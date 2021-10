Trabajos

Cómo abrir una inmobiliaria, requisitos y licencias

Tras algunos años complicados, el sector inmobiliario ha crecido enormemente en los últimos tiempos. El aumento del nivel de vida de la población o el éxodo masivo a las grandes ciudades han hecho que abrir una inmobiliaria sea una salida laboral de éxito. Por ello, te contamos todos los detalles para que sepas por dónde empezar para abrir tu negocio y conocer qué se necesita para poner una inmobiliaria.

¿Es buen negocio abrir una inmobiliaria?

Como es lógico, lo primero que pensamos cuando nos decidimos a abrir un negocio así es: ¿es rentable una inmobiliaria? Como te podrás imaginar, es difícil acertar en la respuesta, puesto que existen muchos factores que intervienen en la rentabilidad de un negocio. Sin embargo, podemos partir de unos datos básicos para que puedas analizar si realmente te compensa abrir una inmobiliaria:

La inversión inicial necesaria para abrir una inmobiliaria ronda los 60.000€.

Con una rentabilidad anual de entre el 20 y el 50%, la inversión podría recuperarse en menos de cinco años.

La ciudad en la que se asiente la inmobiliaria influirá enormemente en su éxito. Así, abrir una inmobiliaria en Barcelona será garantía de éxito casi con total seguridad, por ejemplo. Lo mismo ocurrirá si abres tu negocio en otra gran ciudad.

Para hacer tus cálculos, deberás tener en cuenta cuánto destinarás a conceptos tales como: alquiler de local, equipos informáticos, licencias, publicidad etcétera.

Así pues, nuestro consejo para responder a la pregunta de si es buen negocio abrir una inmobiliaria es analizar los puntos anteriormente mencionados antes de lanzarse a la piscina.

Requisitos legales

Si ya te has decidido a montar una inmobiliaria, debes tener en cuenta que es necesario cumplir con toda una serie de requisitos para abrir una inmobiliaria. Además, es importante tener en cuenta que estos pueden variar en función de la localización de la inmobiliaria, pues existen ordenanzas municipales que te requerirán unas u otras cosas.

Licencias

Los principales requisitos para abrir una inmobiliaria giran en torno a la obtención de licencias. Estas son las siguientes:

Licencia para inmobiliaria de actividades e instalaciones. Te permitirá validar que tu local es apto para desarrollar tu actividad profesional de acuerdo a la normativa urbanística vigente. Ten en cuenta que deberás solicitarla antes de abrirlo y una vez la recibas tendrás seis meses para comenzar a trabajar en él o la licencia caducará. Podrás solicitar esta licencia en tu Ayuntamiento o Junta de Distrito.

Licencia de funcionamiento. Si tu local está recién terminado deberás solicitar esta licencia para corroborar que es apto según las condiciones del Ayuntamiento.

Cambio de titularidad. Si el local en el que vas a abrir tu negocio ya era una inmobiliaria hasta hace poco, puede tener todas las licencias en regla, pero no a tu nombre. Así que acude al Ayuntamiento para comunicar el cambio de titularidad.

Tasa de basuras. No es obligatoria en todos los Ayuntamientos, pero debes consultar si en el tuyo sí lo es. En caso de que así sea, ten en cuenta que será anual y podrás pagarla de forma telemática.

Registro de la propiedad industrial. Si vas a crear una marca, tendrás que registrarla adecuadamente. Para ello, acude al Registro de la Propiedad Intelectual y registra el nombre de tu empresa, su logo etcétera.

Crear una inmobiliaria online

Al igual que el resto de sectores del mercado, el inmobiliario ha sufrido una transformación digital enorme en los últimos años. Ahora, la existencia de cientos de portales inmobiliarios en la red han cambiado la forma de entender el negocio. Por ello, en este contexto, crear una inmobiliaria online puede ser una salida a considerar a la hora de pensar en abrir un negocio. Para conseguir que el resultado sea satisfactorio has de tener en cuenta los siguientes aspectos:

Crea una página web sencilla e intuitiva. La clave estará en que tenga un buen buscador, así como un mapa de situación de propiedades claro y cómodo. Alimenta las redes sociales de la empresa. Puedes compartir fotografías de inmuebles u otros datos de interés para tus clientes potenciales. Estate presente en buscadores como Fotocasa, Enalquiler o Idealista. Será el sitio perfecto para darte a conocer entre inquilinos y propietarios. Da toda la información posible sobre tus inmuebles, tanto en tu página web como en los buscadores.

A estos consejos será interesante sumar un análisis de tu público objetivo que te permita extraer otros aspectos a fomentar para que el negocio vaya bien.

