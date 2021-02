Vivienda

Alquileres

Cómo solicitar una vivienda protegida de alquiler o a la venta en Navarra

¿Estás buscando una vivienda protegida en Navarra? Si te encuentras en esta situación, debes saber que para poder optar a una vivienda protegida de alquiler o a a venta en la comunidad foral de Navarra, tienes que estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida. A continuación te explicamos cómo conseguir una de estas viviendas, los requisitos, el proceso de inscripción y las convocatorias más recientes que se vayan publicando.

Inscribirse en el censo de solicitantes

El primer paso que tienen que dar todas las personas interesadas en solicitar una vivienda protegida en Navarra es inscribirse en el Censo de Solicitantes, que es un registro único donde se encuentran todas las personas que quieren conseguir una vivienda protegida. El proceso de inscripción en el censo de solicitantes puede hacerse a través de diferentes vías:

De forma presencial en las oficinas de Nasuvinsa que hay en Pamplona y Tudela. Para poder hacer el registro por esta vía es obligatorio que solicites cita previa antes de acudir. Los interesados pueden solicitar cita previa a través de la web de Nasuvinsa o en el teléfono 948 012 012. Por Internet a través de este enlace. Para poder inscribirse en el censo de solicitantes mediante la vía electrónica es imprescindible contar con una identificación digital, o bien DNI electrónico y PIN o a través de un certificado de usuario.

En ambos casos tienes que rellenar el borrador de inscripción que puedes descargar desde este enlace y presentarlo el día de tu cita.

En este documento debes rellenar los datos personales del solicitante, el perfil de la persona que opta a la vivienda (si es discapacitado, familia numerosa o víctima de violencia de género entre otros). También tienes que introducir los datos personales de todos los miembros que componen tu unidad familiar así como los datos económicos, las preferencias de la vivienda a la que se quiere optar así como si quiere conseguir una vivienda en alquiler, compra o alquiler con opción a compra y los municipios en los que busca la vivienda.

En la última página del documento aparece detallado el baremo de acceso a la propiedad, tanto en compra como en alquiler. De esta forma puedes calcular, en función a tus respuestas, la cantidad de puntos que obtienes según este baremo. Por último, debes firmar una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos.

Requisitos de inscripción

Para poder inscribirse y formar parte del registro es necesario ajustarse a estos requisitos:

Ser mayor de edad .

. Estar empadronado en algún municipio de Navarra.

en algún municipio de Navarra. Tener capacidad legal para obligarse a un contrato.

a un contrato. La persona que se inscriba así como su unidad familiar no pueden ser titulares de un dominio o de un derecho de uso disfrute de otra vivienda.

La persona que se inscribe así como su unidad familiar no pueden haber transmitido un dominio o derecho real de uso o disfrute de otra vivienda en los últimos cinco años.

En cuanto a los ingresos, los límites son los siguientes:

Para acceder a una VPO (vivienda de protección oficial) en alquiler, los ingresos mínimos deben ser de 3.000 euros en la parte general de la Base imponible más las rentas exentas.

Para acceder a una VPO en compraventa los ingresos mínimos son de 12.000 euros en la parte general de la Base imponible más rentas exentas.

Para acceder a una VPT (vivienda a precio tasado) en compraventa, los ingresos mínimos deben ser de 15.000 euros en la parte general de la Base imponible más rentas exentas.

En cuanto a los ingresos máximos, en todos los casos, son los siguientes (según lo declarado en la última declaración de la Renta). En los límites económicos se toma como referencia el Indicador de Suficiente Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA).



Unidad familiar VPO (4,5 veces SARA) VPT (6,5 veces SARA) 1 persona 38.872,34 56.148,94 2 personas 51.829,79 74.865,25 3 personas 55.531,91 80.212,77 4 personas 58.897,49 85.074,15 5 personas 62.697,32 90.562,80

Por qué inscribirse en el censo

Es fundamental inscribirse en el registro porque en caso contrario, no vas a poder optar a una vivienda protegida. Además, a través de este registro se adjudican viviendas protegidas de procedencia de promotores públicos como Nasuvinsa o de privados.

Una de las grandes ventajas de este censo es que una persona interesada sólo tiene que inscribirse una vez y esperar a que salgan nuevas promociones. No hay que inscribirse en cada oferta, sino que de forma automática tienes la posibilidad de optar a todas las viviendas que se oferten. La vigencia en el censo tiene una duración de dos años.

A través de este registro puedes modificar tus preferencias de forma sencilla y además, en caso de que tu situación personal cambie, deberás actualizar tus datos.

Fases de la adjudicación

El proceso de la adjudicación de VPO y VPT consta de los siguientes pasos:

Inscribirte en el censo Elección de promoción Adjudicatarios iniciales Alegaciones Adjudicatarios provisionales Firma de contratos

Requisitos para acceder a una vivienda protegida

Los requisitos para poder optar a una vivienda protegida en Navarra son los siguientes:

Estar inscrito en el Censo de solicitantes .

. Que la vivienda se vaya a destinar a vivienda habitual y permanente.

Límites económicos . Se tienen en cuenta los expresados en la declaración de la renta como parte general de la base imponible y que hemos detallado en apartados anteriores.

. Se tienen en cuenta los expresados en la declaración de la renta como parte general de la base imponible y que hemos detallado en apartados anteriores. No puedes ser titular en pleno dominio o derecho de uso o disfrute de otra vivienda.

Debe estar empadronado en algún municipio de Navarra

Baremos de acceso a vivienda protegida

Los conceptos puntuables en el baremo son:

Necesidad de vivienda Edades de los solicitantes Personas con discapacidad en la unidad familiar Que el solicitante viva con ascendientes Víctimas de violencia de género

¿Y si me han adjudicado una vivienda?

Si has sido uno de los afortunados y te han adjudicado una vivienda protegida, la empresa se pondrá en contacto contigo para que prepares la siguiente documentación y se la envíes. De forma general, tendrás que presentar los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI de los solicitantes Fotocopia de la última declaración completa del IRPF Volante de empadronamiento



A estos documentos es posible que tengas que añadir otros específicos en función de haber obtenido puntuación por baremo

Nuevas convocatorias de viviendas

En febrero de 2021 Nasuvinsa ha comenzado el proceso para adjudicar 94 VPO y 40 VPT que se van a construir en el antiguo colegio de Maristas de Pamplona. El objetivo es que el proceso de adjudicación se realice en junio o septiembre de este año, en función de cómo se vayan resolviendo los trámites.

En Navarra se realizan adjudicaciones de viviendas en plazos trimestrales, cada 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre. En las fechas de adjudicación se abre un periodo de 7 días en la que puedes optar a todas o ninguna de las promociones que se ofertan.

En esta información iremos actualizando todos los datos relativos a las convocatorias de viviendas protegidas y a precio tasado de Navarra.

Cómo solicitar una vivienda protegida de alquiler o a la venta en Navarra was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo solicitar una vivienda protegida de alquiler o a la venta en Navarra, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "La labor de informar es apasionante, cada día es un nuevo reto".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES