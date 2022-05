Vivienda

Hogar y Consumidores

5 consejos de mantenimiento antes de volver a encender el aire acondicionado de casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los primeros días de calor de verano cambian muchas de las rutinas en el hogar. Guardar edredones, sacar la ropa de manga corta, abrir más las ventanas a ciertas horas y, para los momentos de mayor temperatura, encender el aire acondicionado.

Sin embargo, antes de poner en marcha este sistema de climatización, los instaladores aconsejan hacer algunas revisiones, como por ejemplo, el estado de las conexiones eléctricas y los tubos de los aparatos. El objetivo de este mantenimiento previo es evitar que el consumo del aire acondicionado se dispare y, con ello, la factura de la luz. Una vez verifiques que todo está bien, para sacarle el máximo partido, aquí puedes consultar cuáles son los mejores consejos para usar de forma correcta el aire acondicionad de casa.

La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, Agremia, recomienda que antes de poner en marcha los aparatos de aire acondicionado, los usuarios realicen una serie de comprobaciones previas. Es fundamental garantizar una adecuada puesta a punto para evitar el incremento de consumo en la factura de electricidad.

1. Comprobar que las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado

Para comprobarlo, solamente hay que revisar el estado en el que se encuentra el cableado del sistema. Hay que verificar que estos no están en malas condiciones o que el equipo no esté conectado a una regleta junto a otros electrodomésticos. Este segundo aspecto es muy importante, puesto que tal y como señala Inmaculada Peiró, directora general de Agremia, “las regletas pueden no estar preparadas para soportar las intensidades de los elementos conectados o no disponer del aislamiento adecuado”. Ello pude producir sobrecalentamientos o cortocircuitos y suponer un riesgo para la seguridad de los residentes.

2. Revisar que los tubos refrigerantes están bien aislados

Estos son los tubos por los que circula el líquido refrigerante entre la unidad interior y la exterior. Y deben estar debidamente aislados. Por el contrario, un mal aislamiento o uno deteriorado va a provocar pérdidas energéticas y, como consecuencia, un aumento en la factura de la electricidad.

3. Limpiar los filtros de aire de manera periódica

El buen mantenimiento y la limpieza habitual de los filtros es lo que permite que el aire que expulsa el aparato tiene una calidad óptima. Esta es una revisión y mantenimiento muy sencillo, puesto que los filtros suelen estar accesibles para que cualquier persona pueda limpiarlos. De no hacerlo, los filtros pueden obstruirse y, además de entorpecer el buen funcionamiento del aire acondicionado, empeoran la calidad del aire.

4. Adoptar buenas pautas de uso del aire acondicionado

El objetivo es lograr un confort adecuado así como una mayor eficacia del aire acondicionado. Para ello, hay que tener en cuenta tanto el momento en el que pones en funcionamiento el sistema del aire, como la temperatura ambiente a la que debe ponerse. En concreto, según el IDAE, la temperatura a la que deben programarse los equipos es de entre 24 y 25 grados en verano.

5. Ajustarse a la normativa

Más allá de las posibles revisiones o arreglos que tengas que hacerle al sistema, la normativa señala que estos aparatos de aire acondicionado con una potencia inferior a 12 kilovatios deben someterse a revisiones cada cuatro años si son de uso doméstico. En el caso de que sean de uso comercial o de otro tipo, el mantenimiento tiene que hacerse cada dos años. A pesar de estas recomendaciones, Peiró recomienda un mantenimiento anual.

Si quieres leer más noticias como 5 consejos de mantenimiento antes de volver a encender el aire acondicionado de casa, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.