Vivienda

Hipotecas

Cómo conseguir los 35.000 euros del Gobierno de Murcia para comprar una casa nueva

NOTICIA de de Jessica Pascual

El Gobierno de Murcia pone en marcha una iniciativa novedosa para ayudar a los jóvenes a que compren su primera vivienda. Consiste en una línea de avales para conseguir el 20% de entrada que exigen los bancos y así lograr el resto de la financiación hipotecaria. La Administración murciana todavía no ha detallado las condiciones de este aval que se traduce en un crédito de hasta 35.000 euros para la compra de vivienda nueva.

Así que si eres menor de 35 años y no tienes ahorros suficientes para pagar la entrada de una casa, sigue leyendo porque te explicamos cómo beneficiarte de esta línea de crédito.

La Administración de Murcia presenta esta línea de ayudas para facilitar el acceso de los jóvenes de la localidad a su primera vivienda. Los avales van a cubrir el 20% del valor de la tasación de la vivienda para que puedan hacer frente al pago de la entrada. Pero, ¿por qué el 20%? Porque los bancos suelen ofrecer a los clientes una financiación del 80% del valor de tasación en la compra de una vivienda. Y reunir el 20% restante, que por cierto, hay que dar de golpe antes de que te entreguen la casa, puede resultar muy complicado.

Con este 20% de crédito que ofrece el Instituto de Crédito de Finanzas (ICREF) más el 80% de la financiación que ofrecen los bancos, los jóvenes que lo soliciten van a poder conseguir una hipoteca del 100% del valor del importe.

Para poder acceder a esta línea de avales es necesario ajustarse a dos requisitos:

Tener menos de 35 años

Comprar una primera vivienda

La vivienda que quieres comprar tiene que ser nueva y no puede tener un precio superior a 175.000 euros. Por tanto, una persona que quiera comprar una vivienda a este precio recibirá el 20% de 175.000, es decir, 35.000 euros. Los 140.000 restantes, es decir, el 80% del valor de la tasación, lo cubre el banco.

El Gobierno de Murcia ha puesto en marcha un formulario a través del que los interesados pueden enviar sus consultas y sus peticiones. Este formulario es sólo informativo, no tiene validez para solicitar los créditos.

De momento, esta iniciativa está pendiente de la aprobación definitiva por parte del Ministerio competente. Cuando tenga el visto bueno definitivo, incluiremos en esta información todos los detalles para solicitar estos créditos del ICREF en Murcia.

Cómo conseguir los 35.000 euros del Gobierno de Murcia para comprar una casa nueva was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir los 35.000 euros del Gobierno de Murcia para comprar una casa nueva, te recomendamos que entres en la categoría de Hipotecas.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES