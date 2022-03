Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cuál es el significado de OMG, WTF, AKA y otras 23 abreviaturas en inglés populares en Internet

NOTICIA de de Jessica Pascual

Primero fueron las abreviaturas en español para enviar SMS cortos. Y ahora ha llegado el turno de los acrónimos y de las abreviaturas en inglés para expresar diferentes ideas de una manera muy breve en las conversaciones de WhatsApp o en partidas de juegos en línea. ¿Sabes lo que es un crush? ¿Y un meme? ¿Alguna vez te han enviado un ‘WTF’ en un mensaje y no has sabido interpretarlo? En esta guía te damos todas las claves para que entiendas esta nueva jerga tan popular en Internet.

Contenido de la información: Meme

Crush

OMG

WTF

XOXO

XD

AKA

ASAP

BRO

BFF

LOL

LMAO

J/K

TGIF

YOLO

THX

PLS

FYI

IMO

MEH

IG

FB

TW

DM

RT

TT

Meme

Seguro que alguna vez has oído la palabra meme, ¿pero, qué es? Este término hace referencia a una representación gráfica que resume una idea. Suele tener connotaciones graciosas y tienen un gran efecto viral. Son fotografías, vídeos e imágenes sobre algo que ha sucedido, normalmente de actualidad, cuya base es el humor y la sátira.

Crush

Esta palabra se ha popularizado tanto en Internet como en el lenguaje hablado de los más jóvenes. Si alguna vez has oído la expresión, “es mi crush”, lo que ha querido decir es que una persona es su amor platónico.

OMG

OMG es uno de las abreviaturas más conocidas y fáciles de entender. Su significado completo es ‘Oh My God’ (Oh dios mío en español) y se utiliza para mostrar asombro, sorpresa o entusiasmo por algo. El significado concreto depende de la entonación con la que se pronuncie y, en el caso de ser escrito, del contexto de la situación. Así, puede usarse tanto en situaciones en las que algo imprevisto ha sucedido y no es precisamente bueno o ante una grata sorpresa recibida.

WTF

‘What The Fuck’ o WTF es similar a OMG, pero suele utilizarse en situaciones de incredulidad, de gran asombro. Es una expresión menos formal que la anterior y que en español significa ‘qué cojones’ o similar.

XOXO

Significa besos y abrazos. Puede emplearse para despedirse de alguien. En este caso la X representa a una persona abriendo los brazos para abrazar y la O simboliza el abrazo.

XD

Al igual que XOXO, para entender el significado de XD hay que mirar atentamente a las letras. Es una expresión que se emplea como LOL, para mostrar gracia ante algo. La X representan unos ojos achinados riéndose y la D una boca abierta, como cuando te ríes.

AKA

AKA (que leído se pronuncia ei-key-ei) significa ‘Also known as’, es decir, ‘también conocido como’. Se usa para indicar que una persona es comúnmente conocida por otro nombre o apodo popular. Es recurrente sobre todo en el ámbito de la música.

ASAP

‘As Soon As Possible’ o, en español, tan pronto como sea posible. Es una abreviatura para indicar a alguien que realizarás algo que tengas pendiente tan pronto como puedas.

BRO

Bro, de ‘Brother’ significa hermano. Aunque no en el sentido estricto de la palabra, sino como mejor amigo. Al llamar bro a otra persona consideras que te sientes muy unido y que es alguien especial en tu vida.

BFF

‘Bestfriends’ o BFF es similar a BRO. Significa mejores amigos y se utiliza como abreviatura para decirle a alguien que otra persona es su BFF.

LOL

En español, LOL es igual a un ‘jajaja’. La expresión significa ‘Laughing Out Loud’ que quiere decir que se está riendo a carcajadas. Esta es una expresión que se utiliza cuando alguien hace un comentario ingenioso.

LMAO

‘Laughing my ass off’ o, en español, partirse de risa. Su uso es mucho menos frecuente que LOL, pero en la práctica significan lo mismo. Suele emplearse ante comentarios ingeniosos o chistes.

J/K

‘Just Kidding’ o ‘solo es una broma’ Suele acompañarse de una frase algo rebuscada que puede sentarle mal a la otra persona. Al añadir la expresión J/K se entiende que la intención del mensaje no es mala.

TGIF

‘Thank God It’s Friday’, lo que literalmente significa gracias a dios ya es viernes. Expresa la alegría del fin de semana que acaba de llegar.

YOLO

‘You Ony Live Once’ o YOLO significan que solo se vive una vez. Se emplea ante circunstancias en las que dudas acerca de tomar una decisión o no. Se trata de una frase que resume un estilo de vida.

THX

‘Thanks’ o gracias. Es la abreviatura que suele utilizarse como muestra de agradecimiento.

PLS

Al igual que la anterior, PLS es la abreviatura de ‘Please’ o por favor y ese es su significado.

FYI

‘For Your Information’ o para tu información. No es tan común, pero si alguna vez la recibes o la lees en algún sitio, ten en cuenta su significado.

IMO

‘In my Opinion’ o en mi opinión. Es una manera muy breve de querer introducir una opinión propia o reflexión acerca de un tema.

MEH

MEH no significa nada ni es un acrónimo. Pronunciar esta palabra es lo mismo que decir ‘ni fu ni fa’. Algo así como me da igual o me produce indiferencia.

IG

IG es la abreviatura con la que se hace referencia a la red social Instagram.

FB

FB es la abreviatura con la que se llama a Facebook.

TW

TW es la abreviatura de la red social Twitter.

DM

Mándame o ‘DM’ o un ‘direct’ significan lo mismo: Un mensaje privado. Esta expresión se utiliza en el contexto de Twitter porque es así como se llama a los mensajes directos (‘direc message’).

RT

También en Twitter, RT o ‘Retweet’ significan la acción de compartir o difundir el tuit que ha escrito un usuario con otro. Esta expresión, usada fuera de la red social, significa que la persona que la usa está de acuerdo con la idea de otra. Algo así como ‘estoy contigo, pienso lo mismo’.

TT

‘Trending Topic’ o TT significa que algo ha sucedido y que se ha vuelto viral en Twitter, por lo que todo el mundo está hablando de eso ahora mismo.

