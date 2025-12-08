El euro digital promete nuevas ventajas para comerciantes e intermediarios en la eurozona

NOTICIA de de Javi Navarro

El euro digital traerá una nueva era para comerciantes e intermediarios. El Banco de España así lo confirma: “la digitalización de los pagos se acelera y el euro digital se posiciona como una herramienta esencial para facilitar transacciones seguras, eficientes y accesibles en toda la zona euro”. Este nuevo medio de pago, que representa una versión moderna del efectivo, será accesible tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico, garantizando la privacidad de los usuarios y funcionando sin la necesidad de una conexión a Internet —lo que lo hace particularmente útil en áreas o momentos donde la conectividad no es garantizada.

Importante señalar es que el euro digital se concibe como un complemento al efectivo, no como un sustituto —la intención es ampliar las opciones de pago, manteniendo siempre el efectivo como una alternativa viable. En esta ocasión, exploramos las oportunidades que el euro digital podría brindar a comerciantes e intermediarios, dos actores clave en su implementación.

Ventajas para los comerciantes

Para los comerciantes, la introducción del euro digital podría traducirse en significativas ventajas operativas, entre las que destacan:

Mayor sencillez y uniformidad en los cobros: Este medio de pago será fácil de implementar y estará disponible para cualquier consumidor de la eurozona.

Este medio de pago será fácil de implementar y estará disponible para cualquier consumidor de la eurozona. Mayor poder de negociación: Con un aumento en la competencia entre los métodos de pago, los comerciantes podrían pactar mejores condiciones con los proveedores de servicios de pago.

Con un aumento en la competencia entre los métodos de pago, los comerciantes podrían pactar mejores condiciones con los proveedores de servicios de pago. Mejora de la tasa de conversión en ventas online: La accesibilidad y la experiencia de usuario uniforme del euro digital pueden facilitar que más clientes completen sus compras exitosamente.

La accesibilidad y la experiencia de usuario uniforme del euro digital pueden facilitar que más clientes completen sus compras exitosamente. Mejora de la resiliencia en las ventas de proximidad: Posibilidad de cobrar offline en puntos de venta, sin necesidad de conexión a internet ni electricidad.

Posibilidad de cobrar offline en puntos de venta, sin necesidad de conexión a internet ni electricidad. Cobros al instante: Esto ayuda a mejorar la liquidez y simplifica la gestión financiera de los comerciantes.

Ventajas para los intermediarios

Los intermediarios supervisados, tales como los bancos, jugarán un papel crucial en la distribución del euro digital. Entre los beneficios que podrían obtener se encuentran:

Mejora de la posición competitiva: Los intermediarios podrán expandir sus servicios a nuevos países dentro de la eurozona gracias a su acceso a estándares abiertos y a la infraestructura del euro digital.

Los intermediarios podrán expandir sus servicios a nuevos países dentro de la eurozona gracias a su acceso a estándares abiertos y a la infraestructura del euro digital. Nuevas oportunidades de negocio: Facilitará el desarrollo de servicios de valor añadido, como pagos condicionales, impulsando la innovación en el sector.

Facilitará el desarrollo de servicios de valor añadido, como pagos condicionales, impulsando la innovación en el sector. Modelo de compensación atractivo: La legislación europea contempla incentivos económicos para la distribución del euro digital, similar a otros medios de pago. Además, los intermediarios podrán cobrar a los usuarios por ciertos servicios no básicos.

Además, el Eurosistema asumirá los costes de la infraestructura de procesamiento y del esquema, minimizando así las inversiones necesarias de los agentes del mercado mediante la reutilización de estándares y procesos ya existentes.

Como afirmó el Gobernador del Banco de España en el V Observatorio de las Finanzas: “El euro digital no solo beneficiará a los consumidores, sino que también abrirá nuevas oportunidades para comerciantes e intermediarios en un entorno de pagos más integrado, eficiente y competitivo.”

Por lo tanto, el euro digital se presenta como una evolución en la forma en que se efectúan los pagos minoristas, además de una oportunidad para fortalecer la independencia económica de la zona euro. Al ofrecer una alternativa segura y respaldada por el Banco Central Europeo, se convierte en un pilar fundamental en la modernización del sistema financiero.