámite, el denunciado recibe notificación. Aunque incluso antes de esta comunicación, la persona contra la que se ha interpuesto la denuncia tiene distintas vías para saber si te han denunciado.

