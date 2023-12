Vivienda

Préstamos y Créditos

El único caso en el que es posible donar dinero sin pagar impuestos

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Se puede hacer una donación sin tener que pagar impuestos? De manera general, no. Las donaciones son acciones que están gravadas en España por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Un tributo que tiene carácter autonómico y que debe pagarse siempre que se efectúe una donación independientemente del importe que tenga.

No existe, por tanto, un límite máximo de dinero que pueda donarse a un hijo sin pagar a Hacienda porque toda donación tiene que gravarse. Pero la normativa sí que contempla una excepción a la norma donde los ciudadanos no están obligados a hacer frente a este impuesto al realizar una donación específica.

Cómo tributan las donaciones de dinero

Donar dinero es una de las formas de ayudar a un hijo a independizarse, pero no está libre de cargas y es importante conocer la cantidad a pagar antes de realizar la gestión para evitar un disgusto futuro. ¿Pero, cuánto se paga? Las donaciones de dinero, ya sean de un euro o de miles de ellos, están gravadas por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Un tributo que es autonómico y, por tanto, la cantidad a pagar varía en función de la localidad donde se efectúe esta donación.

De manera adicional, porque en muchos casos tienen aplicadas ciertas ventajas que permiten pagar menos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por las bonificaciones, como en Madrid. No importa el objeto de la donación ni la cantidad regalada.

En qué casos hay que pagar impuestos por una donación

En prácticamente todos. La donación es un regalo de una persona hacia otra, sin que el destinatario de nada a cambio. El bien objeto de la donación puede ser desde dinero en efectivo, hasta cualquier elemento material, como mobiliario, coches o hasta los regalos que se reciben en una boda tienen que declararse. Es decir, que una donación puede tener como objeto de entrega elementos o efectivos que abarcan desde cantidades grandes, hasta los céntimos o elementos muy pequeños. Pero ello no exime de la carga tributaria.

Excepción a la norma: Cuando sí se puede donar sin pagar impuestos

Por ley, todas las donaciones o regalos están gravados por Hacienda y hay que pagar los impuestos correspondientes. Salvo en un caso que aparece regulado en el Código Civil. El artículo 142 de la normativa establece que la donación de alimentos entre parientes está exenta de impuestos.

En concreto, la normativa señala que la donación de todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la educación e instrucción de las personas mientras los hijos sean menores de edad o si son mayores, pero no han terminado de estudiar, está exento de tributación.

Esto significa que el dinero que se entrega como donación y se destina para el sustento, cuidado o formación de los niños no está gravado por Hacienda. De manera adicional, el artículo detalla que bajo el concepto de alimentos se entienden los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

Si quieres leer más noticias como El único caso en el que es posible donar dinero sin pagar impuestos, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.