Cómo hacer un modelo de negocio, pasos y tipos

Si quieres montar tu propia empresa y tienes una idea interesante, ¿a qué esperas? Es hora de dar un paso adelante y emprender. Eso sí, antes de nada tendrás que hacer un modelo de negocio que te permita marcar una hoja de ruta. Además, éste será la carta de presentación perfecta de tu compañía. Así pues, toma nota de los pasos a seguir para realizarlo con éxito.

Elaboración de un modelo de negocio

¿Qué se necesita para hacer un modelo de negocio? Si estás pensando en cómo plantear un negocio, antes de nada debes saber que lo más recomendable es empezar por organizar todo a la perfección. Para ello, y antes de abordar el famoso plan de tu empresa será aconsejable saber cómo hacer un modelo de negocio. Éste es un diagrama que hablará de cómo funcionará tu compañía. Además, te permitirá identificar todo lo que necesitas para su creación, establecimiento y, por supuesto, para generar ganancias. Por tanto debes plantearte en primer lugar cómo estructurar un modelo de negocio.

El plan de negocio se va a convertir en la base de tu futuro proyecto puesto que va a analizar la viabilidad de la empresa. Además, en este punto debes incluir ciertos análisis como la competencia que hay sobre tu producto, la situación concreta del sector, el riesgo que hay de que tu negocio fracase y las ventajas y desventajas de la ubicación de tu nueva empresa.

Uno de los métodos, además del modelo Canva que vamos a explicar a continuación, a nivel empresarial es el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Un análisis en forma de cuadro que nos permite ver de forma resumida y muy visual los principales pros y contras de nuestro proyecto.

Además, si consigues realizar un buen plan de negocio, será la llave mágica que te abrirá la puerta de buenos inversores.

Modelo Canvas

Existen distintos tipos de modelos a seguir para desarrollar esta herramienta. Sin embargo, el más utilizado fue el creado por Alex Osterwalder: el modelo canvas. Éste divide tu modelo de negocio en nueve módulos que muestran el plan de tu empresa para conseguir ingresos. Asimismo, y tal y como dice Osterwalder, con todos ellos se cubren las principales áreas de tu compañía: los clientes, la oferta, las infraestructuras y, por supuesto, la viabilidad económica.

Cuestionario

Además del modelo canvas existen otras muchas propuestas. En todo caso, todas ellas persiguen el mismo objetivo y, por tanto, todas te requerirán contestar a una serie de preguntas para hacer un modelo de negocio completo.

Pasos

En esta ocasión plantearemos los pasos para hacer un modelo de negocio de acuerdo al modelo canvas. Para ello, tendremos que completar la información de nueve módulos principales. Además, lo ideal será plantear todas las respuestas de manera resumida en un único folio. De este modo podremos observar de un vistazo toda la información relevante de tu empresa.

Segmento de clientes. Define muy bien el público al que te dirigirás, es decir, el tipo de cliente al que quieras alcanzar. Además, en este punto es fundamental reflexionar sobre las necesidades que les cubrirás con tu producto o servicio.

Propuesta de valor. Explica aquello en lo que crees que destacarás por encima de tu competencia, o lo que es lo mismo, tu valor diferencial. Ten en cuenta que una misma compañía puede tener varias propuestas de valor diferenciadas en función de su público objetivo. Así, si éste está conformado por distintos subgrupos, tal vez la propuesta de valor varíe entre ellos. Por ejemplo, si tienes una marca de moda infantil, quizás tu valor diferencial sea diferente desde el punto de vista de los niños que desde el de sus padres.

Para resolver esta cuestión, debes describir a la perfección la propuesta que plantearás a tu audiencia. Ésta ha de basarse en los siguientes puntos:

Soluciones aportadas a tus clientes con el uso de tu producto o servicio.

Necesidades cubiertas a tus clientes.

Características del producto o servicio y su valor diferencial en el mercado.

Tener claros estos tres puntos será fundamental para continuar con la realización de tu modelo de negocio.

Relaciones con tus clientes. Analiza cómo te relacionarás con las personas que adquieran tu producto una vez lo hayan hecho. Se trata de idear la manera de fidelizar a tus clientes. Tal vez puedas empezar por preguntas muy básicas como la de si los tutearás o no y por qué canal te pondrás en contacto con ellos.

Canales de distribución. ¿Ya sabes cómo vas a distribuir tu producto? Debes tener clara esta respuesta para conseguir una opción que funcione y haga eficientes tus costes. Además, en este apartado también tendrás que explicar la estrategia de comunicación que utilizarás para dar a conocer tu empresa y tus productos.

Fuentes de ingresos. Piensa en la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar tus clientes por tu producto. Para ello, responde a las siguientes cuestiones:

¿Cuánto estarán dispuestos a pagar por mi producto o servicio?

¿Actualmente cuánto pagan por alguno similar?

¿Cuánto tengo que ganar para cumplir con los márgenes de beneficios deseados?

Actividades internas clave. Define los procesos de producción, comunicación, marketing etc., que te permitirán entregar la propuesta de valor a tu público objetivo. Así también sabrás qué actividades dan valor a tu marca y podrás aplicar estrategias que las potencien.

Recursos estrella. Establece la infraestructura y activos imprescindibles para llevar a cabo todo el proceso. Para hacerlo, ten en cuenta tanto los recursos físicos como los financieros, humanos e intelectuales.

Socios. Párate a pensar en quiénes serán tus socios o red de contacto comercial. Las alianzas estratégicas serán fundamentales para sacar adelante tu negocio, así que dedica tiempo a definirlas.

Estructura de los costes. Calcula los gastos de inversión y rentabilidad de tu propuesta, tratando de rentabilizar al máximo los beneficios. Además, será el momento de decidir si quieres mantener los costes bajos o centrarte en crear un valor más caro.

Si tienes claros los nueve puntos, es el momento de plantearte cómo redactar un modelo de negocio y ponerte manos a la obra. Una vez lo tengas habrás conseguido redactar la propuesta que va a servir de base para tu empresa.

Y tras hacer todos los análisis necesarios y veas que tu modelo de negocio tiene viabilidad suficiente para ponerlo en práctica, consulta todos los pasos que tienes que dar para abrir tu negocio. No olvides que siempre podrás mejorar aspectos de tu idea de negocio, tenlo presente. Si no sabes cómo hacerlo, te animamos a que consultes esta información sobre cómo mejorar una idea de negocio.

