Cómo ver el eclipse total del Sol en directo como si estuvieses en el norte de Groenlandia

El jueves 10 de junio de 2021 se podrá ver un eclipse solar en España, pero de forma parcial. Este fenómeno alcanzará su máximo esplendor y se observará de forma total (anular) en el noroeste de Canadá, en el norte de Groenlandia, en el océano ártico y en el noreste de Rusia.

Este eclipse se verá diferente en función de la comunidad en la que vivas. Cuanto más al norte, más se va a poder apreciar. El punto de máximo esplendor en España lo van a poder disfrutar en Galicia, donde se verá en un 20%. Las comunidades ubicadas en el centro de la península podrán verlo en un 10% y en el sur y en las Islas Canarias apenas se va a apreciar un 2%.

Desde las 10:30 y hasta pasadas las 12:30 del jueves podremos disfrutar de este fenómeno. La imagen corresponde a la secuencia que va a poder apreciarse en Madrid, pero en la web del Instituto Geográfico Nacional puedes consultar los horarios exactos en los que empieza y finaliza el eclipse en tu comunidad. En la misma web puedes ver la retransmisión en directo del eclipse que se grabará desde el Observatorio Astronómico de Madrid, junto al Retiro.

Recomendaciones para ver un eclipse

Es de vital importancia no mirar al Sol sin utilizar unas gafas de protección especialmente diseñadas para la observación solar. Durante la observación de un eclipse solar, excepto en el corto momento de la totalidad, una protección adecuada de los ojos es fundamental.

por la Comunidad Europea. Tampoco observes el eclipse con cámaras, telescopios o prismáticos que no estén preparados y homologados para ello.

Otra opción para verlo de forma segura es proyectar la imagen sobre alguna pantalla ubicada a la sombra. Pero nunca hay que mirar directamente.

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y la Luna bloquea parcial o completamente el Sol desde nuestro punto de vista. Esto ocurre solo con luna nueva y si el Sol y la Luna están perfectamente alineados vistos desde la Tierra. En un eclipse total de Sol, el disco del Sol es completamente oscurecido por la Luna. En un eclipse parcial y anular, solo parte del Sol es oscurecido.

Durante un eclipse los animales se echan a dormir, como si la noche hubiera caído

Esta es la tercera expedición de Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), al continente africano para observar un eclipse. En 2001 experimentó el asombroso silencio que se produjo en la ruidosa jungla durante los dos minutos de totalidad que tuvo el eclipse en la zona norte de Zimbabue. “Durante un eclipse, los animales se echan a dormir, como si la noche hubiera caído. Así que tenemos que asegurarnos de estar fuera de las rutas de caza de los grandes depredadores, como son los leones”.

Serra-Ricart espera que este eclipse sea particularmente memorable, ya que el Sol se encuentra actualmente en el máximo de su ciclo 24: “Esperamos una hermosa corona con forma simétrica esta vez”. La totalidad durará solamente 15 segundos, así que el planteamiento debe ser el correcto.

El coordinador científico del proyecto GLORIA, Alberto Castro Tirado, se muestra confiado: “El equipo tiene una gran experiencia realizando este tipo de retransmisiones. Aunque la localización es bastante arriesgada y el eclipse muy corto, nuestro gran número de espectadores online podrán disfrutar con el eclipse viéndolo cómodamente desde sus casas”, señala este astrónomo del CSIC. Además, el equipo de la retransmisión llevará una sofisticada estación meteorológica con el fin de recoger valiosos datos que se utilizarán para la realización de actividades educativas.

Video del eclipse anular

El satélite Hinode JAXA, de la NASA, pudo contemplar el pasado eclipse de sol del 4 de enero tal y como aparece en el siguiente video. Un eclipse anular ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor que el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo del disco del Sol.

El video recoge un timelapse que muestra un eclipse de sol tal y cómo fue observado por el satélite Hinode JAXA, el 4 de enero de 2011.

Un eclipse anular ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor que el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo del disco del Sol. Esto ocurre en la banda de anularidad; fuera de ella el eclipse es parcial. El efecto es un anillo de brillantes, o anillo de luz solar, alrededor de la silueta de la Luna.

