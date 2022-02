Cómo ver en orden cronológico todas las películas y series de Marvel (lista con los 31 títulos)

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene en su trayectoria más de 25 películas y cuatro series que narran la historia de sus superhéroes. ¿Pero, cuál es el orden cronológico de estos títulos? Si quieres descubrir esta historia al completo según el orden en el que suceden los acontecimientos, no te recomendamos que veas las películas según su fecha de estreno.

Por el contrario, para entender de principio a fin, todo lo sucedido en este universo, tienes que ver antes alguna película del año 2019 que las producidas en el 2008. Solo así podrás entender todos y cada uno de los acontecimientos según la cronología, desde que se crea el Universo Marvel hasta la actualidad.

A continuación te dejamos cómo puedes ver en orden cronológico todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta lista no está organizada en función de la fecha de estreno de cada una de las películas, sino del orden histórico que puedes seguir para entender todos los acontecimientos de principio a fin sin perderte.

Esta película cuenta los primeros días en los que se creó el Universo Marvel. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, narra como Steve Rogers se ofrece voluntario para participar en el programa experimental que lo convierte en Capitán América. Este título es, por tanto, el primero que hay que ver para entender los orígenes de este universo de superhéroes de Marvel.

La película cuenta la historia del personaje Capitana Marvel, interpretado por Brie Larson, que se convierte en la heroína más poderosa del universo. Ambientada en los años 90, la guerrera Carol Danvers juega un papel fundamental en la guerra entre dos razas alienígenas que pone en peligro a la Tierra. Su objetivo, junto con un grupo de aliados, es el de poner fin al conflicto entre ambos bandos.

Este es el segundo título que hay que ver, puesto que a lo largo de la trama cuenta aspectos fundamentales de todo lo que ocurrirá después, en concreto, en la Fase 4 del Universo Marvel.

La llegada de esta película marca la trayectoria del Universo Marvel, cuyo centro pasa a ser el multimillonario conocido como Tony Stark. Este título cuenta como el personaje de Tony Stark se convierte en Iron Man a causa de ser secuestrado y los objetivos que se plantea para salvar a la gente. Un cambio de vida que sienta las bases de uno de los grandes pilares narrativos de Marvel.

Esta película presenta a otro de los grandes protagonistas de Marvel, el increíble Hulk. Este título cuenta la historia del científico Bruce Banner que busca un antídoto para eliminar por completo al monstruo verde en el que se convierte. Sin embargo, el amor le hace volver a la ciudad y, como consecuencia, tiene que enfrentarse a otra criatura igual de poderosa que él.

Como su nombre indica, esta historia narra la continuación de la vida de Tony Stark (ahora Iron Man) que ya es popularmente conocido por toda la ciudad. Y presenta ante la gran pantalla a la Viuda Negra, interpretada por Scarlett Johannson.

Esta película introduce a otro de los guerreros protagonistas, a Thor. Este título narra la historia de cómo la imprudencia de Thor provoca una antigua guerra y, como consecuencia, es enviado a la Tierra como castigo. Lo que no se espera es que el villano más peligroso de su mundo envía a la Tierra a las fuerzas más peligrosas del planeta Asgard. En esta película también se presenta a uno de los villanos más conocidos de toda la historia de Marvel, Loki.

Esta película es la primera gran reunión de los superhéroes del universo Marvel. El encargado de organizar este encuentro es Nick Fury (o Furia), director de la S.H.I.E.L.D., para evitar que un poderoso enemigo ponga en peligro la paz mundial.

Esta tercera parte de Iron Man cuenta cómo un enemigo poderoso acaba por acorralar y poner en jaque a Iron Man. La historia narra cómo Tony Star busca a los responsables de estos hechos y proteger así a las personas que más quiere, como Pepper Potss.

Es la continuación de la historia de Thor, que sigue luchando por salvar la Tierra y en el cosmos. Aunque en esta ocasión debe enfrentarse al poderoso ejército de Malekith. Aunque el gran descubrimiento de este título es que el Universo Marval da a conocer a una de las Gemas del Infinito, a Éter.

Años después de la gran batalla de los vengadores para salvar el mundo, Capitán América acompañado de la Viuda Negra investigan una trama en S.H.I.E.L.D. que les llevará hasta el gran enfrentamiento con el Soldado de Invierno.

Guardianes de la Galaxia cuenta una historia completamente diferente y desligada a los acontecimientos anteriores. Este título presente a nuevos superhéroes con formas bastante peculiares, desde un mapache hasta un humano con forma de árbol. Aunque esta película tiene una gran importancia porque es la primera vez que empieza a contarse un poco más de uno de los personajes más famosos de la trama, el gran enemigo Thanos.

La historia de estos nuevos personajes continúa. En este caso los guardianes acuden al rescate de un planeta amenazado por el monstruo Obelisco.

Esta es una de las películas que marca un punto de inflexión en la historia del universo Marvel. El gran equipo de los vengadores se disuelve y aparecen otros nuevos como Visión y Bruja Escarlata. La trama cuenta como la gran creación de Tony Stark se enfrenta hacia el mismo y los vengadores deben frenarlo para que no destruya al mundo.

Esta película cuenta la historia del personaje Ant-Man.

Esta película se centra de nuevo en el equipo de los vengadores. Con la ausencia de Hulk y Thor, la historia narra las presiones políticas de la sociedad para decidir cuándo hay que recurrir a estos superhéroes debido a los daños colaterales que provoca su actuación. Además, la historia gira en torno al enfrentamiento de las ideas entre Iron Man y Capitán América.

Esta es la película en la que aparece por primera vez el personaje T’Challa, cuya historia se contará en la película Black Panther.

Al igual que otras entregas de la saga, este título cuenta la historia de la vida y personaje Viuda Negra.

La película narra la historia del personaje T’Challa y la lucha que tiene que librar para defender a su país de un gran ataque.

Película de presentación del personaje Doctor Strange que además cuenta el funcionamiento de las gemas del infinito.

La película cuenta cómo Peter Parker se convierte y adapta a la vida de Spiderman. Aunque ya ha aparecido en otro título anterior, en Capitán América, Civil War, esta es su película de presentación. Además, aquí debe enfrentarse al villano Vulture.

Esta historia narra el enfrentamiento de Ant-Man y La Avispa para destruir a Hope van Dyne y al Doctor Hank Pym.

Thor vuelve. Tras su ausencia en Capitán América, Civil War, este personaje reaparece. La historia también narra dónde estaba Hulk y la trama continúa en la siguiente película, Vengadores: Infinity War. Ambos tienen que reunir de nuevo al equipo para luchar contra la villana Hela, que pretende acabar con Asgard.

La historia reúne a todos los superhéroes de Marvel para luchar contra Thanos, que quiere destruir el universo mediante el poder de las Gemas del Infinito.

Broche final a toda la historia narrada en la película anterior. En esta trama se centra en la segunda parte de lo ocurrido, en intentar solucionar el golpe que consiguió dar Thanos en la anterior entrega.

Es una serie que cuenta la historia del superhéroe Visión y su romance con Wanda Maximoff.

Esta es otra de las series de Marvel que sucede meses después de los hechos de Vengadores: Endgame.

Esta película tiene que verse antes de Spider-man No way Home para entender el pasado e historia del personaje. Además, la trama presenta a Mysterio.

27. Spider-Man No Way Home (2021)

Esta es la continuación narrativa de la historia de Spider-Man de la anterior película.

Con esta serie Marvel cuenta la historia de Loki tras robar el Cubo Cósmico en Endgame.

Ethernals cuenta los orígenes del universo Marvel. Podría ser una de las películas con las que empezar, el problema es que tiene referencias y saltos temporales de toda la saga. Por ello, si la ves al principio, te desvelará gran parte de la trama. Por ello la situamos en este punto de la historia cronológica.

30. Shang- Chi and the Legends of the Ten Rings (2021)