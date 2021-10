Trabajos

Cómo montar un negocio en España, pasos y trámites

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Quieres abrir un negocio en España? Hoy en día, crear una empresa es toda una aventura y en muchas ocasiones, no se sabe ni por dónde empezar y el agobio hace acto de presencia. Por ello, es muy probable que descartes la idea que tienes en la cabeza nada más empezar. Para conseguir tu objetivo, en la siguiente información te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo montar un negocio en España, los pasos que hay que dar y los trámites legales que debes realizar.

Cómo abrir un negocio

Si estás pensando en crear un negocio, te explicamos de forma resumida los cinco pasos clave que debes seguir para hacerlo y tener éxito. Aunque antes de lanzarte a la piscina, te recomendamos que consultes cómo hacer un modelo de negocio para que analices el mercado, la competencia y consultes la viabilidad real de tu nuevo proyecto.

Aunque si lo que buscas es abrir un negocio sin dinero, te recomendamos que consultes esta otra información.

PASO 1: ¿Cómo saber cuál montar? Ideas de negocio

En primer lugar, lo esencial y más básico es que definas qué tipo de actividad económica vas a llevar a cabo.

A la hora de decidirte por uno u otro tendrás que identificar cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades y, sobre todo, analizar el mercado existente de la idea que quieres llevar a cabo y la competencia en esa actividad para estudiar la viabilidad de tu proyecto. No tiene nada que ver el proceso para montar una cafetería, montar una tienda de ropa o querer abrir una inmobiliaria.

Aunque no sólo es importante tener clara la idea de negocio, sino otros muchos factores para evitar cometer los errores más comunes de los nuevos emprendedores y evitar así el fracaso de tu idea de negocio.

Tipos de empresas

Otro de los aspectos que debes tener en cuenta es la figura jurídica que vas a escoger a la hora de crear una empresa. Existen varias alternativas: como autónomo (empresario individual), sociedad anónima (S.A.), sociedad limitada (S.L.) o cooperativa, entre otras.

En esta otra información te explicamos todo lo que tienes que tener en cuenta para crear una empresa en función a los trámites legales.

Como consejo, si tu negocio no es muy grande, lo más recomendable que, en principio, seas autónomo. Si por el contrario, comienza a crecer, vale la pena que consideres la idea de constituir una sociedad mercantil, puesto que lleva incluidos diferentes beneficios fiscales y podrás tributar por el Impuesto de Sociedades.

Si finalmente decides convertirte en autónomo y empiezas a dar tus primeros pasos como emprendedor, tendrás muchas dudas sobre cómo conseguir el éxito y reconocimiento de tu proyecto empresarial.

Para ello, te recomendamos que consultes estas otras informaciones de interés sobre los mejores programas de gestión de facturas para autónomos para que puedas llevar la contabilidad de tu negocio de una forma más sencilla, así como conocer al detalle el significado de todos y cada uno de los puntos de las facturas con IVA e IRPF del modelo de negocio. Sin olvidarnos de una de las principales preocupaciones de los nuevos emprendedores, la financiación. Aquí puedes consultar una selección de las fuentes de financiación para empresas en función de tus objetivos. Además, para sacarle la máxima rentabilidad a la empresa y obtener los máximos beneficios posibles, aquí te explicamos qué gastos pueden deducirse los autónomos.

PASO 2: Haz la prueba de tu idea

Pregunta a tus amigos, familia, conocidos… Investiga si la idea que has tenido para interesa a la gente de tu alrededor, si lo ven una buena idea, si ellos tienen esa necesidad, si van a comprar tu producto, etcétera. También es buena opción que preguntes y plantees la misma situación a gente con la que no tengas confianza o directamente ni conozcas. Estas personas no tendrán reparo en decirte si tu idea de negocio no tiene futuro.

Y si tras esta primera toma de contacto ves futuro a tu idea de negocio, te recomendamos que consultes esta otra información donde te explicamos cómo protege un emprendedor sus ideas de negocio para asegurarse el reconocimiento y el éxito de su propuesta.

PASO 3: Haz un plan de empresa

Establecer un proyecto de empresa es la clave principal. Tienes que organizar la base de tu proyecto y echar cuentas del presupuesto que tienes y de la inversión que vas a tener que realizar. Es imprescindible que realices un estudio de mercado y elabores planes de marketing para visibilizar la empresa. Y para saber si vas a conseguir tener buenas ventas, realiza análisis de la competencia para saber cuáles deben ser tus puntos más fuertes.

La base para que un proyecto salga adelante es organizarse bien y tener controlados los gastos así como un fondo de ahorros para posibles imprevistos. Si las cuentas fallan al principio, será muy complicado remontar. Deberás tener en cuenta factores como:

¿Cuál es la ubicación de tu local?

Tienes que ubicarte en un sitio estratégico en la medida de lo posible. Cuanta más gente pase por delante de tu tienda más probabilidades tienes de que entren aunque sea, solo para mirar o informarse.

¿Qué producto o servicio vendes?

Tienes que analizar si trata de una tienda que va a por un sector amplio de la población o para uno concreto. Cuanta más gente pueda beneficiarse o disfrutar de tu producto, más posibilidades de éxito tendrás.

Y súper importante, registra tu marca. Que la gente asocie un producto a tu marca es fundamental para crearte un nombre e impulsar tu empresa.

Ojo con los precios

Analiza a tu competencia directa y sé mejor que ellos. ¿Por qué deberían comprarte a ti y no a tu competencia? Tienes que dar respuesta a esa pregunta y hacer que tus clientes sientan que tu producto o servicio es mejor que el de los demás.

Costes que va a tener el local

Costes de luz, agua, de mantenimiento, sueldos de empleados, de material, de trabajos de limpieza… Tienes que hacer una planificación de cuáles van a ser tus gastos mensuales de media para saber si puedes iniciar esta aventura o si vas a quedarte sin dinero al tercer mes.

Tienda online

¿Has pensado llevar a cabo tu trabajo en el entorno digital? Montar una tienda online tiene muchas ventajas, pero no es sencillo sacarle el máximo partido. Por ello, aquí puedes consultar una serie de pautas para vender más en una tienda online evitando los errores de principiantes.

PASO 4: Trámites

Por otro lado, debes tener en cuenta que el proceso de apertura en España requiere paciencia y la realización de múltiples pasos, cada uno de ellos con una gran relevancia. Además, existe una lista de trámites para arrancar un negocio en España, que se divide según los organismos o instituciones en los que se debe efectuar cada uno de ellos:

En el Ayuntamiento correspondiente

Licencia de actividad: reconoce la realización de una actividad profesional en un lugar físico determinado. Se puede solicitar con una Declaración responsable que incluya el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Licencia de obras: solo es necesaria para los locales que necesiten reformas de acondicionamiento. Puede ser de obras menores o mayores y debe ser firmada por un técnico del Ayuntamiento. Estudio de impacto acústico: es obligatorio para todos los locales, con el objetivo de evitar la contaminación por ruido y vibraciones. Si resulta negativo, se deben realizar obras de insonorización. Plan contra incendios del local. Documentación con la normativa municipal sobre medidas de higiene.

En la Agencia Tributaria

Obtención del CIF de la nueva empresa. Alta en el IVA y en el IRPF trimestral (impuesto que debe ser liquidado cada tres meses). Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): es otro impuesto que regula el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, ordenadas todas ellas según diversos epígrafes. Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: indica el comienzo de una actividad desde un punto de vista censal y fiscal. Se realiza mediante el Modelo 036 para autónomos y el Modelo 037 para persona jurídicas. Presentar el modelo 600 Hacienda y realizar la inscripción en el Registro de tu oficina correspondiente de la Agencia Tributaria, así como pagar el impuesto por constitución de una nueva empresa (1% del capital social de la misma).

En la Tesorería General de la Seguridad Social

Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Alta del Centro de Trabajo. Elaboración y definición del calendario laboral. Redacción del plan de prevención de riesgos laborales. Legalización del libro de visitas. Actualmente, se puede utilizar su nuevo modelo electrónico. Alta de los diferentes socios y administradores de la empresa en los Regímenes de la Seguridad Social, indicando el tipo correspondiente en cada caso (autónomo, régimen general o régimen general asimilado).

En el Registro Mercantil

Registro e inscripción de la sociedad. En caso de no ser autónomo, son necesarios los estatutos y la realización de una escritura pública. Tienes que depositar el capital social requerido en una entidad bancaria (mínimo de 3.006 euros) y solicitar en la sucursal el certificado de aportación de dicha cantidad. Para ello, debes llevar al banco el certificado enviado por el Registro Mercantil Central, que te permite abrir una cuenta de empresa en constitución. Legalización de los libros de actas, el registro de socios, el registro de acciones nominativas y el registro de contratos. Registro de los diferentes libros contables (diario, de inventario y de cuentas anuales). Presentar en el Registro Mercantil los siguientes documentos: escritura de constitución, carta de pago de la Agencia Tributaria, fotocopia del DNI del administrador y fotocopia de las escrituras.

PASO 5: Licencias

De Actividad

En cuanto a los plazos, para conseguir la Licencia de Actividad de un negocio, el tiempo es variable, dependiendo de la localidad y la Comunidad Autónoma. Por tanto, no es aconsejable hacerlo mientras se espera esta aprobación, sobre todo, si la actividad que se va a desarrollar es calificada, es decir, aquella que puede ser considerada molesta, insalubre, nociva o peligrosa.

De Apertura

Además, la Licencia de apertura tiene que ser realizada por un experto titulado en arquitectura o ingeniería, puesto que son las personas más adecuadas para llevar a cabo la inspección del local y redactar un informe favorable. Tras este paso, ya se podrá solicitar el documento correspondiente y posterior aprobación de la misma.

Tras comprobar todos los pasos y trámites que hay que realizar para montar un negocio en España, posiblemente te estarás preguntando, ¿cuánto se tarda en montar una empresa? Te lo explicamos con todo detalle en la información que te hemos dejado enlazada.

Después de todos estos trámites y requisitos para crear una empresa en España, una vez realizados y con todo en orden, puedes empezar a plantearte cómo mejorar un negocio. Y si tu empresa funciona bien y tienes la suficiente solvencia económica, quizá es momento de plantearte dar un paso más y contratar a nuevos empleados.

