Trucos para ahorrar en el recibo de la luz

Utilizar más el microondas que el horno, regular el termostato, enchufar los aparatos electrónicos a una regleta y apagar cuando no se utilicen, son sólo pequeños gestos que pueden ayudarnos a aliviar la factura de los suministros energéticos del hogar. De hecho, los expertos afirman que de llevarse a cabo todas estas medidas ahorrativas, estaríamos hablando de un descuento del 50%.

Ahorrar electricidad

Sube la luz, el gas,…pero no suben los sueldos, y esto si los hay. La economía doméstica sufre uno de sus peores momentos. Por eso es importante poner en práctica una serie de medidas de eficiencia energética en el hogar. ipsom , consultora energética especializada en el ahorro de costes, detalla unas sencillas prácticas que pueden llevarse a cabo en el hogar con el fin de reducir el gasto en energía. Con la aplicación de estas medidas, según datos de ipsom, es posible ahorrar hasta un 50% en el consumo.

Sistemas de calor y frío

Todos sabemos que los sistemas de climatización de una casa (calefacción, aire acondicionado) son los mayores consumidores de energía. De hecho, el calor y el frío representan hasta el 50% de la factura eléctrica. Por este motivo, deben ser un claro objetivo del ahorro energético.

En este ámbito, los ahorros son posibles a través de las siguientes medidas: programar la temperatura según las necesidades reales del consumidor, revisar los sistemas de climatización con frecuencia, es de especial importancia atender a los filtros. Un filtro sucio obliga al sistema a trabajar más.

Por otro lado, conviene detectar posibles fugas en las canalizaciones de aire caliente o frío que reducen la eficiencia energética. Y, por último, es conveniente cubrir la parte exterior del aparato de aire condicionado para evitar pérdidas de calor. Asimismo, mejorar la eficiencia energética de los aparatos de aire condicionado a través de la regulación, puede suponer un ahorro de un 20%. Por otro lado, si éstos se sustituyen por otros más eficientes el ahorro alcanza la cifra de un 30%.

Agua caliente

Después de los sistemas de climatización, el calentamiento de agua es la segunda parte más importante del consumo energético en el hogar. Las claves para reducirlo son: por un lado, programar el termostato del calentador de forma que caliente el agua hasta 50ºC. Se trata de una temperatura más que suficiente para todos los usos. Si utilizamos temperaturas más altas, sólo conseguiremos incrementar las pérdidas de calor y el consumo. Por otro lado, allí donde sea posible, conviene recubrir las tuberías de agua caliente con material aislante para minimizar las pérdidas de calor al entorno.

Electrodomésticos

Una de las máximas para el ahorro es disponer de electrodomésticos que sean eficientes energéticamente, especialmente aquellos que se utilicen de forma frecuente. La nevera debe colocarse lejos de fuentes de calor y debe contar con circulación del aire por detrás. A la hora de hacer la colada, mejor con agua fría y carga completa. En muchos casos, la suciedad de la ropa no necesita el agua caliente para su eliminación. Si se lava con agua caliente, el 90% del consumo energético de la lavadora se usa solamente para calentar el agua.

Iluminación

Si aún se tienen bombillas incandescentes instaladas en el hogar conviene sustituirlas por lámparas fluorescentes compactas (bombillas de alta eficiencia energética) por lo menos en los puntos de luz que más se utilicen.

En este punto la reducción de los costes es muy significativa. Gracias a la nueva tecnología existente en sistemas de iluminación, el ahorro puede ser de hasta un 30%. Así, por ejemplo, sólo en la sustitución de los fluorescentes por la tecnología LED, aunque supone una inversión, tiene como resultado una disminución de hasta un 80% en el coste energético. Por otro lado, la instalación de sensores que apaguen las luces de aquellas estancias que no estén siendo utilizadas, también supone una importante disminución del coste con una inversión mínima.

Las luces que no se utilicen deben estar siempre apagadas

Y, por supuesto, no malgastar en luz artificial, por lo que no mantengamos luces encendidas si no nos hacen falta. A veces salimos de una habitación y dejamos la luz encendida ya que volveremos en breve, pero no cuesta nada pulsar el interruptor y a la larga ahorrar una energía considerable. Además, siempre hay que utilizar bombillas tipo LED, que consumen hasta un 80% menos que las normales.

Aislamiento térmico

Dos tercios de calor generado en un edificio se pierden a través de las paredes y techos (el tercio restante se va por las puertas, ventanas y sistemas de ventilación). Por tanto, es obvio que una mejora en el aislamiento del edificio puede conllevar una reducción drástica de las pérdidas de calor (o bien de las entradas indeseadas de calor, en los meses de verano) y de los costes de climatización.

Por este motivo, es muy necesario llevar a cabo un mantenimiento regular del edificio, atendiendo y reparando posibles, paredes degradadas, cristales rotos o ventanas que no cierran de forma correcta. Por otro lado es conveniente una mejora del aislamiento. Ésta puede realizarse aprovechando obras o reformas, mediante la instalación de materiales adecuados o rellenando los espacios interiores del techo y paredes con materiales aislantes.

Aparatos electrónicos

La mayoría de aparatos electrónicos consumen energía de forma permanente, incluso cuando están apagados. Para evitar estos consumos innecesarios es muy útil conectar los electrodomésticos de uso intermitente (por ejemplo el televisor, DVD, videoconsola por un lado y el ordenador, impresora, monitor, etc. por otro) a una regleta con interruptor y apagar el interruptor cuando no se están usando.

Los cargadores y adaptadores (del ordenador portátil o el teléfono móvil, por ejemplo) consumen energía siempre que están enchufados, incluso si no están conectados a ningún dispositivo. Por lo tanto, desenchufarlos cuando no se usan contribuye al ahorro energético.

A excepción de frigoríficos y congeladores, el resto de los electrodomésticos los podemos desconectar y es que dejarlos en stand-by es, a la larga, un gran derroche de energía.

Sobre estos últimos, recordad que hay que hacer un consumo responsable con los frigoríficos y los congeladores. Si bien su uso es continuado y hay que tenerlos conectados 24 horas al día los 365 días del año, hay una manera de ahorrar energía y es tan simple como abrirlos el menor tiempo posible para que no suba la temperatura interior.

Siempre hay que hacer un buen mantenimiento de los electrodomésticos, puesto que no solo alargaremos la vida útil de los aparatos, sino que también conseguiremos que sean mucho más eficientes. Por ejemplo, mantener limpios los filtros del aire acondicionado o de la campana extractora ayudan a optimizar su uso y consumo energético.

Comprar los electrodomésticos no solo por el precio

A la hora de comprar un electrodoméstico no solo es importante mirar el precio, si no también su clasificación energética, la A+++ es la mejor, y aunque este tipo de electrodomésticos pueden ser algo más caros a la larga ahorraremos en electricidad, al ser más eficaces. Otra manera de ahorrar con los lavavajillas es decantarnos un por uno que tenga modo Eco puesto que utiliza menos agua y, por lo tanto, gastaremos menos electricidad en calentar esa agua.

Tener contratada la potencia adecuada a nuestras necesidades

La potencia contratada supone un coste fijo en la factura, simplemente hay que pagar por tener “luz”, no importa si la utilizas o no, si no pones ningún electrodoméstico o si no estás la mayoría del día en casa, este es un coste fijo que habrá que pagar cada mes. Por eso te recomendamos bajar la potencia contratada para ahorrar.

Es recomendable tener a mano las instrucciones para calcular cuánto gastan nuestros electrodomésticos y cuántos podríamos tener encendidos a la vez y a esto añadirle lo que consumen los pequeños electrodomésticos y la luz y así no pagar de más por una potencia que no se necesita. Las potencias más comunes en los hogares españoles son 3,45 kW y 4,6 kW.

Aprovechar las horas más baratas de la energía

Siempre y cuando se disponga de discriminación horaria en la factura energética (se puede contratar hablando con la compañía), se podrá planificar las tareas para utilizar los electrodomésticos en las horas en las que la energía es más barata, además, la mayoría de los nuevos electrodomésticos son programables por lo que se empezarán a funcionar cuando más nos convenga. Hacer esto conlleva mucho trabajo informándose y planificando, pero es interesante especialmente con electrodomésticos de gran consumo como son lavadoras, secadoras o lavavajillas. El esfuerzo vale la pena.

Cocinar con tapas puestas en ollas y sartenes

Y si en frigos y congeladores buscamos que no se escape el frío, a la hora de cocinar deberíamos intentar mantener el calor, una buena manera es cocinar con tapas en ollas y sartenes para que el calor no se pierda y lo aprovechemos al máximo, así cocinaremos mucho más rápido y de forma más eficiente.

Acabar de cocinar con el calor residual

El calor residual es aquel que desprenden hornos y vitrocerámicas cuando ya los hemos desconectado y con ellos se puede seguir cocinando, así que no desaprovechemos esta energía y desconectemos los aparatos un momento antes para acabar de cocinar con este tipo de calor.

Consejos de Leroy Merlin

El 80% del gasto eléctrico de un hogar lo acaparan los electrodomésticos y el 20% restante la iluminación. En estos momentos, en los que todos los gastos se miden, buscando maneras de reducirlos, Leroy Merlin ha identificado siete productos básicos con los que podar ahorrar en casa, reduciendo el gasto eléctrico con pequeños gestos: Bombillas de bajo consumo, reguladores electrónicos de luz, cronotermostatos, detectores de presencia, medidores de consumo, eliminadores de standby y sensores crepusculares.

Sin ninguna duda, la combinación de estos elementos reducirá la factura pero ¿cuándo comenzaremos a recuperar el dinero invertido? El retorno de la inversión depende de las características del hogar pero poniendo el ejemplo de una familia con dos hijos que habita una vivienda unifamiliar de dos plantas, con tres habitaciones, dos baños y un garaje, que cuenta con un número medio de aparatos eléctricos y bombillas. Con una inversión de 288,88 euros en la compra de los dispositivos ahorradores, teniendo en cuenta que éstos permiten un ahorro anual total en electricidad de 367,85 euros, antes de acabar el año (en unos 9 meses) ya se habrá recuperado completamente la inversión y se habrá comenzado a ahorrar.

1. Bombillas de bajo consumo

Desde hace unos años se han dejado de fabricar las bombillas incandescentes tradicionales en toda la UE. Las bombillas alternativas a las incandescentes, conocidas como de bajo consumo, son mucho más eficientes. En el caso de los LED consumen cinco veces menos que las halógenas, duran diez veces más y reducen las emisiones de CO2. Además iluminan tanto como una incandescente, la luz que emiten no genera calor y tienen una duración de hasta 25.000 horas, frente a las halógenas (hasta 4.000 horas en dos años aproximadamente). Para deshacerse de ellas, ya que no debemos tirarlas a la basura ni al contenedor de reciclaje ni al contenedor de vidrios, las tiendas de Leroy Merlin disponen de contenedores específicos. En 2011, la compañía recicló 5 toneladas de este material.

2. Reguladores electrónicos de luz

Tal y como su nombre indica, estos aparatos permiten modular la intensidad de la luz, disminuyendo el consumo y ahorrando energía. Se recomienda instalar reguladores en aquellas habitaciones de la casa donde realizamos diversas actividades, donde no siempre necesitamos la misma cantidad de luz. Existen reguladores para todo tipo de bombillas y modelos que se pueden colocar tanto en el lugar del conmutador o el interruptor de la pared, como en las lámparas de pie o sobremesa. Incluso algunos vienen con mando a distancia para poder regular la luz sin tener que desplazarse.

3. Cronotermostatos

Permiten regular la temperatura de la casa optimizando el rendimiento del sistema de calefacción. Son muy fáciles de instalar y sólo necesitas programarlo para que encienda y apague la caldera en función de los parámetros dados. Ubicar el cronotermostato en un lugar de fácil acceso es esencial para poder programarlo y consultar los datos. Además también conviene colocarlo a 1,50 metros del suelo, alejado de cualquier fuente de calor o corrientes de aire.

4. Detectores de presencia

Estos aparatos disminuyen el gasto de energía al apagar las luces automáticamente cuando detectan que no hay nadie en el lugar, por eso son ideales para zonas de paso como aseos, pasillos, garajes, jardines o a la entrada del hogar. Suelen incluir la posibilidad de establecer el tiempo que se desea que las bombillas permanezcan encendidas, mediante la instalación de temporizadores.

5. Medidores de consumo

Conocer al detalle el consumo permitirá reducir de forma considerable la factura eléctrica del hogar. Con él es posible identificar los electrodomésticos que gastan más. El medidor además guarda los datos ofreciendo la posibilidad de descargarlos en el ordenador para hacer comparativas y detectar los picos de consumo.

6. Eliminadores de Standby

Algunos electrodomésticos no se apagan directamente, se quedan en standby. Por ejemplo, la luz roja que se queda en los televisores cuando los apagas con el mando, sigue consumiendo energía aunque no estés viendo la tele. Cada lucecita supone 20€ de la factura al año. Si se realiza el ejercicio de sumar todas las lucecitas de la casa: videoconsola, la segunda tele, la cadena de música, el DVD, la TDT, etc., es posible darse cuenta que el ahorro, una vez instalado, puede llegar a 90€ al año.

El eliminador de standby desconecta automáticamente, mediante infrarrojos, todos los aparatos que apagues con el mando a distancia. Y además, no necesita instalación ya que funciona como una regleta.

7. Sensores crepusculares

Son muy útiles para viviendas unifamiliares, puesto que se instalan para iluminación exterior. Los sensores miden la cantidad de luz ambiente y se encienden automáticamente cuando es necesario, sin necesidad de estar programándolos.

¿Como hemos hecho el cálculo?

• Precio kW: 0,13 €

• Eliminadores de standby: se supone que si los aparatos están encendidos 4 horas al dia, el resto del tiempo (20 hs/dia) estarían en standby, consumiendo entre 0,007 y 0,030 kW/h (segun las caracteristicas de cada equipo).

• Reguladores: en el ejemplo, la intensidad (y por lo tanto el consumo) se reduce un 50%.

• Pulsadores temporizadores y detectores de movimiento. Sin ellos, el consumo real se duplicaría debido a los olvidos (dejarse la luz encendida).

>>Calculadora gasto de electrodomésticos

Cómo pagar menos (reducir el consumo de energía)

El 26% del consumo energético en España se realiza dentro del hogar y, por eso, te ofrecemos una serie de consejos útiles para un menor consumo de energía, ahorrar en tus facturas y convertir tu hogar en un lugar eco-friendly con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el próximo 5 de junio. Para empezar, es esencial que controles el consumo de electricidad, iluminación y calefacción, así como realizar un consumo responsable del agua y fomentar el reciclaje.

Según un estudio realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el gasto energético asociado a las actividades de las familias españolas en sus hogares representa cerca del 26% del consumo energético del país. Según el citado informe, el gasto total en energía utilizada en calefacción representa un 32%, un 26% se destina a agua caliente y un 34% se utiliza para iluminación y aparatos eléctricos.

Para destacar los puntos fuertes de gestionar adecuadamente los recursos y reducir el gasto familiar, hemos consultado a los expertos de la empresa HomeServe, especializada en la comercialización de contratos de cuidado del hogar, que nos han ofrecido diversos consejos para conseguir un hogar más eficiente y seguro:

• Aprovecha la potencia de la nevera. Las neveras trabajan de forma más eficiente cuando están al 75% de su capacidad. Por eso, con la llegada del buen tiempo, si la tienes bajo mínimos, completa la capacidad óptima con botellas de agua. Esto ayudará a mejorar su funcionamiento y no consumirás tanta energía.

• Lava la ropa en frío. ¿Sabías que si lavas la ropa a 30°C utilizas aproximadamente un 40% menos de electricidad que si la lavas a 40°C? Las lavadoras actuales funcionan correctamente independientemente de la temperatura del agua. Es uno de los electrodomésticos que más energía consumen, por ello, lo ideal es usar su capacidad total ya que consumirá menos agua y energía que con cargas medias.

Medidas para ahorrar en verano hasta un 20% en la factura de la luz

Establecer la temperatura del aire acondicionado entre 24 y 26 grados centígrados, instalar toldos o persianas en las ventanas, usar doble acristalamiento en los cerramientos de los edificios y viviendas o adquirir electrodomésticos de clase A o superior pueden reducir la factura de la luz en más de un 20%. Se trata de alguno de los consejos que el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) propone para reducir tanto la factura de la luz como para reducir el consumo de energía durante los meses estivales.

Las propuestas del ITE apuntan también hacia consejos sencillos de realizar y que pueden suponer ahorros importantes a lo largo del año. Acciones como desconectar el aire acondicionado cuando no estemos en una habitación, apagar las luces, aprovechar al máximo la luz natural o sustituir las bombillas por unas de bajo consumo. En este caso, aunque el desembolso inicial es mayor, ya que las bombillas de bajo coste son más caras, su larga vida útil, permite amortizar el precio. Asimismo contribuyen a que la factura de cada mes se reduzca notablemente.

Otro consejo sencillo de seguir es el de desconectar de la red los electrodomésticos que no se utilicen como la tele, ordenador o aparatos de música y radio.

Para Alfredo Quijano, director del Instituto Tecnológico de la Energía, (ITE), “el ahorro energético es algo que nos compete a todos, a cada uno en su medida. En nuestras casas, acciones muy sencillas pueden ayudar a reducir el consumo energético y esto redunda en beneficios de todos. En el nuestro, por el ahorro en la factura de la luz, y en el del planeta porque emitimos mucho menos CO2 y respetamos el medio ambiente. Algunas de estas medidas -continúa el director del ITE- se pueden aplicar a las empresas e instalaciones públicas como edificios, hoteles, centros públicos, etc,…”.

Consumo medio anual de cada aparato eléctrico de una vivienda

Datos para una vivienda media de 90 metros cuadrados sin identificar la zona geográfica en la que se encuentra en España.

Equipo Porcentaje de consumo (%) Agua caliente 3 % Vitrocerámica cocina eléctrica 9% Iluminación 18% Aire Acondicionado 1% Calefacción 15% Pequeño electrodoméstico 7% Televisor 10% Ordenador 1%º Frigorífico 18% Horno Eléctrico 4% Lavavajillas 2% Lavadora 8% Microondas 2% Secadora 2%

La rehabilitación energética ahorra a cada hogar casi 700 euros al año en la factura de la electricidad

WWF recuerda que los edificios españoles son los responsables del 26% del consumo energético del país y generan un tercio de las emisiones de CO2. Con el objetivo de reducir estas cifras, la organización apuesta por minimizar el consumo energético en los edificios a través de la rehabilitación energética, de la transformación del mercado de equipamiento eléctrico y electrónico, y de un cambio de hábitos de los ciudadanos. En pleno mes de noviembre, WWF subraya la importancia de combatir las bajas temperaturas con medidas alternativas que calienten los hogares, además de ayudar al medio ambiente y al bolsillo de los consumidores.

A continuación más consejos, como bajar las persianas durante la noche para evitar la pérdida de calor; poner la calefacción entre los 19 y los 23 gradosy bajarlo a 15 cuando la casa está vacía. También es importante mantener las calderas en buen estado, ya que un mantenimiento óptimo implica un ahorro de hasta un 15% de energía. Asimismo, es recomendable utilizar el programa de secado de las lavadoras para evitar la humedad en el interior de la casa o colgar la ropa directamente fuera, si es posible.

Sobre la calefacción, hay que recordar que hay que mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la cual está en torno a los 21 grados. En invierno es aconsejable mantener la calefacción algo por debajo de esta cifra. Hay que pensar que cada grado de diferencia supone un grandísimo gasto.

Reformas energéticas

Además de estos sencillos cambios de comportamiento de los ciudadanos, WWF aconseja realizar algunas reformas energéticas en los hogares. Una de estas mejoras puede ser la instalación de ventanas de alta eficiencia energética que impidan que el calor se escape. Lo ideal es que sean de madera, por ser un material natural con propiedades térmicas óptimas y completamente reciclable. A ser posible WWF aconseja que estén certificadas por el sello FSC (Forest Stewardship Council). Con ello, se asegura el origen responsable de la madera, garantizando que los productos forestales provienen de bosques bien gestionados.

Georgios Tragopoulos, Técnico de Eficiencia energética de WWF España, subraya: “Existe un potencial muy importante para mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios, la calidad de vida de sus usuarios y minimizar el impacto ambiental. Este gran cambio se puede lograr a través de la rehabilitación energética, la integración de energías renovables y la incorporación de sistemas automatizados de control del consumo energético. Aplicando estas medidas, acompañadas por una gestión responsable por parte del usuario, un hogar español medio podría ahorrar hasta 684€ anuales en la factura energética”.

Sony desarrolla una tecnología para que cada usuario controle la gestión energética de los aparatos electrónicos que usa

Sony ha desarrollado una “Toma de identificación” (Authentication Outlet) que permite al usuario gestionar y controlar de forma activa su consumo energético. En el momento que estas “tomas de identificación” estén ampliamente instaladas, los usuarios serán capaces de identificar a los propietarios de los distintos dispositivos (por ejemplo electrodomésticos, vehículos eléctricos), gestionar y consumir electricidad en base a cada uno de esos dispositivos, además de autorizar su uso, mantener registros de consumo eléctrico y, por último, tener la posibilidad de cargar y procesar pagos por su consumo eléctrico combinando todas estas funciones con sistemas de pago electrónico.

Puedes acceder a un interesante vídeo de demostración en:

En los últimos años, la situación energética y de suministro eléctrico ha cambiado de forma significativa, y ha motivado una mayor preocupación social sobre el impacto que dicho suministro tiene sobre nuestro entorno y nuestras vidas. Por otra parte, las discusiones sobre la implementación de HEMS (Home Energy Management System)/bEMS (Building and Energy Management System) se han basado en la perspectiva de los suministradores y operadores de electricidad. Sin embargo, desde la perspectiva de los usuarios, las funciones principales de estos sistemas de gestión incorporan la posibilidad de revisar el consumo energético y monitorizar las condiciones de funcionamiento de los dispositivos eléctricos. Estas funciones se han desarrollado con la intención de aumentar la concienciación del usuario por la conservación de la energía.

Acerca de la “Toma de identificación”

Sony ha desarrollado dos tipos de “Toma de identificación” combinando una “toma eléctrica” que trabaja como interfaz para el consumo eléctrico y un “dispositivo de identificación” basado en la conocida tecnología de tarjetas IC sin contactos utilizadas comúnmente en entornos como las modernas plataformas de dinero electrónico.

La “Toma de identificación” está equipada con un chip IC sin contactos integrado en el enchufe del dispositivo eléctrico, mientras que la toma eléctrica incorpora un lector/grabador de tarjetas IC sin contactos, un controlador o una interfaz de comunicación. Cuando un dispositivo electrónico se conecta a una toma de corriente, la “Toma de identificación” identifica al usuario específico o dispositivo eléctrico para su autentificación y lo empareja cada vez que realiza un consumo eléctrico. La adopción de la tecnología de comunicación criptográfica utilizada en FeliCa permite a la toma autentificar de forma rápida y correcta cada dispositivo, al tiempo que previene la usurpación de identidades.

Esta tecnología también hace posible elaborar un nuevo tipo de sistema de control energético en el que los usuarios tengan la posibilidad de registrar el consumo eléctrico individual de cada dispositivo, y registrar el uso eléctrico de usuarios individuales (cantidad consumida e histórico de consumo).

El almacenamiento de todos esos datos de uso también puede generar nuevos tipos de servicios en el futuro.

La “Toma de identificación”: el tipo FeliCa consigue estas funcionalidades incorporando un chip IC con conexión de antena en el enchufe de un dispositivo eléctrico y un lector/grabador con conexión de antena o controlador dentro de la toma eléctrica. Por otra parte, la “Toma de identificación” tipo RFID Over Power Line (sobre la línea eléctrica) pretende ampliar la funcionalidad de las aplicaciones de estas tomas combinando la tecnología recientemente diseñada por Sony “RFID Over Power Line” con su tecnología convencional de tarjetas IC sin contactos.

Acerca de la tecnología “RFID Over Power Line”

Esta tecnología permite la identificación mutua entre un dispositivo eléctrico y una toma de corriente enviando información por la línea eléctrica.

Por otra parte, la tecnología de tarjetas IC sin contactos establece una comunicación inalámbrica entre el chip IC y el lector/grabador a través de una antena, mientras que la nueva tecnología “RFID Over Power Line” lo hace de forma física a través de los cables de corriente.

Específicamente, cuando el terminal entrada-salida de un lector/grabador insertado en una fuente de corriente (por ejemplo una toma eléctrica) se conecta a una línea eléctrica, la señal de lectura se superpone a la línea eléctrica.

En este caso, similar a la tecnología convencional de tarjetas IC sin contactos, un dispositivo eléctrico, que podría ser el equivalente a una tarjeta IC, establece una comunicación pasiva sin necesitar una fuente de alimentación. De este modo, a diferencia del PLC (Power Line Communication) convencional, un dispositivo podrá identificarse y autenticarse con sólo enchufarlo a una toma eléctrica, independientemente de si el dispositivo está recibiendo corriente eléctrica o no.

Características principales:

・ La autenticación podrá llevarse a cabo incluso si el dispositivo equipado con un chip IC no está recibiendo corriente eléctrica Esto proporciona al usuario la posibilidad de decidir si el dispositivo debe recibir o no corriente eléctrica antes de usarlo

・ La comunicación de datos puede autenticarse sin necesidad de una antena La autenticación puede realizarse incluso en un entorno en el que no pueda utilizarse un sistema inalámbrico, puesto que las pérdidas de señal son menores que las del lector/grabador IC convencional.

・ Los datos pueden transmitirse entre un lector/grabador y un chip IC a través de los cables de la línea eléctrica a distancias de hasta decenas de metros La comunicación puede establecerse incluso cuando se utilizan regletas de expansión para conectar varios dispositivos eléctricos a una toma de corriente.

· Ejemplos de aplicaciones de las “Tomas de identificación”:

① Seguridad y protección

Esta toma eléctrica garantiza la seguridad porque autentica un dispositivo y suministra 100V de electricidad solo cuando dicho dispositivo está en uso, evitando problemas de electrocución incluso al insertar algún tipo de material externo.

De este modo, esta toma no sólo es adecuada para uso residencial en general, sino para áreas de juego infantiles, guarderías, etc. También sería beneficiosa en países donde se utilizan líneas eléctricas de alto voltaje.

② Nuevo servicio eléctrico caso 1

Esta toma no sólo permite al usuario visualizar su consumo eléctrico, sino que también posibilita monitorizar de forma continua el uso y la degradación del nivel de los servicios, a través del análisis de los datos de uso de electricidad acumulados y almacenados en dispositivos de almacenamiento de datos instalados en un domicilio o edificio, o almacenados online a través de servicios basados en la nube. Estas capacidades podrían por ejemplo dar soporte a un nuevo servicio por el cual se analiza el uso eléctrico de un usuario para proponerle el dispositivo eléctrico más adecuado y métodos relacionados con el uso, basados en los datos eléctricos del usuario.

③ Nuevo servicio eléctrico caso 2

En una circunstancia donde la demanda eléctrica se vea muy forzada, esta toma podría utilizarse para gestionar el apagado de dispositivos no críticos, al tiempo que sigue suministrando energía a equipos médicos críticos o dispositivos como refrigeradores para evitar interrupciones en el servicio eléctrico de toda la casa o edificio.

④ Nuevo servicio eléctrico caso 3

La demanda de disponibilidad de tomas eléctricas en lugares públicos se ha incrementado en los últimos tiempos por el uso de smartphones y tabletas.

Si un sencillo sistema de carga pudiese identificar y autenticar a un usuario o dispositivo, podrían llegar a ser muy populares las tomas eléctricas que permitiesen al usuario usar electricidad en cualquier momento y lugar, y durante todo el tiempo necesario. En el futuro, este tipo de tomas de identificación podría estar disponible en cafeterías, restaurantes y salas de espera de estaciones o aeropuertos.

⑤ Otras posibles aplicaciones

・ El “robo de electricidad” podría evitarse si las tomas eléctricas localizadas en la zona común de un edificio de apartamentos se reemplazasen por “tomas de identificación”, puesto que solo permitirían su uso a los dispositivos identificados.

・ En una fábrica donde las líneas de producción se reorganizaran con frecuencia, los operadores podrían rastrear el uso y estado de los equipos sencillamente conectándolos a “tomas de identificación”.

・ La “Toma de identificación” también permitiría a los propietarios de un servicio de alquiler de baterías, o de distribución de fuentes de alimentación, identificar y gestionar a los clientes y a las baterías que utilizan de forma rápida y sencilla, en países emergentes donde la infraestructura eléctrica todavía no está firmemente establecida.

Adiós al consumo eléctrico del standby

Los dispositivos Powersafer PS X eliminan el consumo en reposo del modo standby de múltiples aparatos simultáneamente. Su uso permite reducir hasta 70 euros anuales en la factura de la luz y contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 procedentes de los productos de electrónica de consumo.

La luz roja que indica que un equipo se encuentra a la espera de ser encendido supone un gran derroche energético y económico: consume entre 0,2 y 2 W, ya que el receptor del mando a distancia se mantiene encendido. Según el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de Energía (IDAE), la factura eléctrica de un hogar medio podría verse reducida en un 12% con el simple gesto de apagar el standby de todos sus aparatos.

Conectar y listo

La nueva gama está compuesta por los dispositivos Powersafer PS X y Powersafer PS X Multi, integrados por dos elementos distintos. En primer lugar, una regleta a la que se pueden conectar de uno (PS X) hasta cinco equipos distintos (PS X Multi): televisor, reproductor de DVD, cadena de Alta Fidelidad, proyector de vídeo, sintonizador de TDT, etcétera. El único requisito es que dispongan de botones ON/oFF y mando a distancia.

En segundo lugar, un receptor que es capaz de reconocer la cantidad de energía que consume en reposo cada uno de los equipos enchufados y desconectarlos automáticamente de la red eléctrica. De esta forma, mientras estén conectados a la regleta, no consumirán ningún tipo de energía, lo que puede suponer un ahorro en la factura de la luz de hasta 70 euros al año. El usuario, por su parte, puede seguir activando y desactivando los aparatos con ayuda del mando a distancia de la forma tradicional.

Protección frente a picos de tensión

La gama Powersafer PS X es capaz de soportar hasta 1.000 W de potencia (PS X Multi) y su consumo es inferior a los 0,3 W. Además, no requieren ningún tipo de instalación previa: simplemente hay que enchufarlos entre la red eléctrica y los aparatos habituales que emplean modo standby. Una vez conectados los equipos a la regleta, sólo hay que encender y apagar una sola vez cada uno de ellos con su correspondiente mando a distancia. De esta forma, el receptor los reconoce y, pasados unos segundos, los desconecta de la corriente.

Además, emplean la tecnología más avanzada para proteger a los aparatos del hogar o la oficina frente a subidas inesperadas de tensión eléctrica y fenómenos meteorológicos como las tormentas de rayos.

Powersafer PS X Sensor

Adicionalmente, existe la opción de conectar un pequeño sensor de infrarrojos a cualquiera de los dos dispositivos. De esta forma, éstos pueden situarse en cualquier lugar (siempre que se mantengan en un radio de menos de 10 metros) y dejar sólo a la vista esta pequeña unidad.

La gama de productos Powersafer PS X estará disponible en el mercado español a partir del próximo mes de septiembre.

Precios

Powersafer PS X: 29,95 € (IVA incluido) Powersafer PS X Multi (5 enchufes): 32,95 € (IVA incluido) Powersafer PS X Sensor: 7,95 € (IVA incluido)

