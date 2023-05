Ocio - Tecnología

Cómo ver SkyShowtime gratis

NOTICIA de de Cristian Pinto

La plataforma de SkyShowtime ha llegado a España con la intención de competir directamente con el resto de plataformas de streaming, siendo la alternativa más barata a Netflix y HBO. Su oferta da a los nuevos suscriptores 7 días gratis de prueba y, después, cuesta 5,99 euros al mes. ¿Quieres aprovecharte de esta oportunidad? Aquí te contamos cómo hacerlo para ver un amplio catálogo de series y películas gratis durante una semana.

Pasos para ver SkyShowtime gratis durante 7 días

Para hacerte con esta oferta, primero deberás acceder a la página web de SkyShowtime o desde la app para Android e iOS.

A continuación, aparecerán dos ofertas de suscripción: una por 5,99 euros al mes y otra de 46,99 euros al año. En cada oferta aparecen detalladas las ventajas que tiene cada una. Elijas la que elijas, tendrás 7 días gratuitos y no te cobrarán nada hasta pasado el periodo de prueba.

Una vez hayas escogido una oferta de suscripción, te aparecerá una página para rellenar los datos relacionados con el pago. No te preocupes, rellénalos sin miedo porque no te cobrarán nada hasta que pase el periodo de prueba de 7 días. Pero, ojo, acuérdate de cancelar la suscripción antes de que venza el plazo. Puedes hacerlo en cualquier momento, así que te recomendamos que te pongas una alarma en el calendario para que no se te olvide y no te encuentres luego con un cobro en tu cuenta.

Otro método para los más despistados es que, si tienes una tarjeta de crédito de prepago, puedes introducirla pese a no tener fondos en ella. De esta manera, cuando acaben los 7 días de prueba, SkyShowtime intentará cobrarte los 5,99 euros, pero no podrá quitarte el dinero de la tarjeta, puesto que estará sin dinero. Evidentemente, tampoco podrás ver los contenidos de la plataforma porque no has pagado nada, pero al menos te asegurarás de que no te cobran ni un euro cuando se acabe la oferta gratuita.

