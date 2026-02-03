Conciertos, festivales y récords: el año en que España se convirtió en capital musical

NOTICIA de de Javi Navarro

España cerró 2024 con un hito histórico en la industria de la música en vivo: más de 725,6 millones de euros de facturación y más de 5 millones de asistentes a conciertos, festivales y ciclos musicales. El crecimiento fue del 25,32% respecto a 2023 y sitúa al país entre los 15 mercados musicales más importantes del mundo, según el informe ‘Impacto económico en la industria de la música en vivo‘ de OBS Business School.

El fenómeno no se limita a las grandes ciudades: la música en directo se ha convertido en una industria que descentraliza riqueza, reparte impacto económico en el territorio y genera empleo, a la vez que entra en una nueva fase en 2025 marcada por digitalización del ticketing, pagos cashless, experiencias inmersivas 360º y uso de IA en diseño de producción y escenografía.

2024: el año dorado de la música en vivo en España

El año 2024 consolidó a España como uno de los grandes epicentros europeos del directo. La cifra de negocio del sector alcanzó 725,6 millones de euros, un récord histórico que refleja la recuperación postpandemia y el salto de escala del mercado.

A esa cifra se suma una asistencia masiva: más de 5 millones de personas participaron en conciertos, festivales y ciclos musicales en todo el país, impulsando turismo, hostelería, transporte y empleo asociado.

España, destino preferente para grandes giras internacionales

En 2024, España se consolidó como parada estratégica para giras globales. La llegada de artistas internacionales congregó a cientos de miles de personas y reforzó la imagen del país como “plaza” clave del circuito internacional del directo.

Entre los artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en España en 2024 destacan:

Bruce Springsteen : 275.885 asistentes en 5 conciertos.

: 275.885 asistentes en 5 conciertos. Karol G : 219.943 asistentes en 4 fechas.

: 219.943 asistentes en 4 fechas. Luis Miguel : 203.114 asistentes en 12 conciertos.

: 203.114 asistentes en 12 conciertos. Taylor Swift: 126.393 asistentes en 2 conciertos.

Las giras nacionales también baten récords

El impulso del directo no fue solo internacional. Las giras nacionales firmaron cifras muy altas, con artistas capaces de llenar recintos durante meses. En 2024, el ranking de artistas nacionales con más asistentes estuvo encabezado por:

Melendi : 501.197 asistentes en 41 conciertos.

: 501.197 asistentes en 41 conciertos. Estopa : 376.805 asistentes en 25 conciertos.

: 376.805 asistentes en 25 conciertos. Robe Iniesta: 280.901 asistentes en 37 conciertos.

Además, otras giras y formatos con gran tirón completaron el panorama, con nombres como Rozalén, Pablo López, David Bisbal, Malú o Manu Carrasco destacando por número de conciertos o picos de asistencia.

Impacto económico por territorios: la música en directo reparte riqueza

Uno de los grandes rasgos del boom del directo es su capacidad para mover economía más allá de las capitales. El informe subraya que el sector descentraliza riqueza porque su impacto se distribuye por toda la geografía española.

En facturación provincial, lideran:

Madrid : 185,4 millones de euros.

: 185,4 millones de euros. Barcelona : 113,5 millones de euros.

: 113,5 millones de euros. Sevilla: 35,4 millones de euros.

Festivales: macroeventos que atraen masas y generan empleo

Los macrofestivales siguen siendo el gran motor de volumen. El Top 10 por asistencia en 2024 incluye eventos capaces de reunir entre 80.000 y 300.000 asistentes.

Arenal Sound (Burriana) : 300.000 asistentes.

: 300.000 asistentes. Primavera Sound (Barcelona) : 268.000 asistentes (con público de 134 países).

: 268.000 asistentes (con público de 134 países). Viña Rock (Villarrobledo) : 240.000 asistentes.

: 240.000 asistentes. Mad Cool (Madrid) : más de 220.000 asistentes.

: más de 220.000 asistentes. Sónar (Barcelona): más de 154.000 asistentes (procedentes de 90 países).

Más allá del público, el dato clave es el empleo y la economía local. En 2024:

El Arenal Sound generó un impacto económico estimado de 42 millones de euros y movilizó más de 4.700 trabajadores directos e indirectos.

generó un impacto económico estimado de y movilizó directos e indirectos. El Viña Rock generó un volumen de negocio de 22 millones de euros , con 1.800 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos .

generó un volumen de negocio de , con y alrededor de . El BBK Live (Bilbao) congregó a 110.000 personas procedentes de 50 países y generó un impacto económico de 25,4 millones de euros.

Ciclos musicales: el “nuevo motor regional” del directo

Los ciclos musicales (formatos de conciertos repartidos en semanas o meses) se consolidaron en 2024 como un motor económico regional, combinando cultura, turismo y consumo local.

Según el informe, los principales ciclos por asistencia fueron:

Starlite Occident (Marbella) : 350.000 asistentes.

: 350.000 asistentes. Icónica Sevilla Fest (Sevilla) : 214.000 asistentes y un impacto económico estimado de 190 millones de euros .

: 214.000 asistentes y un impacto económico estimado de . Noches del Botánico (Madrid) : 170.000 asistentes.

: 170.000 asistentes. Marenostrum (Fuengirola) : 140.000 asistentes.

: 140.000 asistentes. Las Noches del Malecón (Murcia): 78.000 asistentes.

Riesgos y tensiones: acústica, cancelaciones y saturación del calendario

El crecimiento no está exento de fricciones. El informe recoge que 2024 también dejó cancelaciones, aplazamientos y contratiempos derivados de una industria cada vez más compleja: permisos, logística, exigencias técnicas y presión vecinal.

Entre los factores que más tensionan el sector destacan:

Problemas acústicos en recintos urbanos, con especial atención al caso del estadio Santiago Bernabéu y las quejas vecinales por ruido.

en recintos urbanos, con especial atención al caso del y las quejas vecinales por ruido. Saturación de fechas y calendario sobredimensionado, que complica ventas, logística y planificación.

y calendario sobredimensionado, que complica ventas, logística y planificación. Inflación de costes , que aprieta márgenes, especialmente en festivales medianos.

, que aprieta márgenes, especialmente en festivales medianos. Cancelaciones por logística, financiación o meteorología, cada vez más relevantes en eventos al aire libre.

En este contexto, una idea aparece como “punto crítico” para el corto plazo: la necesidad de regulación adaptada a la nueva escala de la industria del directo.

2025: consolidación, tecnología y nuevas experiencias para el público

Tras el récord de 2024, el año 2025 se presenta como una etapa de consolidación y sofisticación tecnológica. La industria se vuelve más competitiva, con la entrada de nuevos actores —plataformas digitales, marcas tecnológicas y fondos de inversión— que buscan posicionarse en un mercado rentable y en expansión.

Las tendencias que marcarán el ritmo en eventos de gran escala incluyen:

Digitalización del ticketing y sistemas antifraude más avanzados.

y sistemas antifraude más avanzados. Pagos 100% cashless (sin efectivo) para agilizar accesos, barras y consumos.

(sin efectivo) para agilizar accesos, barras y consumos. Experiencias inmersivas 360º y capas de contenido (visual, sonido, interacción).

y capas de contenido (visual, sonido, interacción). Uso de IA en diseños de producción, planificación y escenografía (prototipado creativo, visuales, optimización técnica).

En lenguaje sencillo: el sector va hacia eventos “más inteligentes”, donde la tecnología no solo vende entradas, sino que mejora la experiencia, reduce colas y permite una producción más espectacular y eficiente.

Sostenibilidad en festivales: del relato “verde” a medidas medibles

La sostenibilidad pasa de ser un mensaje a convertirse en parte central del modelo. En 2025, el sector apunta a medidas como eliminación de plásticos, reciclaje masivo, energías renovables y, en algunos casos, hidrógeno verde para reducir emisiones.

Un ejemplo destacado en 2024 fue la colaboración del Arenal Sound con Repsol como socio energético, con un resultado concreto:

Más de 30.000 litros de combustible renovable usados para alimentar grupos electrógenos de escenarios y zonas del festival.

usados para alimentar grupos electrógenos de escenarios y zonas del festival. Más de 83 toneladas de CO2 evitadas gracias a ese combustible renovable.

Ese modelo se extendió a seis promotoras relevantes (Advanced Music, Bring the Noise, Centris, elrow, The Music Republic y Sharemusic!), con el objetivo de impulsar soluciones multienergía para 77 eventos ampliables hasta 89 en España y Portugal.

Programación 2025: festivales al alza y giras de gran formato

El calendario de 2025 anticipa otro año de grandes cifras, con festivales que refuerzan logística y diversidad de cartel, y giras internacionales que vuelven a apostar por España.

Festivales y ciclos con más expectativas

Entre los eventos con previsiones destacadas para 2025, el informe señala:

Mad Cool (Madrid) : edición más larga, apuesta por reducir solapamientos, mejorar accesos y reforzar movilidad urbana.

: edición más larga, apuesta por reducir solapamientos, mejorar accesos y reforzar movilidad urbana. Arenal Sound (Burriana) : fórmula consolidada y más de 300.000 asistentes previstos.

: fórmula consolidada y más de previstos. Viña Rock (Villarrobledo) y Primavera Sound : continuidad de grandes cifras, con programación repartida entre Barcelona y Oporto en el caso de Primavera.

y : continuidad de grandes cifras, con programación repartida entre Barcelona y Oporto en el caso de Primavera. Sónar : refuerza su mezcla de música, arte, ciencia y tecnología con experiencias inmersivas.

: refuerza su mezcla de música, arte, ciencia y tecnología con experiencias inmersivas. BBK Live (Bilbao) : recuperación de parte de su esencia internacional.

: recuperación de parte de su esencia internacional. Starlite Occident (Marbella) : ciclo prolongado de más de dos meses con previsiones ambiciosas.

: ciclo prolongado de más de dos meses con previsiones ambiciosas. Icónica Sevilla Fest: impulso del formato “ciclo” en un enclave icónico.

Giras 2025: más estadios y más ciudades fuera del eje Madrid-Barcelona

En 2025 se consolida la tendencia a distribuir conciertos por más ciudades, con beneficios económicos más repartidos. El informe cita como parte del panorama del año:

Coldplay : regreso a Barcelona y Madrid en agosto.

: regreso a Barcelona y Madrid en agosto. Karol G : nuevas fechas tras agotar entradas en 2024.

: nuevas fechas tras agotar entradas en 2024. Luis Miguel : retorno a escenarios españoles, tras reunir más de 200.000 asistentes en 2024.

: retorno a escenarios españoles, tras reunir más de 200.000 asistentes en 2024. Otros nombres con fechas en ciudades como Valencia, A Coruña, Zaragoza o Las Palmas: Rammstein, The Weeknd, Maná, Morat y Camilo.

En el ámbito nacional, el informe apunta que el descanso de Melendi en 2025 abre espacio para nuevas “escaladas” de artistas con fuerte presencia en festivales y recintos, como Pablo López, Malú, David Bisbal o SFDK.

Conclusión: una industria más grande, más compleja y más estratégica

La música en directo en España no solo ha recuperado el pulso: se ha convertido en un sector estratégico que une economía, turismo, identidad cultural, innovación y transición sostenible. El reto para 2025 no es solo mantener el récord, sino gestionar el crecimiento: regulación, convivencia urbana, costes, calendario y sostenibilidad real.