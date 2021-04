Ocio - Tecnología

¿Cuál es mi Horóscopo? Signos del Zodiaco por Fechas

¿Cómo saber cuál es mi signo zodiacal? Cada persona es un universo diferente y, por eso, es muy difícil conocer a alguien por completo. Incluso, a veces hasta se hace complicado conocer en profundidad quiénes somos nosotros mismos. Siempre hay algo que sorprende. Pero, de acuerdo con la Astrología, hay características que comparten las personas del mismo signo zodiacal. Es así que se pueden saber algunos rasgos por la fecha de nacimiento, como consecuencia de que el sol se hallara sobre determinado signo. Aunque no es algo concluyente, esto sí que puede ayudar a guiarnos en la difícil tarea de conocer a alguien. Aquí las pistas para saber a qué fechas pertenecen cada signo y cuáles son sus principales características. Descubre cómo saber cuál es tu signo del zodiaco.

Capricornio

Este signo agrupa a las personas que nacieron entre el 22 de diciembre y el 20 de enero y su símbolo es una cabra con cola de pez. Sus principales características son su estabilidad, y tranquilidad. Son personas trabajadoras, disciplinadas, responsables y ambiciosas. Su gran defecto es que no suelen ser muy optimistas, sino todo lo contrario. Les cuesta mucho confiar en los demás.

Acuario

Aquí se encuentran aquellos que nacieron entre el 21 de enero y el 19 de febrero y su símbolo es el aguador. Estas personas disfrutan mucho de la vida, pues tienen mucha imaginación, son generosas y les encanta asumir riesgos. Se pueden subdividir entre los sensibles y tímidos, y los seguros y vivaces.

Piscis

Agrupa a quienes nacieron entre el 20 de febrero y el 20 de marzo y su símbolo son los peces. Son muy buenos amigos, pues tienen mucha generosidad, paciencia y capacidad para escuchar. Además, son amables y simpáticos. Su mayor defecto es que suelen bloquearse ante las adversidades.

Aries

En este signo se encuentran los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril y su símbolo es el carnero. Se trata de personas con mucha energía y capacidad de decisión. Les gusta mandar, hacer las cosas a su manera e imponerse retos difíciles. Son impulsivos, pero también muy sensibles. Aceptan los retos y las nuevas ideas, además, son muy apasionados y muy fieles a sus amistades. Su mayor defecto es que suelen ser personas rencorosas y prefieren mandar a que les manden.

Tauro

Son de este signo aquellos que nacieron entre el 21 de abril y el 21 de mayo y su símbolo es el toro. Son personas muy prácticas y tranquilas, a las que les gusta seguir las reglas y mantenerse dentro de lo convencional. Difícilmente asumirán un reto complicado, pues prefieren la paz y el orden. Su mayor virtud es que no se rinden a la primera y son persistentes a la hora de conseguir sus objetivos. Son creativos e inteligentes y muy seguros de sí mismos.

Géminis

En este signo zodiacal se pueden agrupar a quienes cumplen años entre el 22 de mayo y el 21 de junio y su símbolo son unos mellizos. Son personas que pueden ser muy contradictorias y a las que les cuesta mucho terminar sus proyectos. Una de sus características principales es el entusiasmo que imprimen a todo lo que hacen, pese a que su falta de paciencia les impida cumplir todas sus metas. Son poco constantes en sus tareas y eso repercute en el trabajo. Son personas que saben adaptarse muy bien a las circunstancias y que tienen dotes de comunicación y apasionados.

Cáncer

Son de este signo quienes nacieron entre el 22 de junio y el 23 de julio y su símbolo es el cangrejo. En general, son personas hogareñas, a las que les gusta mucho compartir con su familia. Dependiendo de varios factores, pueden ser también muy extrovertidos y también sociables aunque, a su vez, todo lo contrario de modo muy inseguros y callados. Su mayor defecto es que son intolerantes a las críticas, celosos y desorganizados.

Leo

Es el signo de las personas que nacieron entre el 24 de julio y el 23 de agosto y su símbolo es el león. Son muy dominantes, seguras de sí mismas y sin temores para afrontar retos complicados. Tienen capacidad para resolver los problemas, y son vanidosas pero también generosas y leales con sus verdaderos amigos. Les caracteriza la valentía y son muy ambiciosos, aunque su gran defecto es la prepotencia y la arrogancia.

Virgo

En este signo se pueden catalogar a aquellos nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre y su símbolo es una virgen. Los virgo son personas que se caracterizan por ser introvertidas y también observadoras, a las que les cuesta mucho expresarse. Son amantes de las tradiciones, las normas, el orden y la limpieza. Su mayor defecto es que critican demasiado lo que hacen los demás.

Libra

Agrupa a los que nacieron entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre y su símbolo es una balanza. En general, son personas equilibradas, con buen gusto y pasión por el arte y la belleza. Su personalidad se inclina hacia la conciliación, por lo que evitan casi siempre los conflictos.

Escorpio

Quienes nacieron del 24 de octubre al 22 de noviembre pueden identificarse con este signo zodiacal. Su símbolo es un escorpión. Son personas con mucho liderazgo, a quienes les gusta asumir retos y responsabilidades difíciles. Además de que son dominantes, suelen atraer a la gente con su energía.

Sagitario

En este signo se encuentran todos los que nacieron entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre y su símbolo es el centauro. Son personas muy honestas y optimismo. Suelen adaptarse con facilidad a cualquier circunstancia, y quizás por eso aman las aventuras y embarcarse en lo desconocido.

¿Nuevo signo del zodiaco?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) desmiente haber inventado un nuevo signo del Zodiaco conocido como Ofiuco. En el artículo de la NASA ‘Constellations and the Calendar‘ niegan haber creado ningún signo zodiacal, puesto que según indica la propia NASA “nos dedicamos al estudio de la astronomía y no de la astrología”.

Circulan rumores en Internet sobre el origen de este supuesto nuevo signo zodiacal, pero según este artículo de la NASA fueron los propios babilonios quienes crearon los signos del zodíaco y los dejaron fuera a Ofiuco porque ya tenían 12 signos y 12 meses con los que se correspondían.

Según los babilonios, Ofiuco era una de las 13 constelaciones del zodíaco, pero finalmente, la dejaron fuera. Desde la NASA zanjan la polémica diciendo que “no cambiamos ningún signo del Zodiaco, sólo hicimos los cálculos”.

Por otra parte, hay personalidades del mundo de la astronomía que defienden a este signo zodiacal. Es el caso de una de las mujeres miembro de la Real Sociedad de Astronomía británica, Jacqueline Mitton, quien anunciaba en una serie de divulgación para la BBC que no eran 12 los signos del zodiaco, sino 13.

La representación de Ofiuco se realiza con la figura de Asclepio, que agarra con las manos una serpiente.

Este nuevo signo se encontraría a final de año y se ubicaría entre Escorpio y Sagitario. De esta forma, el signo de Escorpio lo mantendrían las personas que cumplen años entre el 22 y 29 de noviembre, mientras que Ofiuco abarcaría a las personas que nacieron entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. Y, por último, Sagitario correspondería a las personas nacidas entre el 18 de diciembre y 19 de enero.

