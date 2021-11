Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo cambiar de compañía eléctrica y pagar menos en la factura de la luz

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿El precio de tus facturas de la luz no para de crecer, aunque sigues consumiendo lo mismo o incluso menos que antes? La subida imparable de los precios de la electricidad en España, que alcanza de forma constante récords y máximos históricos, empieza a ser inasumible para muchos hogares.

Por ello, si buscas una alternativa para pagar menos en el recibo de la luz, en esta información te explicamos todo lo que tienes que hacer para cambiarte de compañía eléctrica, contratar otra tarifa o pasarte al mercado libre y que no te afecten las constantes subidas del recibo de la luz. Y también te detallamos cómo puedes modificar la tarifa de luz actual para contratar otra más barata que se ajuste mejor a tus necesidades.

Qué tarifa tienes contratada

Tras los últimos meses de máximos históricos en el precio de la luz, ya podrás deducir si esta subida del mercado regulado te afecta directamente. Aunque si todavía te quedan algunas dudas porque no consigues entender bien tus recibos de electricidad así como tu contrato, aquí te explicamos cómo saber si tienes una tarifa de luz del mercado regulado o del mercado libre. Recuerda que la subida en el precio sólo afecta a los clientes que tengan contratada una tarifa de luz en el mercado regulado con Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Cómo cambiar mi factura de la luz

Si eres uno de los afectados de los nuevos precios y tramos horarios de la luz del mercado regulado, debes saber que existen alternativas para reducir los gastos de la electricidad. Y una de ellas pasa por cambiar de compañía de luz para encontrar mejores ofertas y reducir los costes del recibo de la electricidad.

Antes de cambiarte, tienes que hacer un trabajo previo para localizar cuáles son las empresas y tarifas que más se ajustan a tu situación personal y económica actual. La clave está en comparar tarifas y ofertas hasta encontrar una en la que puedas pagar una cantidad acorde a tu consumo. Para que te hagas una idea, las claves y puntos que debes tener presentes para elegir una compañía eléctrica, son:

Para decidir qué compañía o tarifa que se ajuste a tu situación personal, debes preguntarte cómo es tu consumo, tus horarios y tus hábitos o qué es lo que más usas y cuáles son los momentos de mayor consumo en tu vivienda

Por otra parte, respecto a las cláusulas y condiciones de la nueva compañía, debes considerar:

A ser posible, que no tenga cláusulas de permanencia. De esta forma podrás cambiarte en caso de que no te convezca el servicio sin penalizaciones. Compara entre las diferentes ofertas y tarifas de las compañías para elegir la que más pueda adecuarse a tu consumo diario. Revisa la letra pequeña de las tarifas con ofertas y descuentos. Y analiza los costes de esta tarifa sin las promociones aplicadas para no llevarte ningún susto cuando finalice.

Antes de decidir cambiarte, te recomendamos que consultes esta información en la que explicamos cómo puedes saber si tu compañía te ha subido el precio de la luz de forma irregular, para saber cómo reclamarlo y volver a pagar el precio que tienes contratado en tu tarifa.

Pasos para cambiar de compañía eléctrica

Si ya has encontrado otra oferta más interesante, debes saber que el proceso para cambiarte de compañía de luz es muy sencillo. Tan sólo tienes que ponerte en contacto con la nueva compañía de la luz en la que quieres contratar el servicio y comunicarle el cambio. Es la nueva empresa la que se encarga de realizar todos los trámites y de comunicar a tu empresa actual la baja con ellos y el cambio a la nueva.

Existen diferentes vías para dar de alta el contrato con tu compañía de luz: Puedes hacerlo llamando por teléfono, a través de la web de tu compañía de luz actual o acudiendo a las oficinas mediante cita previa. Independientemente de cuál elijas, tendrás que tener a mano los siguientes documentos para formalizar el cambio:

Datos personales para formalizar el alta. Lo más común es que la compañía necesite tu nombre y apellidos y el DNI o cualquier otro documento identificativo

También necesitará los datos de contacto, desde un correo electrónico hasta el teléfono móvil. A través del correo te mandarán la copia del contrato y te enviarán las notificaciones necesarias.

La potencia eléctrica que quieres contratar

Dirección del domicilio en el que quieres contratar el servicio

Código CUPS o Código Universal del Punto de Suministro. Es un código que puede facilitarte la distribuidora de tu zona.

Cuenta bancaria para realizar la domiciliación de los cargos mensuales

En resumen, cambiar de compañía de electricidad es una gestión muy sencilla que cuenta con todas las garantías, es decir, que no te vas a quedar sin luz en ningún momento durante el proceso.

Es importante que tengas en cuenta que cambiar de compañía eléctrica no es lo mismo que dar de alta la luz. Éste último término hace referencia a aquellas viviendas que necesitan contratar el suministro de luz por primera vez. Si éste es tu caso, en esta otra información te damos todas las claves que necesitas saber sobre cómo dar de alta la luz en una vivienda por primera vez, los precios, la potencia que necesitas, cómo elegir la compañía…

¿Es gratis?

Cambiarse de compañía eléctrica es una gestión totalmente gratuita. Aunque hay casos en los que los clientes deben pagar una penalización. Esto puede suceder si un cliente decide irse de su anterior compañía sin revisar el contrato y que en el documento hubiera una cláusula sobre permanencia. En estos casos el cliente deberá abonar una penalización por irse antes de lo detallado en el contrato.

¿Cuánto tarda?

El proceso completo, desde que el cliente contacta con la nueva empresa hasta que finaliza el proceso de alta suele ser de en torno a medio mes. Aunque depende de cuánto tardes en realizar las gestiones previas de entrega de documentos y solicitud de alta. Desde que el cliente finaliza tu parte, la empresa puede tardar entre 5 y 7 días hábiles en realizar el contrato y dar de alta el servicio.

Eso sí, debes tener en cuenta que cambiar de compañía está ligado a los plazos de factura y liquidación de cada empresa. Es decir, que tras hacer el cambio el cliente recibirá en el domicilio la última factura de la comercializadora anterior. Y en el mes siguiente ya se aplicarán los nuevos precios de la nueva compañía o tarifa.

Cambiar la tarifa de luz

Cambiar la tarifa de tu compañía eléctrica actual es otra de las alternativas para reducir los costes de la factura de la luz. En este caso el principal objetivo es encontrar una tarifa que se ajuste más a las necesidades y hábitos de consumo de los clientes para pagar menos por los recibos de la luz y, de esta forma, mejorar las condiciones establecidas en el anterior contrato. Al igual que en el caso anterior, los clientes tienen tres vías para solicitar a su compañía el cambio de tarifa:

Presencialmente en las oficinas

Por vía telefónica

A través del área de clientes de la página web de su comercializadora

Es un trámite gratuito que los clientes pueden realizar tantas veces como quieran. En este caso lo único que hay que hacer es comunicarle esta petición a la compañía que se encargará de llevar a cabo todo el proceso.

¿Puedo cambiar de tarifa o de compañía si tengo deudas pendientes de recibos de la luz?

En el caso de que existan deudas o pagos pendientes, puede que la compañía te ponga alguna pega o trabas para modificar tu contrato. Lo más recomendable en estos casos es que liquides todos los recibos pendientes y después solicites los cambios o modificaciones que quieras.

Y si no quieres llevar a cabo ninguno de estos trámites o no encuentras ninguna oferta con la que te salga más barata la luz, aquí te explicamos cómo puedes solicitar y beneficiarte del bono social de electricidad para conseguir hasta 300 euros durante el invierno. Además, te recomendamos que eches un vistazo a esta otra guía en la que te dejamos unos cuantos trucos para ahorrar en el recibo de la luz y que este invierno no temas la llegada de los recibos.

Cómo cambiar de compañía eléctrica y pagar menos en la factura de la luz was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo cambiar de compañía eléctrica y pagar menos en la factura de la luz, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.