De un garaje en Albacete a conquistar Europa: la revolución online de Recamania

NOTICIA de de Javi Navarro

Recamania es una empresa familiar de repuestos para electrodomésticos de Albacete que ha experimentado un notable aumento en sus ventas gracias a su reciente colaboración con el marketplace Temu. Si bien ya tenía presencia y experienca de otros marketplaces de venta online, desde su entrada en Temu en marzo de 2025, la compañía ha multiplicado sus pedidos, alcanzando más de 4.000 al mes en tan solo cinco meses, lo que representa el 20% de sus ingresos en línea.

Sin duda, es una gran victoria para una empresa en cuyo sector no son muchos los consumidores que aún optan por reparar sus dispositivos frente a quienes, simplemente, los reemplazan.

Y es que la filosofía de Recamania se basa en la idea de que a menudo la solución a un problema funcional es simplemente sustituir una pieza, en vez de reemplazar todo el aparato. Este enfoque ha encontrado un nuevo impulso con la ayuda de Temu, donde comenzaron su andadura subiendo 108 productos. “Nunca había visto un posicionamiento tan rápido. Temu nos dio alcance y orientación que antes no teníamos”, afirma Pedro Juan Castillo, propietario de Recamania. “Su equipo es muy proactivo a la hora de guiarnos en todo el proceso para satisfacer al cliente y aumentar el tráfico hacia tu tienda y productos”.

De tienda local a la expansión internacional

El negocio, fundado en 1980 por Juan Castillo, comenzó en un garaje con el almacenaje de piezas como tiradores y mandos que los clientes necesitaban en lugar de un electrodoméstico nuevo. A pesar de que el boca a boca ayudó a la tienda a crecer, la demanda de reparaciones disminuyó con la introducción de electrodomésticos más baratos. Y la creación de su web en 2012 no dio como resultado el éxito esperado debido a la falta de experiencia en comercio electrónico.

Sin embargo, con el éxito que ha traído la colaboración con Temu, Castillo planea expandir su catálogo y su mercado a distintos países europeos, incluyendo Francia, Alemania e Italia, con la mirada puesta en Bélgica y Países Bajos. “Siempre hemos creído en la economía circular. Temu nos dio el alcance para mantener viva esa filosofía y compartirla con miles de familias más en toda Europa”.

El equipo de Recamania está conformado por 16 empleados que gestionan el almacén, compras, atención al cliente y marketing, enviando cientos de pedidos al día, frecuentemente el mismo día de su recepción.

Una cultura de la reparación

Los productos más vendidos de Recamania incluyen platos de microondas, filtros de campanas extractoras, mandos de lavavajillas o quemadores de horno. También destaca el panel de control TM31 de la Thermomix, una pieza que muchos usuarios buscan para mantener en funcionamiento su robot de cocina. “Lo que vendemos no es solo una pieza: es una elección”, explica Castillo. “Temu permite a la gente decidir reparar en lugar de verse obligada a reemplazar”.

Desde 2024, la normativa europea de ‘derecho a reparar’ ha facilitado a los consumidores el acceso a piezas de repuesto, alentando a los hogares a cuidar su presupuesto mediante la reparación de electrodomésticos. Según Castillo, “la gente piensa que reparar es un engorro, pero en cuanto se dan cuenta de que la pieza existe, prefieren hacerlo”.

Con una trayectoria que combina la tradición familiar, la adaptación al mercado digital y un firme compromiso con la sostenibilidad, Recamania demuestra que reparar no solo es posible, sino también rentable y beneficioso tanto para el consumidor como para el planeta.