7 programas gratis de gestión de almacén para pymes y autónomos

¿Tienes un negocio y necesitas automatizar procesos para desprenderte de una parte de la carga empresarial? En esta información puedes consultar una selección de los mejores programas de gestión de almacén que pueden ayudarte en esta tarea. Todos estos programas son herramientas ideales si tienes un negocio y quieres agilizar y facilitar tareas como la realización del inventario. Son muy fáciles de usar y, lo mejor de todo, es que permite automatizar algunas de las labores más tediosas de las empresas para ganar tiempo y olvidarte de las preocupaciones sobre el control de la mercancía.

Zoho Inventory

Zoho Inventory es uno de los software de gestión de inventario más completos. Se trata de una herramienta especialmente diseñada para empresas en crecimiento, tal y como se definen en su propia página web. Es un software de pago que tiene una versión gratuita sin coste. Algunas de las funciones más destacadas que ofrece son el seguimiento de cada uno de los productos y la gestión total de existencias, el cumplimiento de los pedidos y el control general del inventario.

El seguimiento de los pedidos es completo, desde el origen hasta el destino, para que cada empresario pueda tener un conocimiento detallado de la ubicación de cada elemento de su mercancía. En cuanto a la gestión del almacén, es posible verificar las existencias, administrar la transferencia de productos entre los almacenes y hacer una gestión total del inventario disponible.

Puedes acceder a esta herramienta desde aquí.

ZhenHub

El software de gestión ZhenHub es una herramienta gratuita que permite que los emprendedores puedan escalar sus negocios y, entre otras funciones, realizar una gestión total de inventario. El software ofrece información en tiempo real sobre el movimiento de las existencias del negocio, así como el pronóstico de la demanda del mercado. Y también permite administrar los pedios a través de integraciones multicanal.

Es un programa con el que es posible gestionar de manera automática muchas funciones empresariales, como el envío de los productos o la gestión de los diferentes almacenes de mercancía. Ofrece la posibilidad de rastrear los envíos, administrar pedidos, sincronizar las plataformas y mantener un contacto en tiempo real con los mensajeros sobre los envíos.

Puedes acceder a esta plataforma desde aquí.

Odoo Inventory

Oddo Inventory es un software de gestión de empresa gratuito que ofrece una amplia variedad de funciones y posibilidades a los clientes. Integración de los diferentes servicios, optimizar algunas operaciones, como la realización del inventario o el control de las compras, hasta tareas de facturación y contabilidad.

En cuanto a la gestión de almacén, permite organizar mejor la distribución y control del inventario mediante un sistema de inventario de doble entrada, que en lugar de establecer salida y entrada de mercancía, fija un nuevo concepto de transformaciones de existencias. Para tener toda la información al alcance de la mano, la herramienta ofrece reportes claros y completos de los diferentes movimientos de la mercancía de tu negocio.

Puedes acceder a la plataforma de gestión desde aquí.

Holded

Holded se define en su página web como el software inteligente de gestión para pymes y autónomos. Es una herramienta gratuita en la nube que ofrece una amplia variedad de servicios y funciones para automatizar los procesos más laboriosos de cada empresa.

Es un software que tiene capacidad de organizar y controlar las diferentes facturas, para que tengas la contabilidad de la empresa de un solo vistazo, y que también ofrece un control de inventario totalmente completo. Más allá de ofrecer un listado de productos, Holded monitoriza el inventario en tiempo real y controla los distintos ciclos de venta. Además, cuenta con la posibilidad de asesoramiento a los clientes que necesiten ayuda en la realización de determinados procesos.

Puedes acceder a la herramienta desde aquí.

ABC Inventory

ABC Inventory es un software gratuito que puede facilitarte enormemente las tareas de control de stock y mercancía de tu negocio. Procede de un programa de pago más completo, por lo que sus funciones, aunque sirven para cubrir las necesidades básicas, no son las más completas.

En este programa es posible registrar un número ilimitado de elementos y productos, así como distintos lugares de trabajo, si es que la empresa está distribuida por diferentes almacenes. También destaca que es un programa fácil de utilizar, con las funciones necesarias para el control de excedente del día a día de un negocio pequeño o mediano y, lo mejor de todo, al ser gratis, si no te convence, puedes probar otras opciones. Por el contrario, no ofrece sistema de asesoría gratuito por parte del soporte técnico del software.

Stockpile

Stockpile es un programa de código abierto y totalmente gratuito que es perfecto para llevar el control de mercancías almacenadas y de inventario en las pequeñas y medianas empresas. Entre las funciones que ofrece a los usuarios destacan la de control de existencias, ubicación de elementos, control y aviso de los elementos y objetos rotos o defectuosos, así como la realización de inventario y la actualización constante de entradas y salidas de mercancía.

Una de las particularidades que convierten a este programa en uno de los mejores dentro de los gratuitos es que no tiene un límite de objetos o elementos que puedas incluir en el sistema. Y cuenta con un sistema de ayuda mediante soporte técnico que puede ofrecer asesoramiento siempre que los clientes lo necesiten sin coste alguno.

Right Control

Right Control es un software de gestión de almacenes que tiene dos versiones distintas adaptadas a diferentes modelos de negocio. La versión estándar, Right Control, está específicamente diseñada para empresas de mayor tamaño, mientras que la versión Right Control Lite, es específica para pequeñas y medianas empresas.

Aunque las funciones y prestaciones básicas de cada uno de los programas no varían, el sistema es distinto y se adapta mejor al método de trabajo de cada una de las empresas en función a las dimensiones.

En cuanto a la versión para pymes, es totalmente gratuita, pero es necesario registrarse en la plataforma para poder disfrutar de sus servicios una vez que agotes el periodo de prueba. Porque para empezar a usarla no es necesario hacer este registro, dado que la herramienta ofrece la posibilidad de usarla durante 30 días sin necesidad de introducir los datos o crearse una cuenta.

