Cuál es el dinero máximo que puedo donar a un hijo sin pagar a Hacienda

Cuidado con dar dinero de forma voluntaria a los hijos. Hacienda vigila los movimientos que superen cierta cantidad y, hacer este tipo de regalos para ayudarles a independizarse, comprar un coche o para cualquier otro fin, sin declararlo y pagar impuestos por ello, puede ser motivo de una sanción por parte de la Agencia Tributaria.

¿Entonces, cuánto dinero se puede donar a un hijo sin declarar? Lo primero a tener en cuenta es que la normativa española detalla que todas las donaciones que se efectúen de dinero, ya sea a hijos, familiares o amigos, deben declararse, independientemente del importe que sea. El objetivo, al informar a Hacienda de estos movimientos, es que los ciudadanos que reciben este incentivo pagan impuestos por este traspaso a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Dinero máximo que se puede donar sin pagar a Hacienda

Según lo explicado al principio de este artículo, no existe un dinero límite regulado por ley a partir del que una persona esté obligada a pagar impuestos. Esto no quiere decir que no haya que declararlos, sino todo lo contrario. Los ciudadanos deben declarar al fisco cualquier traspaso de dinero o donación que realicen, ya sea a sus hijos, familiares o amigos.

Sin embargo, sí que hay una determinada cantidad a partir de la cual Hacienda pone especial vigilancia y es en aquellos movimientos bancarios que superen los 3.000 euros o también en el caso del pago en efectivo por esta cantidad. Además, las entidades bancarias están obligadas a informar al fisco de cualquiera de los movimientos que efectúen sus clientes por esta cantidad o superior. La misma norma se aplica en todas las operaciones en las que se usen billetes de 500 euros o en las transferencias bancarias que superen los 10.000 euros.

Qué pasa si no declaro una donación de menos de 3.000 euros

¿Pero, y qué ocurre si doy a mi hijo de forma voluntaria 1.500 euros? En este caso, según la normativa, es necesario declararlo y pagar los impuestos correspondientes por ello. Al no superar el límite de los 3.000 euros, Hacienda no tiene por qué vigilar con detenimiento este tipo de operaciones, pero esto no quiere decir que no pueda pasar. La Agencia Tributaria puede mirar con lupa cualquier operación para evitar el fraude y, aunque no superes el límite, cualquier donación sin pagar a Hacienda puede ser objeto de sanción.

Cómo hacer una donación de dinero a un hijo para que sea legal

De manera adicional, para que este regalo de dinero se efectúe según la legalidad, lo más recomendable, a ojos de evitar problemas, es redactar un contrato para prestar dinero a un familiar. No es necesario acudir a un notario porque esta donación de dinero está considerada como un bien mueble, pero sí que es recomendable un documento privado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que sí debe existir escritura pública en el caso de que la persona que dona quiera beneficiarse y acceder a las posibles bonificaciones fiscales.

Cuánto se paga por donar dinero a un hijo

El proceso de donación de dinero a un hijo está gravado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es un tributo municipal cuya cantidad varía en función de la localidad en la que se efectúe la operación y, por tanto, el dinero a pagar en concepto de impuestos es distinto. Además, al porcentaje general hay que aplicarle, en los casos habilitados, las bonificaciones que permiten reducir notablemente el coste de este tributo.

