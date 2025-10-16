Uno de cada tres autónomos pierde con la cotización por ingresos reales: así les afecta la subida de cuotas

NOTICIA de de Javi Navarro

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales —que busca ajustar las cuotas a los ingresos declarados— está teniendo un impacto desigual entre los trabajadores por cuenta propia. Según el ‘II Informe de Pymes y Autónomos en España de Hiscox‘, uno de cada tres autónomos asegura haberse visto perjudicado por esta medida. De ellos, el 66% señala como principal causa la subida de la cuota, destacando pagos más elevados, mayores gastos y un incremento de los impuestos.

Por el contrario, seis de cada diez autónomos afirman no haber notado cambios significativos en su actividad desde la aplicación del nuevo modelo, que se implementa de forma progresiva.

Más presión fiscal y menor capacidad de ahorro

El informe apunta que para los autónomos más afectados, la medida ha supuesto una doble adversidad: por un lado, la reducción del beneficio neto limita su capacidad de ahorro, inversión y planificación financiera; y por otro, el aumento de la carga fiscal incrementa la presión económica en un contexto empresarial ya competitivo.

El sistema, impulsado por la Administración, tiene como objetivo que quienes más ganan aporten cuotas más altas a la Seguridad Social, mientras que los que perciben menores ingresos paguen menos. Sin embargo, el estudio de Hiscox refleja que una parte importante del colectivo no percibe una mejora en la equidad del sistema, sino un incremento de los costes asociados a su actividad.

La mayoría no nota cambios, pero un tercio se resiente

El 60% de los autónomos consultados sostiene que su negocio no ha sufrido variaciones significativas con la entrada en vigor del modelo de ingresos reales. Sin embargo, entre el 33% que afirma haber notado un impacto negativo, la percepción es clara: el aumento de las cuotas mensuales y la complejidad de la gestión fiscal dificultan el día a día.

“El sistema de cotización por ingresos reales se concibió como un paso hacia una mayor justicia contributiva, pero en la práctica está suponiendo un incremento de los gastos para una parte del colectivo”, apunta el informe.

Radiografía del tejido autónomo en España

El documento recuerda que los autónomos sin asalariados representan el 54,6% de todas las pymes españolas, con 1,6 millones de trabajadores por cuenta propia. Este grupo supone el 14,6% del empleo total generado por las pymes.

A pesar de su peso en la economía, este colectivo sigue mostrando menor capacidad de adaptación a la digitalización o la sostenibilidad: solo el 31,1% aplica prácticas sostenibles, el 17,3% utiliza inteligencia artificial y menos del 30% cuenta con sistemas de ciberseguridad.

El estudio subraya que la brecha tecnológica entre autónomos y pequeñas empresas sigue ampliándose, ya que el 91,6% de las pymes emplea marketing digital, frente al 52,5% de los autónomos.

Metodología del estudio

El informe, elaborado por Hiscox en colaboración con KPMG, se basa en una encuesta realizada a 400 responsables de pymes y autónomos de toda España —de hasta 250 empleados y 50 millones de euros de facturación— mediante un cuestionario estructurado y autoaplicado entre el 10 y el 18 de marzo de 2025. Los resultados ofrecen una radiografía detallada del ecosistema empresarial español y sus principales retos: la subida de costes, el acceso a financiación y el impacto del nuevo marco fiscal en la rentabilidad.