Trabajos

Autónomos

Cómo mejorar mi idea de negocio

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ninguna idea de negocio es estática, por lo que si quieres que tu PYME comience a generar sus frutos, o al menos, mantener aquellos que ya hayas conseguido, no solo tienes que aprender a alcanzar el equilibrio perfecto entre tu tiempo y tus recursos, sino que también debes elegir el apartado preciso de tu empresa que puede generar un mayor impacto en el mercado. Por ello, en la siguiente información te aportamos una serie de consejos y trucos que te resultarán muy útiles si alguna vez te has formulado la siguiente pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi negocio?

Ideas para mejorar

Llevar a cabo un completo proceso de mejora de tu idea puede ser crucial para que logres establecer un modelo de negocio capaz de sobrevivir al paso del tiempo y a las diferentes situaciones complejas que aparecen en el día a día. En este sentido, es muy recomendable que realices un pequeño checklist de objetivos y metas, sobre todo, si eres de los que piensan: ¿cómo puedo perfeccionar mi proyecto? No pierdas el tiempo y toma nota de los siguientes apartados:

– Llena tu idea de pasión y cariño: si tu único objetivo es hacerte de oro y ganar mucho dinero, olvídala. El dinero es un gran aliciente para emprender, pero no lo es todo. Reflexiona sobre el tema y descubre nuevas posibilidades de negocio.

– Haz todo lo más sencillo posible: en muchas ocasiones, los grandes conceptos surgen de la forma más simple e imprevista. En líneas generales, los proyectos más famosos arrancaron tras el desarrollo de una idea sencilla que comenzó a crecer con esfuerzo y perseverancia.

– Sé capaz de resumir tu concepto en una frase: es normal que cuando comiences una nueva aventura empresarial dediques mucho tiempo a explicar en qué consiste. Sin embargo, es muy importante que puedas condensarla en una pequeña síntesis de conceptos, aumentando así tus posibilidades de éxito.

– Establece una única línea de empresa: pon el foco en una meta clara y dedícate a monetizar un solo apartado cada vez. No te agobies, lo complicado llegará solo.

– Analiza a tus clientes: interactúa siempre con las personas que confían en tus productos y en tus servicios, tratando de conocer sus necesidades y escuchando sus recomendaciones.

– Conoce el mercado: tienes que aspirar a ser el mejor experto en tu campo profesionales, conociendo tan bien a tu competencia como a ti mismo. Si pisas bien sobre el terreno, ganarás la batalla en tu propósito de potenciar mi idea empresarial.

– Marca la diferencia: intenta que tu propuesta de valor sea distinta, especial y auténtica. Transforma tus conceptos y proyectos en conceptos únicos, que nadie te pueda copiar.

– Reinvéntate a diario: no te conformes con lo mismo de siempre, desmonta tus propias ideas y ármalas de nuevo. Atrévete a hacer las cosas de otra manera, sin tener miedo de cometer errores.

– Comparte tus nociones: si tienes diferentes puntos de vista externos, te ayudarán a ver las cosas de diferente forma, encontrando fallos antes de que se produzcan o se conviertan en irremediables.

Cómo aumentar las ventas

En relación directa con el desarrollo de tu idea de negocio se encuentra el objetivo de vender, que puede resultar muy difícil si no sabes cómo hacerlo. Es un proceso complejo y sin atajas. Los buenos emprendedores consiguen incrementar sus ventas dando pasos seguros en base a principios y técnicas de ventas suficientemente probadas. De este modo, te recomendamos las siguientes iniciativas aplicables en tu carrera profesional:

– Utiliza las nuevas tecnologías en tu favor (web, captación de leads, segmentación de base de datos, email marketing para aumentar las ventas…)

– Mejora constante y progresiva de lo que ofreces, consiguiendo aumentar el grado de satisfacción de tus clientes.

– Cuida la atención y el trato directo de manera personalizada, respondiendo todas las dudas y atendiendo las peticiones con la mayor brevedad posible.

– Destaca tus ventajas competitivas, por ejemplo, a través de una experiencia única de la que no dispongan tus competidores o mediante un producto exclusivo que satisfaga una necesidad concreta.

Alternativas

– Elige un segmento de mercado y céntrate por completo en un target específico. Así podrás diseñar los mejores productos y servicios para el usuario final al que te dirijas.

– Amplía las vías de conexión con tus clientes mediante las redes sociales que mejor controles, con una web responsive, adaptada a todo tipo de dispositivos móviles e incluso, abriendo nuevas formas de exposición y venta directa de tus productos.

– Asiste a eventos y citas con otros profesionales para establecer relaciones comerciales y aumentar tu círculo de contactos.

– Haz uso de los testimonios favorables de tus usuarios para potenciar tu imagen de marca y conseguir perfeccionar la idea de la actividad.

Cosas que se pueden mejorar

En multitud de ocasiones, es habitual que nos encontremos ante una buena noción de negocio, pero que, tras unas cuantas semanas de desarrollo, al final acabemos desechando en favor de otra más novedosa o totalmente diferente. Por tanto, para asegurar esa constancia y mantener estable una idea de proyecto inicial, existen cuatro pilares básicos que te ahorrarán la pérdida de energía, tiempo y dinero:

Proveedores

No olvides la importancia de contar con unos buenos proveedores, tanto para los materiales necesarios para la fabricación de tu producto, como para la maquinaria y el equipo que vayas a emplear en el propio proceso. Averigua dónde se encuentran, cuántos son y por qué debes confiar en ellos sobre otras potentes ofertas existentes en el mercado.

Competencia

Analiza a tus competidores, sin menospreciar a ninguno de ellos, por pequeños que sean. Es muy importante que valores su tamaño, pero también sus estrategias de venta y las relaciones con sus clientes. Presta atención también a sus políticas de contratación y a los perfiles profesionales de sus trabajadores.

Producto

Ten en cuenta los productos sustitutos, no la competencia directa, sino las diferentes opciones que tengan tus usuarios a la hora de elegir tu tipo de negocio frente al resto de posibilidades del mercado. Por ello, investiga hacia dónde se dirigen las tendencias para tomar nota de todo lo que se está gestando en tu campo profesional.

Clientes

No los pierdas nunca de vista, puesto que este paso es quizás el más importante para entender el nicho de mercado al que pertenecen. Sé muy meticuloso a la hora de determinar a qué personas y entidades deseas ofrecer tus productos y servicios.

Si ves tu futuro muy negro y quieres olvidarte de esa idea para probar suerte en otro sector de negocio, echa la vista atrás y vuelve a repasar cómo montar una empresa paso a paso de forma sencilla.

Cómo mejorar mi idea de negocio was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo mejorar mi idea de negocio, te recomendamos que entres en la categoría de Autónomos.