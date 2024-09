Vivienda

Hipotecas

Cómo solicitar al ayuntamiento que te devuelva la plusvalía municipal

NOTICIA de de Cristian Pinto

La plusvalía municipal es un impuesto que grava el aumento del valor de un terreno o propiedad cuando se vende, hereda o transfiere. Si en el pasado pagaste este tributo, debes saber que el Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegales varios puntos de la ley que regula este impuesto. Gracias a esto algunas personas pueden reclamar la plusvalía municipal.

A diferencia de otros impuestos relacionados con las herencias, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puedes reclamar la devolución de la plusvalía municipal, pero solo en unos casos concretos. En esta información te detallamos cómo pedir a tu Ayuntamiento que te devuelva este tributo si así te corresponde.

Sentencia del Tribunal Supremo

En la sentencia 339/2024, de 28 de febrero, el alto tribunal argumentó que es posible pedir que te devuelvan la plusvalía municipal, siempre y cuando el terreno por el cual se pagó este impuesto no haya aumentado de valor, incluyendo aquellas liquidaciones tributarias firmes.

No obstante, recientemente el Tribunal Superior ha concluido que la sentencia del Constitucional no estableció ninguna limitación. Por ello, las liquidaciones de operaciones por terrenos que no hayan subido de valor, se consideran nulas de pleno derecho.

Cómo reclamar la plusvalía

Tras conocer la sentencia del Supremo, los ayuntamientos deberán devolver las plusvalías a las personas que acudan a reclamarlas. Si estás interesado en ello, deberás seguir los siguientes pasos: