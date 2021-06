Sabías Que...

¿Te has pasado con el picante? ¿Has bebido de más y ahora tu organismo lo está padeciendo? Si sientes picor y escozor de forma constante a causa de las hemorroides, además de estar realmente incómodo cuando intentas sentarte, tienes que ponerle remedio cuanto antes para evitar que la situación se agrave. Así que presta atención porque en esta guía te detallamos cuáles son las mejores cremas y tratamientos para curar las hemorroides.

Qué son las hemorroides

Las hemorroides, también conocidas como almorranas, son tejidos y venas hinchadas ubicadas en la zona del ano y en la parte interior del recto. Podemos distinguir dos tipos de hemorroides, las internas y las externas. Las primeras son las que se desarrollan en el interior del recto y en el revestimiento del ano. Y las externas son las que se localizan fuera, en la zona alrededor del ano.

Hemorroides externas

Las hemorroides externas son las que aparecen en el exterior de la piel y suelen ser las más molestas en cuanto a picazón y escozor. Al estar ubicadas en la zona del ano provocan dolor a la persona que las sufre cuando entrar en contacto con un asiento.

Hemorroides internas

Las hemorroides internas se encuentran en el interior del recto y podemos distinguir cuatro tipos según su gravedad:

Las de grado I son pequeñas y apenas provocan síntomas

Las de grado II son medianas y descienden al exterior (prolapsan) en el momento de la defecación , pero después vuelven a su sitio. Pueden provocar sangrado.

, pero después vuelven a su sitio. Pueden provocar sangrado. Las de grado III descienden y salen fuera en el momento de la defecación. En este caso el paciente tiene que volver a reintroducirlas de forma manual . Para hacerlo puede ayudarse de aceite o lubricante para evitar el dolor. En cualquier caso, antes de hacerlo te recomendamos que lo consultes con un médico para que te indique cómo hay hacerlo.

. Para hacerlo puede ayudarse de aceite o lubricante para evitar el dolor. En cualquier caso, antes de hacerlo te recomendamos que lo consultes con un médico para que te indique cómo hay hacerlo. Las de grado IV descienden y no es posible introducirlas con la mano. En este caso de mayor gravedad es necesario consultar la situación con un especialista para que te indique un tratamiento.

Síntomas de las hemorroides

Los principales síntomas que sufren las personas que tienen hemorroides son:

Picazón e irritación en la zona del ano , así como dolor, escozor y molestia al sentarse. Este síntoma lo sufren sobre todo las personas que tienen hemorroides externas.

, así como dolor, escozor y molestia al sentarse. Este síntoma lo sufren sobre todo las personas que tienen hemorroides externas. Rectorragia o sangrado en el momento de defecar . En estos casos la sangre suele dejar rastro en la ropa interior, en el inodoro y en el papel higiénico tras limpiarse. Las hemorroides externas no suelen sangrar, aunque sí puede darse este caso si se ha formado un coágulo en el interior de alguna de ellas a causa de una trombosis, lo que se conoce como hemorroide trombosada.

. En estos casos la sangre suele dejar rastro en la ropa interior, en el inodoro y en el papel higiénico tras limpiarse. Las hemorroides externas no suelen sangrar, aunque sí puede darse este caso si se ha formado un coágulo en el interior de alguna de ellas a causa de una trombosis, lo que se conoce como hemorroide trombosada. Si las hemorroides internas prolapsan pueden aparecer pequeños bultos duros en la zona anal .

pueden aparecer . Otro síntoma provocado por las almorranas es la expulsión de moco o líquido por la zona del ano.

Causas que las provocan

Las hemorroides aparecen porque las venas de la zona del ano reciben mucha presión y, como consecuencia, se hinchan. Las causas que pueden provocar esta inflamación son principalmente:

Pasar mucho tiempo sentado en el inodoro

Hacer esfuerzo excesivo al defecar

Diarrea crónica

Tener sobrepeso u obesidad

Por genética

Estar embarazada

Por tener una dieta baja en fibra que provoque el estreñimiento

Practicar relaciones sexuales anales

Debilitamiento de los tejidos de la zona por envejecimiento

Levantar objetos pesados de forma constante que provoquen un esfuerzo excesivo en la zona abdominal

Pueden ser la consecuencia de otras enfermedades como cirrosis

Cómo aliviar el dolor

Si notas escozor, picazón y sensación de ardor en toda la zona anal, puedes poner en práctica los siguientes consejos para intentar aliviar el dolor.

Usa toallitas húmedas con jabón en lugar de papel para limpiarte después de ir al baño.

en lugar de papel para limpiarte después de ir al baño. Utiliza almohadillas hemorroidales para sentarte que te alivien el dolor y amortigüen la zona irritada.

que te alivien el dolor y amortigüen la zona irritada. Prueba a darte baños de asiento con agua tibia . Llena un poco la bañera y siéntate en el agua durante 10 o 15 minutos para aliviar la sensación de irritación. Puedes repetir los baños varias veces al día.

. Llena un poco la bañera y siéntate en el agua durante 10 o 15 minutos para aliviar la sensación de irritación. Puedes repetir los baños varias veces al día. Aunque piquen mucho, no te rasques . Sólo empeorarás la sensación de picor y ardor.

. Sólo empeorarás la sensación de picor y ardor. Usa ropa de algodón holgada para evitar que el roce te provoque una mayor irritación

para evitar que el roce te provoque una mayor irritación Si notas que tienes hemorroides externas hinchadas, puedes probar a desinflamarlas con hielo o con compresas frías

Cómo curar las hemorroides

Las personas que sufren hemorroides tienen que llevar a cabo los tratamientos de forma progresiva para ver la evolución y gravedad de las mismas. Siempre hay que empezar por cambios de hábito en la higiene y en la dieta. Si tras una o dos semanas con estos nuevos hábitos, las hemorroides no desaparecen, puedes consultar con tu médico para que te recete cremas, pomadas o medicamentos orales para tratarlas. Si tampoco funciona, el médico podrá recomendarte un tratamiento o intervención específica. Ten en cuenta que si nada te alivia, la última opción siempre es la intervención quirúrgica para extirparlas.

Tratamiento de higiene y dieta

Si te han salido hemorroides y tienes síntomas leves como dolor o escozor, lo primero que debes cambiar son tus hábitos del día a día para intentar que desaparezcan por sí solas:

Lleva una alimentación rica en fibra . Así podrás ir al baño de forma regular, evitar el estreñimiento y, como consecuencia, no tener que hacer esfuerzos para defecar

. Así podrás ir al baño de forma regular, evitar el estreñimiento y, como consecuencia, no tener que hacer esfuerzos para defecar Bebe mucho líquido para que las heces se ablanden

para que las heces se ablanden No pases demasiado tiempo sentado en una silla . Estar muchas horas en una misma posición puede favorecer la hinchazón de las venas.

. Estar muchas horas en una misma posición puede favorecer la hinchazón de las venas. Evita el consumo de alcohol puesto que perjudica la circulación sanguínea

puesto que perjudica la circulación sanguínea No hagas muchos esfuerzos físicos , sobre todo en la zona abdominal

, sobre todo en la zona abdominal Si haces deporte de forma habitual activas la circulación sanguínea y ayudas a mejorar el tránsito intestinal

activas la circulación sanguínea y ayudas a mejorar el tránsito intestinal Procura evitar el consumo de comida y de especias picantes

Prescinde del chocolate y del café puesto que irritan la zona

Cremas y medicamentos orales

Si el cambio de hábitos no funciona, puedes plantearte la posibilidad de comprar pomadas o medicamentos para tratarlas. Las cremas y tratamientos que te indicamos a continuación son recomendaciones generales. Antes de llevar a cabo alguna de ellas, te recomendamos que consultes con tu médico cuál es el tratamiento más adecuado para ti. Además, este tipo de tratamientos sirven para curar hemorroides leves, para intentar aliviar el dolor y reducir la inflamación, pero no son válidos para infecciones de almorranas internas de grados III y IV o para hemorroides que se han coagulado a causa de la trombosis. Tampoco sirven para tratar casos de rectorragia ni de prolapso

Cremas para hemorroides. Puedes encontrar muchas cremas específicas para tratar las hemorroides que puedes comprar sin receta. Pero tienes que ajustarte a las recomendaciones del prospecto sobre los días de uso. Este tipo de cremas suelen tener cortisona y anestésicos y, por tanto, no es bueno tomarlas durante más de 7 días aproximadamente.

Supositorios o laxantes. Si no puedes ir al baño, puedes ayudarte de estos dos productos. Pero siempre sin abusar y consultando con un médico cómo y cuánto tomarlos.

Medicamentos orales. Si lo necesitas, el médico puede recetarte algún medicamento oral para evitar el estreñimiento o algún analgésico para paliar el dolor.

Tratamiento ambulatorio

Si nada de lo anterior funciona, el médico puede proponerte algunos tratamientos para acabar con las hemorroides. Los más comunes son:

Banding o ligadura con banda elástica . Es una intervención que coloca una anilla de goma cerca de la hemorroide y que la elimina en unos días. Puede hacerse en un centro de salud

. Es una intervención que coloca una anilla de goma cerca de la hemorroide y que la elimina en unos días. Puede hacerse en un centro de salud Eliminar las hemorroides con láser.

Cirugía

En el último caso, si nada consigue eliminar las hemorroides, puedes informarte y solicitar una intervención quirúrgica para que te las extirpen. La operación para eliminarlas es la hemorroidectomía.

