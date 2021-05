Cómo ser asesor inmobiliario: Funciones y sueldo

Trabajos

Si quieres ayudar a otras personas en uno de los momentos más decisivos de su vida como en la compra de una casa, te vamos a explicar todo lo que necesitas saber para trabajar como asesor inmobiliario. Para tener éxito debes ser una persona con iniciativa, con buenos dotes de comunicación, capacidad negociadora, mostrar interés por el mercado y tener empatía con los clientes.

Un agente o asesor inmobiliario es un profesional que actúa de intermediario en las transacciones de viviendas y otros inmuebles. Su principal función es encargarse de la compraventa, alquiler o cesión de inmuebles.

Qué hay que estudiar para ser asesor inmobiliario

En España no es necesario tener una titulación específica para poder trabajar en el sector inmobiliario. Pero hay una excepción a la norma: Todas las personas que quieran ser asesores inmobiliarios en Cataluña deben sacarse el título de Agente de la Propiedad Intelectual.

Aunque no sea obligatorio tener una titulación oficial, sí existe la posibilidad de colegiarse y titularse como Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Hasta el año 2000 este requisito era obligatorio para todo aquel que quería ser asesor inmobiliario, pero tras la liberalización del sector ya no lo es.

Por tanto, en España hay dos vías para trabajar en inmobiliarias:

Sacarse el título y colegiarse como API. Estos profesionales tienen que ajustarse a un código deontológico y tienen una póliza de seguro de responsabilidad civil para solventar cualquier problema en la operación

Darse de alta como autónomo y montar una inmobiliaria o trabajar por cuenta ajena para una agencia sin titulación oficial.

Si optas por la primera vía, aunque no sea necesaria una formación específica, sí es necesario reunir una serie de conocimientos básicos si quieres conseguir el éxito profesional.

Formación básica

Los asesores inmobiliarios tienen que tener formación específica para saber detectar y captar inmuebles. Son los encargados de ampliar el catálogo de inmuebles de la empresa y hacerlo con las mejores ofertas del mercado. Por ello es fundamental que sepan detectar cuáles son los mejores inmuebles para integrarlos en su empresa y tener capacidad para ofrecer un valor de tasación adecuado en función del precio del mercado.

Captación de inmuebles

Tanto para captar inmuebles como para vendérselos a los clientes, el asesor inmobiliario tiene que conocer las diferentes técnicas de negociación y dominarlas con maestría.

Habilidades comerciales

Una de sus labores principales es vender, así que debe reunir todas las habilidades de un vendedor comercial. Tiene que saber poner en valor su producto, destacarlo sobre la competencia y conseguir vender todo lo que se proponga. Estas habilidades de comercial tienen que ir ligadas a tener buenas dotes de comunicación para empatizar con el cliente.

Márketing y publicidad

También tiene que dominar técnicas de márketing para dar a conocer sus productos. Es importante que domine tanto las técnicas de márketing online como las tradicionales para llegar a todo tipo de públicos.

Leyes y derecho

Los trabajadores de las inmobiliarias deben tener formación en Derecho, en concreto, de las leyes relacionadas con urbanismo, código civil o las leyes fiscales porque además de la venta de la casa son los encargados de hacer el contrato de la compraventa.

Finanzas

Y también saber y manejar los conceptos relacionados con las finanzas. Un consultor inmobiliario tiene que entender y saber explicar a los clientes todo lo relacionado con la financiación, intereses, impuestos, y posibilidades de pago de la casa. Si la venta llega a buen término, acabará con una hipoteca, así que también es necesario tener conocimientos al respecto.

Análisis del mercado

Por último, deben estar al día de la situación del sector inmobiliario de la zona donde trabaja. Tener una idea acerca de las ofertas y demandas, de los precios del mercado, analizar a su competencia…

Cuánto cobran

El salario de un asesor inmobiliario no es fijo, sino que gran parte del sueldo mensual depende de una cantidad variable que se consigue a través del éxito de las operaciones.

En términos generales, el sueldo medio de estos trabajadores en 2021 es de 33.000 euros anuales según datos extraídos por el portal Indeed.

Sin embargo, como hemos explicado, gran parte de este salario es variable. Es decir, que depende de la cantidad de ventas y transacciones que un agente pueda hacer mes a mes. A mayor cantidad de ventas de inmuebles, mayor sueldo variable. Y viceversa.

Cualidades

Ya hemos visto que es posible ser asesor inmobiliario en España aunque no tengas una titulación oficial. Pero para poder desempeñar el cargo con éxito y obtener un mayor salario, todos los asesores inmobiliarios deben reunir las siguientes habilidades.

Empatía

Tienen que ser personas capaces de empatizar y ponerse en la piel de los clientes para ofrecerles los productos que más se ajusten a sus necesidades. Además deben mostrar simpatía y hacer sentir cómodos a los clientes.

Tener iniciativa

Tienen que tener iniciativa. Ni las viviendas ni los clientes van a caerles del cielo. Hay que salir a buscar las ofertas, a pelear por ellas y atraer a todos los clientes posibles.

Constancia

Hay que ser persistente en las operaciones y no dejar de luchar hasta el final de la venta.

Capacidad negociadora

Es fundamental ser un buen negociador para conseguir los mejores precios y condiciones tanto con compradores como con vendedores.

Competitividad

Un asesor debe ser una persona competitiva. Los clientes pueden decidir entre muchas posibilidades a la hora de comprar o alquilar una casa, así que este perfil profesional debe dar un valor añadido.

Funciones

Un asesor inmobiliario no sólo enseña casas. Sus labores van mucho más allá y, entre las principales, destacamos:

La función principal es la de intermediación en el proceso de transacción de una vivienda .

. Aunque también realiza las funciones de un comercial puesto que su objetivo es vender las viviendas que tiene en catálogo.

puesto que su objetivo es vender las viviendas que tiene en catálogo. Por otra parte, debe hacer una trabajo previo de captación de clientes para poder tener pisos que ofrecer a los posibles compradores.

para poder tener pisos que ofrecer a los posibles compradores. Deben encargarse de la publicidad de los inmuebles que ponen a la venta.

También se encargan de otras funciones relacionadas con asesoría a clientes porque tramitan la documentación, contratos, trámites legales y burocracia que implican estas operaciones.

Negociación con propietarios de pisos y con compradores

Preparar el inmueble para la venta. Hacer fotos, redactar una descripción llamativa, tasar la vivienda, hacer el certificado energético

Organizar visitas y asesorarles en todas las dudas que tengan

Analizar la competencia

Algunas de las inmobiliarias en las que puedes probar a enviar el currículum para desarrollar tu carrera profesional como consultor inmobiliario son: RE/MAX, Redpiso, Engel & Völkers, Grupo Inmobilia, Gilmar, +Piso, Donpiso, Tecnocasa y Vivienda2, entre otras.

