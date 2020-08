Ocio - Tecnología Cosas a tener en cuenta al comprarte un ebook o libro electrónico

Los lectores de libros electrónicos (e-book reader) se anuncian como uno de los productos estrella de estas Navidades, por disponer en el mercado de una oferta cada vez más amplia tanto de dispositivos de lectura como de libros en formato electrónico. Seguro que tienes dudas sobre qué elementos son clave para decidirte por un producto de una marca u otra, por lo que hemos consultado a los expertos de la Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, que recomiendan tener en cuenta aspectos como el tamaño de la pantalla, peso, compatibilidad de formatos de lectura…





Lo que hay que tener en cuenta

En primer lugar, hay que diferenciar entre los lectores de libro electrónico (e-book reader) y las tabletas multimedia o tablets. Los primeros, más baratos, contemplan esencialmente la lectura de libros en diversos formatos electrónicos, mayoritariamente en pantallas en blanco y negro. Las segundas, más caras y en color, ofrecen además navegación en Internet, juegos, aplicaciones, cámara de foto/vídeo, etc.

Hablando de los dispositivos de lectura, los aspectos a valorar son el tamaño de la pantalla (cuanto más grande mejor) y su tecnología ( tinta electrónica e-ink más cómoda en comparación al LCD o TFT), el contraste (se mide en niveles de gris y un nivel más alto dará una imagen más agradable), el tamaño del aparato y su peso (según el uso que le daremos, en casa o en desplazamiento). Otros factores importantes son la posibilidad de añadir notas a los textos , la escucha de archivos multimedia y su conectividad (WiFi o 3G) para descargar libros de tiendas on-line.

ASGECO Confederación recuerda que al precio del propio lector se tendrá que añadir el precio de los libros electrónicos, los cuales suelen venderse con una rebaja respecto a la versión en papel.

ASGECO Confederación apoya la demanda de editores y consumidores de alinear el IVA de los libros electrónicos (18%) al tipo de los libros en papel (4%), pero para que la rebaja sea fructífera cree que debe existir una oferta más amplia y con precios adaptados a las limitaciones que conllevan estos nuevos formatos.

El Día del Libro, con un libro electrónico

Los novedosos libros electrónicos ya han demostrado que no son sólo una pantalla donde visualizar documentos en formato .pdf, .doc o .rtf. No, porque para empezar su pantalla no es como las que estamos acostumbrados a visualizar en ordenadores o móviles, puesto que estas pantallas no cansan la vista al carecer de iluminación.

Uno de estos libros electrónicos es el conocido como Papyre, que para celebrar el Día del Libro viene cargado con 500 títulos clásicos de la literatura universal sin coste adicional. Además, tiene una capacidad de almacenamiento de 4 GB —espacio para albergar aproximadamente unos 4.000 libros— y puede escucharse música desde este dispositivo mientras se lee con unos cascos. ¿Su precio? 299 euros.

El libro electrónico es una opción en auge entre las nuevas generaciones, que están creciendo con el uso de las llamadas Tecnologías de la Información. Los libros electrónicos, como Papyre, ofrecen una mejor calidad visual y una mayor velocidad de texto gracias a la incorporación de la tecnología Vizplex de tinta electrónica. Precisamente esta tecnología, que no emite luz, es la que proporciona una lectura descansada sin dañar la vista. Este dispositivo permite leer durante semanas sin tener que recargar la batería, ya que tiene una duración de hasta 10.000 pasos de página.

Ventajas

Para empezar, un libro electrónico es más ecológico que un libro tradicional, ya que se elimina el uso del papel.

-no ocupa demasiado espacio físico, ya que se trata de un soporte capaz de almacenar aproximadamente unos 4.000 libros.

-pesa sólo 220 gramos en los que se almacenarían todos los contenidos.

-su precio es inferior a los libros impresos. El soporte digital se paga sólo una vez pero a cambio el usuario tiene una biblioteca con más de 500 títulos valorada en 1.500 euros.

Guía rápido de uso del libro electrónico

Una vez encendido el dispositivo, aparece de manera automática en la pantalla un listado de libros precargados, ordenados por fecha, tipo y nombre. Posteriormente, seleccione una de las clasificaciones y pulse OK. Una vez que aparecen en la pantalla los títulos catalogados en función del criterio elegido, sólo tiene que pulsar el número con el que la obra aparece en la pantalla. Una vez abierto el libro, basta con utilizar las teclas con flechas situadas en el lateral izquierdo del dispositivo para pasar de página. Para cargar un nuevo libro a la memoria del libro electrónico, primero debe descargarlo en su PC y posteriormente, utilizar el cable USB para pasarlo del PC al e-book. Por último, guardar con un título para que sea más fácil su búsqueda e identificación en el dispositivo.

Sant Jordi, con 500 libros en formato electrónico y una rosa

El libro electrónico es una opción en auge entre las nuevas generaciones. Y la historia se alimenta de tradiciones que configuran la identidad de un pueblo. Conservarlas y darles continuidad a lo largo de los siglos es fundamental para mantener viva la memoria, pero también es necesario adaptarlas a los nuevos tiempos. Las nuevas generaciones que han crecido con el uso de las llamadas Tecnologías de la Información ‘exigen’ una renovación de las tradiciones populares con el fin de mantenerlas. La festividad del día de Sant Jordi es un buen ejemplo de cómo las tradiciones pueden perpetuarse en las generaciones TIC. Papyre, uno de estos libros electrónicos, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 GB, espacio para albergar aproximadamente unos 4.000 libros, y se comercializa con una biblioteca libre compuesta por 500 libros clásicos precargados sin coste adicional para el consumidor.

La extrema tecnificación que han experimentado todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana ha hecho que nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los objetos que nos rodean sea radicalmente distinta a como lo hacíamos en el pasado.

Los libros electrónicos ofrecen una mejor calidad visual y una mayor velocidad de texto gracias a la incorporación de la tecnología Vizplex de tinta electrónica. Precisamente esta tecnología, que no emite luz, es la que proporciona una lectura descansada sin dañar la vista. Este dispositivo permite leer durante semanas sin tener que recargar la batería, ya que tiene una duración de hasta 10.000 pasos de página.

iRiver Story, nuevo eBook que permite escuchar música

La editorial digital Luarna continúa apostando por facilitar a los lectores españoles las tecnologías de eReader más populares de los mercados internacionales. En esta ocasión, la compañía anuncia que ha iniciado la distribución en España del iRiver Story. Se trata de un eBook para la lectura de libros electrónicos.

Basado en la tecnología de tinta electrónica, su pantalla de 6″ E-ink Vizplex ofrece un manejo sencillo y una lectura cómoda gracias a su vista en vertical y apaisado. Este dispositivo no necesita conversión de archivos ya que soporta una amplia gama de formatos tanto de eBooks (ePub, PDF, TXT) como de Office (XLS, DOC, PPT) o de música (MP3, WMV). Además, los amantes del comic podrán disfrutar de este género con iRiver Story ya que soporta los formatos de imagen JPG, BMP y PNG. ¿Su precio? 279 euros.

El eBook iRiver Story cuenta con un grabador de sonido y un reproductor de audio para que sus usuarios disfruten tanto de la lectura como de la música. Sus 2GB de memoria interna permiten almacenar una gran cantidad de títulos de lectura y de audio, y en caso de que el usuario desee almacenar más contenido, este dispositivo admite tarjetas SD de hasta 32 GB. Además, su batería de larga duración permite 5 horas de grabación, 20 horas de música o más de 9.000 cambios de página sin recarga.

Para una máxima comodidad de los usuarios, iRiver Story cuenta con el tradicional teclado QWERTY, que permite editar textos, utilizar un diario personal y realizar búsquedas de libros de una manera rápida y sencilla. Además, cuenta con un cable USB para conectar el dispositivo al PC, así como una funda para que el dispositivo esté protegido en todo momento.

Especificaciones técnicas

Capacidad/color 2Gb/blanco Dimensiones/peso 127 x 203,5 x 9,4 / 284 gr. Tipo de conexión USB 2.0 Idiomas 15 idiomas (Inglés, alemán, Francés, Ruso, Español, Italiano, Polaco, Coreano, Turco, Danés, Sueco, Checo, Chino simplificado, Chino tradicional, Japonés) Memoria interna 2 GB Nand Flash Memoria externa Ranura para tarjetas SD / SDHC de hasta 32 GB Ecualizador 7 EQ preestablecidos (Normal / Rock / Jazz / Pop / Classic / Soft / DBB) Voz Grabación en archivos en formato MP3 Temperatura de trabajo -5º a +40º Duración batería Aproximadamente: 9.000 páginas de lectura, 20 horas de música, 5 horas de grabación Display 6 pulgadas E-ink Resolución 800 x 600 píxeles / 8 niveles de grises Batería / tiempo de carga Polímeros de litio / aproximadamente 5 horas y 20 minutos eBook Reader PDF, ePub Archivos Office TXT, PDF, DOC, PPT, XLS, HWP Comic Zip (JPG, BMP, PNG) Codecs de audio (MP3 / WMA / OGG Bitrate: MP3, WMA: 8 kbbps – 320 Kbps / 48 Khz, OGG: hasta Q10 Grabación de voz MP3 Editor de texto / Diario Sí Sistemas operativos Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

Kyobo es el primer libro electrónico con pantalla mirasol en color

La pantalla mirasol es la primera de la industria en utilizar una tecnología reflectante llamada IMOD (siglas en inglés de «Interferometric MODulation», Modulación interferométrica), capaz de crear color desde la luz reflejada en el ambiente. Estas pantallas mirasol son bi-estables, es decir, tienen un consumo extremadamente bajo, soportan contenido interactivo y son altamente reflectantes, por lo que se pueden ver con gran calidad en condiciones de visibilidad diversas, incluyendo luz directa del sol. La vida de la batería depende del uso y de la luz ambiente. La estimación se basa en un uso de unos 30 minutos diarios de lectura con Wi-fi desctivado y con la luz frontal a un 25% de uso.

La primera pantalla mirasol a color permite una buena visibilidad, incluso en exteriores y consume menos energía – Qualcomm y Kyobo Book Centre, la mayor tienda de libros de Corea, han anunciado la disponibilidad del primer libro electrónico en todo el mundo que incluye la tecnología de pantalla mirasol. Kyobo y Qualcomm han colaborado para proporcionar una experiencia de lectura incomparable, al ofrecer muchos y diversos contenidos, que incluyen libros, revistas y vídeos, con una pantalla táctil que aporta un color brillante con condiciones de luz solar directa. Además, la batería del dispositivo durará semanas con un uso normal.



“Kyobo es reconocida por llevar experiencias únicas e innovadoras a sus clientes”, dijo Clarence Chui, vicepresidente senior y director general de Qualcomm MEMS Technologies, Inc. “Los clientes de Kyobo serán los primeros en disfrutar de un e-reader excepcional con el ahorro de energía que solo las pantallas mirasol pueden ofrecer”.

Biblioteca pública

El e-reader Kyobo proporciona acceso a 90.000 libros, que incluyen desde los publicados por la editorial coreana Minumsa hasta la biografía exclusiva de Steve Jobs, que estará disponible un mes antes que en cualquier otra tienda coreana. Además, el dispositivo contiene lecturas en vídeo de EBS, un proveedor de material educativo líder en Corea, contenidos compartidos a través de redes sociales, capacidades de convertir texto en voz, y la posibilidad de hacer búsquedas de contenidos a través del popular diccionario Diotek.

“El e-reader Kyobo aporta al usuario una experiencia de lectura de libros real”, dijo Mr. Seong-ryong Kim, CEO de Kyobo Book Center. “Con nuestro diverso contenido y la tecnología vanguardista de Qualcomm, Kyobo Book Center proporcionará una experiencia de lectura Premium a sus clientes”.

Características

El e-reader Kyobo cuenta con una pantalla mirasol XGA de 5” (1024 x 768 píxeles), con una resolución de 223 píxeles por pulgada, y con un procesador Snapdragon S2 de 1.0 GHz. El interfaz de aplicación, personalizado para Kyobo, se asienta sobre un sistema Android 2.3. El e-reader Kyobo ya está disponible a un precio aproximado de compra de 310 dólares.

Los miembros del Club Platino de Kyobo pueden adquirirlo a un precio de 265 dólares. El e-reader Kyobo está disponible en las tiendas de la marca en Corea del Sur, incluyendo su tienda insignia en Seúl.

El libro electrónico Papyre 613, el nuevo ebook de Grammata

Grammata amplía su oferta de productos con el Papyre 613. Con él, la empresa granadina desarrolla un nuevo eReader pensando en un usuario amante de la lectura. Además de actualizaciones continuas y un almacenamiento interno de 2GB es compatible con tarjetas SD y posee conexión Wifi. Su precio es de 169 euros.

Grammata, empresa española especializada en el diseño, contenido y comercialización de libros electrónicos, anuncia la puesta a la venta de un dispositivo de libro electrónico que ha sido diseñado pensando únicamente en los amantes de la lectura.

Papyre 613 es el último eReader de la empresa granadina, que comparte con otros dispositivos del portfolio de Grammata una gran autonomía- hasta 12.000 pasos de página sin recargar la batería-, su bajo peso (apenas 240 gramos incluyendo la batería) y un uso tremendamente sencillo pero que, además, incluye características específicas como máxima calidad de lectura gracias a la tecnología de tinta electrónica, e-ink Pearl, pensando precisamente en el público al que va dirigido: un usuario que busca en este dispositivo el confort en la lectura que le proporciona el papel. La tecnología e-ink Pearl ofrece la misma calidad al no emitir reflejos ni provocar contrastes evitando así cansar la vista del lector. Asimismo, Papyre 613 incorpora teclado físico Qwerty (con caracteres en español) que mejora la experiencia del usuario haciendo más cómodas las búsquedas y anotaciones y ofrecer un tiempo de respuesta menor.

«Estamos convencidos de que, dentro del universo de usuarios de libros electrónicos, existe multitud de perfiles con necesidades y requerimientos a los que debemos dar respuesta. Éste es el principal motivo por el que lanzamos al mercado un dispositivo que ofrece al amante de la lectura una experiencia lo más parecida posible a un libro en papel», afirma Juan González de la Cámara, director general y fundador de Grammata.

Papyre 613 ofrece actualizaciones continuas de firmware lo que en palabras de González, «garantiza al usuario su inversión, pues con Papyre 613 tiene el convencimiento de adquirir un dispositivo compatible con próximos desarrollos».

Papyre 613 tiene una capacidad de almacenamiento interno de 2GB ampliable hasta los 32 GB al ser compatible con tarjetas SD/sDHC y conexión Wi-fi.

Papyre 613 se comercializa con toda la biblioteca de Grammata a través de la web de la compañía (www.

grammata.es) y de sus canales de distribución habituales desde 169 euros.

Se venden más libros electrónicos o Ebooks que de papel impreso

La noticia se refiere sólo al mercado de Estados Unidos, pero llama la atención que por primera vez en la corta historia del libro electrónico, éste haya conquistado el primer lugar de ventas por encima del libro tradicional de papel impreso.

Durante febrero de 2011, y por primera vez en la historia, se han vendido más libros electrónicos que en papel, en el mercado estadounidense. En total, según el último informe de la Asociación de Editores de EEUU (The Association of American Publishers), se han vendido copias por valor de 90,3 millones de dólares, un crecimiento del 202,3% respecto a febrero de 2010.

En cuanto al acumulado del año, en lo que va de 2011 los libros electrónicos han crecido un 169,4% respecto al mismo período de 2010 (ingresos de 164,1 millones de dólares) mientras los impresos han decrecido un 24,8% (441,7 millones de dólares). Es decir, la venta de formatos digitales sube pero supone una cantidad inferior a la de formatos impresos, aunque ésta haya caído.

Así, durante el pasado febrero, los ebooks fueron lo más vendido en todas las categorías que establecen las editoriales estadounidenses. Una mejora que esta organización atribuye a la compra masiva de lectores de libros electrónicos durante la Navidad, además de al incremento en la oferta de títulos de los últimos meses.

El libro electrónico o Ebook, por fin, despega en España

Según datos del portal Todoebook.com, las descargas legales de libro electrónico se han visto duplicadas con respecto a 2009 y triplicadas con respecto a 2008. Dicho portal afirma que se han superado todos los récords y que 2011 será el año de consolidación de las ventas. Eso sí, en cuanto a cifra concreto ni Todoebook ni ninguno de sus rivales se digna a dar un dato. ¿Será quizá porque estamos hablando de algo todavía residual?

Según datos de Todoebook.com, primera librería electrónica para la venta de eBooks en español fundada por Publidisa, el mercado del eBook está en constante crecimiento, reflejando cifras que despejan cualquier duda de la existencia de un mercado de libros electrónicos. Las descargas legales de eBooks se han visto duplicadas con respecto al año anterior. Las razones se deben a la gran difusión de lectores de tinta electrónica y a la ampliación del catálogo de bestsellers en formato digital, que hace unos años era más limitado e incluía sobre todo títulos clásicos que reducían considerablemente el perfil de lector del eBook. El impacto global del iPad de Apple y la bajada de los precios del resto de dispositivos, nuevos soportes cada vez más accesibles y económicos, han ampliado el perfil del lector, ahora más joven, activo e interesado en las Nuevas Tecnologías y formatos.

Sin embargo, aunque estos últimos años la noticia del sector editorial ha sido el eBook, el protagonista indiscutible resulta ser las Nuevas Tecnologías. Importantes librerías como El Corte Inglés, Casa del Libro y Agapea, se han sumado a la venta de libros bajo demanda, es decir, a la impresión única de cada ejemplar una vez realizado el pedido online. Una apuesta ecológica por las Nuevas Tecnologías que garantiza la disponibilidad de cada libro en cualquier parte del mundo y que además reduce los costes de gestión. Según Publidisa “cada vez son más las librerías que integran con nosotros un sistema de comercio electrónico para ambos formatos”.

Las Nuevas Tecnologías aplicadas al sector editorial no sólo facilitan la venta online de libros electrónicos, sino que también favorecen la producción sostenible de contenido editorial. Empresas como Publidisa, pionera en ofrecer servicios editoriales de distribución electrónica de contenidos bajo demanda tanto en formato eBook como papel, llevan más de diez años apostando por el avance de las Nuevas Tecnologías y la producción eficiente. Luis Francisco Rodriguez, director general de Publidisa, comenta que “la tendencia para el 2011 será muy positiva. Son muchas las ventajas que los nuevos formatos ofrecen a la literatura española, consiguiendo así la internacionalización del contenido hispano a nivel mundial tanto en formato eBook como papel”.

Arranca Unebook, la plataforma de venta de libros electrónicos de las universidades

Las editoriales de las universidades de Alicante, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Jaume I, Lleida, Murcia, Politécnica de Cataluña, Pontificia Comillas, San Pablo CEU, Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid, UNED y Zaragoza, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han sido las primeras en poner a la venta sus libros electrónicos en la plataforma Unebook, que acaba de ser presentada en el Líber.

El presidente de la UNE, Francisco Fernández Beltrán, aseguró que el nacimiento de Unebook va a marcar un antes y un después para las editoriales universitarias. En primer lugar porque podrán ofrecer a la comunidad universitaria (alumnos, profesores e investigadores) una renovación y actualización de los contenidos constantes; y, en segundo, porque la plataforma elimina las limitaciones que el gran público tenía hasta ahora para acceder a las publicaciones universitarias.

Los títulos disponibles, más de 500 en este segundo día de funcionamiento, se pueden consultar por áreas de conocimiento y por editoriales asociadas. La plataforma incorpora todas las aplicaciones del comercio electrónico e interactividad con los usuarios e irá incorporando las novedades y necesidades tecnológicas que vayan surgiendo en el futuro.

El proyecto ha sido impulsado y desarrollado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), asociación que agrupa a 62 editoriales de universidades y centros de investigación españoles, con el apoyo técnico de Publidisa, empresa sevillana de servicios al sector editorial basados en las nuevas tecnologías y pionera en la comercialización de libros electrónicos.

Cosas a tener en cuenta al comprarte un ebook o libro electrónico was last modified:

