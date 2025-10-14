AEAT lanza su aplicación gratuita de facturación: genera factura con QR y envía el registro VERI*FACTU en un solo paso

NOTICIA de de Javi Navarro

La Agencia Tributaria ha publicado la guía de su nueva aplicación gratuita de facturación —accesible desde la Sede electrónica— que permite a autónomos, profesionales y empresas con circuitos simples emitirfacturas electrónicas yenviar automáticamente el registro de facturación a la AEAT cumpliendo el reglamentoVERI*FACTU (RD 1007/2023). La versión inicial del manual es lav1.0 (10/10/2025). ¿Cómo se hace?. El usuario introduce los datos en un formulario web, el sistema genera la factura con código QR —que el destinatario puede cotejar en la Sede y en la app AEAT— y remite el registro VERI*FACTU.

Quién puede usarla y condiciones clave

Los autónomos ya pueden emitir facturas con QR y enviarlas a la AEAT desde el navegador de forma completamente gratuita.

Emisión en nombre propio o mediante apoderado autorizado.

autorizado. Destinatario obligatorio en todas las facturas. La app no emite facturas simplificadas (tickets) . Si no se añade destinatario, mostrará el error “Debe añadir destinatario”.

en todas las facturas. La app no emite . Si no se añade destinatario, mostrará el error “Debe añadir destinatario”. Gestión exclusiva dentro de la aplicación: las facturas y registros generados solo se gestionan desde este entorno. No permite exportar registros para continuar la facturación en otros SIF, aunque sí se pueden consultar en la Sede.

Requisitos técnicos y acceso

Navegadores compatibles : Edge, Chrome y Firefox en su última versión.

: Edge, Chrome y Firefox en su última versión. Identificación : certificado electrónico admitido por AEAT, DNIe o Cl@ve Móvil .

: certificado electrónico admitido por AEAT, o . Acceso: Sede electrónica > “Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y VERI*FACTU” > “Acceso a la Aplicación de facturación de la AEAT”.

Así se emite una factura: pasos del formulario

Paso 1. Cumplimentar solicitud. Primero conviene rellenar Mis datos (emisor) para que aparezcan por defecto. Después, introducir destinatario/cliente (manual o desde la cartera), y los datos identificativos de la factura: serie (recomendable crear series para ordinarias y rectificativas), numeración correlativa, descripción de la operación y, si no coincide, fecha de operación. Se añaden productos/servicios —de forma manual o desde el catálogo— y, si procede, recargo de equivalencia, retención global, otros ajustes y datos de pago. Se puede Validar/Generar o Guardar borrador.

Paso 2. Firmar y enviar. Se revisa el resumen, se puede previsualizar la factura y, si es correcto, se firma y envía.

Paso 3. Justificante y descarga. Se muestra el recibo de presentación y es posible descargar la factura en PDF.

Gestiones complementarias

Consulta de facturas enviadas mediante el formulario, con buscador.

enviadas mediante el formulario, con buscador. Borradores para continuar facturas incompletas o usar como plantillas.

para continuar facturas incompletas o usar como plantillas. Otros servicios: Mis datos (emisor), Clientes y Productos/Servicios (alta, recuperación, exportación e importación) y Números de serie (creación y asignación automática para garantizar la correlación).

Errores frecuentes y soluciones

Error 403 al identificarse con certificado: el sistema no detecta un certificado válido. La guía remite a la ayuda técnica de la AEAT y a solicitar cita de soporte informático. Ver ayuda oficial.

al identificarse con certificado: el sistema no detecta un certificado válido. La guía remite a la ayuda técnica de la AEAT y a solicitar cita de soporte informático. Ver ayuda oficial. “Debe añadir destinatario”: recordar que la herramienta no emite tickets y el destinatario es obligatorio (referencia a Orden HAC/1177/2024, art. 19).

Canales de ayuda

Consultas no técnicas : revisar Preguntas frecuentes VERI*FACTU y el Informador VERI*FACTU. Si no se resuelve: chat con la Administración Digital Integral (09:00–19:00) o INFORMA+.

: revisar Preguntas frecuentes VERI*FACTU y el Informador VERI*FACTU. Si no se resuelve: chat con la Administración Digital Integral (09:00–19:00) o INFORMA+. Asistencia y cita : soporte informático por teléfono o chat (solicitable desde “Consultas informáticas” en la AEAT).

: soporte informático por teléfono o chat (solicitable desde “Consultas informáticas” en la AEAT). Correo técnico : verifactu@correo.aeat.es.

: verifactu@correo.aeat.es. Vídeos explicativos sobre la aplicación de facturación de la AEAT.

Enlaces oficiales (Sede electrónica)

(Información extraída de la “Guía de usuario de la Aplicación gratuita de facturación de la AEAT”, v1.0, 10/10/2025).

Cómo organizarte para emitir más rápido

Completa “Mis datos” al empezar para no reescribir el emisor.

al empezar para no reescribir el emisor. Da de alta clientes y productos/servicios y usa “Recuperar” para rellenar en un clic.

y usa “Recuperar” para rellenar en un clic. Crea series separadas (ordinarias/rectificativas) para asegurar correlación automática.

separadas (ordinarias/rectificativas) para asegurar correlación automática. Guarda plantillas en “Borradores” para casos repetitivos.

