Cómo y dónde pagar una multa de tráfico

Existen distintos tipos de multas dependiendo de la infracción que cometas. Así, puedes tener que hacer frente a una sanción por impago con Hacienda o una con tu Ayuntamiento, por ejemplo. Sin embargo, las más habituales y que más dudas generan son las de circulación. Por ello, a continuación, te contamos cómo y dónde pagar multas de tráfico y cuáles son los plazos de los que dispones para hacerlo.

Pagar una multa en la DGT

Las prisas, los atascos o la dificultad para aparcar son algunos de los causantes de las temidas multas de tráfico. Algo que todos tratamos de evitar pero que en algún momento dado podemos tener que llegar a asumir. Por ese motivo, es relativamente habitual plantearse cómo afrontar la sanción de la zona azul o incluso qué se necesita para pagar multa policía local, por ejemplo. La realidad es que da igual cuál sea el motivo de la sanción, ya que los trámites solo variarán en función de si la abonas en plazo o no.

En periodo voluntario

Cuando se te notifica una multa debes saber que dispones de 20 días para abonar una multa desde el siguiente a recibir el aviso para abonarla de modo voluntario. Los 20 días son naturales. Si lo haces, el importe de la sanción se reducirá en un 50%, a no ser que la infracción se deba a no haber podido identificar al conductor. En ese caso, el tiempo voluntario será el mismo, pero no podrás acceder a la reducción en el importe. Por otra parte, es importante tener claro que la multa no se podrá pagar a plazos, sino que tendrá que abonarse en su totalidad.

En cuanto a las formas disponibles para pagar multa en periodo voluntario, éstas son las siguientes:

– Por Internet. Para hacerlo por esta vía tienes que acceder a la sede electrónica de la DGT e introducir la fecha de la notificación y el número del expediente. En el campo de importe, recuerda introducir la cifra sin la reducción del 50%, ya que ésta se aplicará a posteriori. Además de esto, solo necesitarás tu tarjeta de crédito o débito para realizar la gestión. Por último, se generará un justificante de pago que te aconsejamos guardar a buen recaudo.

– Por teléfono. Puedes llamar al 060 para realizar esta gestión por teléfono. En cuanto a los datos necesarios, estos serán los mismos que en el punto anterior.

– Sucursales. En este caso tendrás que dirigirte con la notificación de tu multa a un cajero o sucursal de Caixabank. Puedes consultar sus horarios en su página web.

– Correos. Si decides abonar la sanción de este modo debes tener en cuenta que tendrás que abonar una tasa adicional de 5€ más el 1% del importe total de la sanción.

– En las oficinas de la DGT. Lo único que deberás tener en cuenta en este punto es que no se acepta el pago en efectivo.

– En carretera. Si te paran en carretera y los agentes son del cuerpo de la Guardia Civil, podrás pagar multa en el mismo momento disfrutando también de la reducción del 50%.

En periodo ejecutivo

En caso de que pasen los 20 días naturales voluntarios para hacerlo, recibirás una notificación en tu casa de la Agencia Tributaria. Ahí te informarán de los modos de pago, pero a nivel general, suelen coincidir en los siguientes:

– Por Internet. El trámite se realizará, normalmente, en la web de tu Ayuntamiento.

– En las oficinas de atención al contribuyente.

– Por teléfono, en el 010.

Además, conviene puntualizar que, dependiendo de cada comunidad, puede haber algún modo específico para realizar el trámite. Por ello, aconsejamos informarte en el teléfono de atención al ciudadano para dar con la opción que mejor te venga.

En Madrid

Como decíamos, dependiendo de cada Comunidad, hay algunos trámites que pueden variar ligeramente. Por ejemplo, para pagar la infracción fuera de plazo Madrid existe la opción de acudir a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid. Asimismo, llamando al 010, como decíamos, podrán informarte de cualquier otra posibilidad particular para los ciudadanos madrileños.

En Cataluña

Si vives en Cataluña y se te ha pasado el plazo voluntario para pagarla, puedes realizar el resto de trámites a través de la web específica de la Generalitat. Allí, pinchando en “Expedientes” podrás tener acceso a todo tipo de información sobre tu historial de circulación, así como abonar sanciones que tengas pendientes.

Otras preguntas

Si bien hemos aclarado las posibilidades para pagar multa tráfico, existen otras muchas dudas que conviene resolver. Por ello, a continuación, destacamos algunas de las más frecuentes que nos surgen a la hora de pagar la sanción de tráfico.

¿Cómo puedo saber si me han multado?

Si accedes a la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico podrás ver el historial de multas DGT. Además, si tienes alguna multa pendiente, podrás realizar el pago de manera directa. De todos modos, es importante que tengas en cuenta que a veces ésta tarda en ser publicada.

¿Es válida una multa aunque no me hayan parado?

Sí, en este caso la multa es igualmente válida.

¿Todas las multas implican retirada de puntos?

No, dependiendo del tipo de infracción y su gravedad podrán retirarte puntos o ser una sanción económica exclusivamente.

Si recurro una multa y la desestiman, ¿podré pagarla con descuento igualmente?

No, la reducción del 50% solo es válida si se abona la sanción en el periodo voluntario.

¿Tengo que ser yo quien pague la multa o puede hacerlo otra persona en mi nombre?

Mientras se disponga del número de expediente y el resto de datos necesarios, podrá pagar la multa quien tú prefieras.

Como conclusión, conviene destacar que puede haber distintas particularidades en función de tu caso en concreto. Por ello, nuestra recomendación es que, si continúas teniendo alguna duda sobre tu multa, te pongas en contacto con la DGT. Allí podrán darte la información que necesitas para cumplir con todos los requisitos legales.

