Las 10 zapatillas deportivas masculinas que marcarán tendencia en España en 2026

Con el 2026 a la vista, las tendencias en zapatillas deportivas masculinas están tomando forma. Basándose en un análisis de ventas y la demanda de búsqueda de 2025, los expertos de JD Sports han identificado los modelos que anticipan serán más populares en el mercado español el próximo año. Este estudio resalta una combinación de diseños atemporales y novedades que seguramente captarán la atención de los aficionados al calzado.

Las 10 zapatillas deportivas masculinas que dominarán el mercado

adidas Originals Superstar

New Balance 740

adidas Handball Spezial

Air Max 95

ASICS-GEL 1130

Nike Air Force 1

New Balance 530

Salomon XT-6

OnRunning Cloudtilt

Nike P-6000

Nike domina el top ten

Nike se impone en esta lista con modelos icónicos como las Air Force 1 y Air Max 95 —consideradas no solo zapatillas deportivas, sino símbolos culturales que han trascendido sus orígenes deportivos. Paula Guerola, Digital Trading Manager Iberia de JD Sports, explica que “la lista de las zapatillas deportivas masculinas más populares previstas para 2026 refleja una clara preferencia por el calzado tradicional y orientado al rendimiento”. Este enfoque no solo resalta las preferencias de los consumidores, sino que también demuestra cómo la marca se ha constituido como un referente en la moda urbana.

Estilo y rendimiento como prioridades

El rendimiento sigue siendo una prioridad, con modelos como las ASICS-GEL 1130 que reflejan la creciente demanda en España por calzado que ofrece funcionalidad en igual medida que estilo. Existe un deseo claro por zapatillas que no solo sean estéticamente agradables, sino que también brinden comodidad y calidad de fabricación.

Asimismo, la popularidad de las Nike Air Max 95 ejemplifica esta fusión de rendimiento y estilo, posicionándose como un elemento clave en la cultura juvenil de los años 90 y lejos de sus raíces como zapatilla de atletismo.

Una inclinación hacia el calzado funcional y al aire libre

Cada vez más, se observa un auge del calzado inspirado en actividades al aire libre, con modelos como el Salomon XT-6 y On Running Cloudtilt en la lista. Esto sugiere que los consumidores españoles están buscando opciones versátiles que les sirvan tanto en aventuras al aire libre como en entornos urbanos. Paula Guerola afirmó que la atención no se centra solamente en modelos llamativos dictados por las tendencias, “sino en zapatillas que ofrecen una comodidad duradera”.

En suma, la evolución de las zapatillas deportivas masculinas refleja una fascinante dualidad entre tradición e innovación, donde tanto las marcas consolidadas como emergentes tienen su lugar. Este desarrollo está alineado con un estilo de vida más práctico y elegante, en el que los consumidores priorizan modelos que sean versátiles y cómodos para el uso diario.

Dicha preferencia por la comodidad y funcionalidad se correlaciona con una tendencia europea más amplia, donde el rendimiento y la estética práctica son valorados por encima de la moda efímera. El panorama cultural de las zapatillas deportivas en España continúa arraigado en la tradición y la versatilidad, marcando un camino hacia un futuro prometedor.