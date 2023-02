Sabías Que...

Uno de los momentos más especiales del embarazo es conocer el sexo del bebé que viene en camino. ¿Será niño o niña? Una pregunta que alberga esperanza, ilusión y nervios, muchos nervios. ¿Pero, cuándo se puede saber si es niño o niña? ¿En qué momento del embarazo? Aunque es difícil dar una respuesta única, de manera general, el sexo del bebé puede conocerse en torno a la semana 18 o 20 del embarazo mediante una ecografía.

Aunque también es posible predecir si el nuevo miembro de la familia que viene será niña o niño de forma más temprana con las técnicas y métodos caseros para saber si es niño o niña.

¿Cuándo se sabe si es niño o niña en una ecografía?

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que para averiguar cuál es el sexo del bebé, los genitales tienen que estar ya formados para que pueda distinguirse en la ecografía. Y esta formación no se completa hasta las semanas 18, 20 o 22 del embarazo, dependiendo del desarrollo y crecimiento en cada caso. Esto es entre el cuarto y quinto mes de embarazo aproximadamente, es decir, durante el segundo trimestre de la gestación.

En la primera ecografía que se realiza en la Seguridad Social, que tiene lugar en torno a la semana 12 de la gestación, es muy complicado por no decir, casi imposible, dar una respuesta a este interrogante porque apenas existen diferenciaciones en el feto de un niño y una niña. Mientras que, pasadas unas semanas, cuando toca la segunda ecografía, entre las semanas 18 y 22 del embarazo, sí es posible saber el sexo del bebé.

De manera adicional a las ecografías que cubre la Seguridad Social durante el embarazo, las mamás pueden acudir a clínicas privadas para obtener más información acerca de su bebé, como por ejemplo con las ecografías 3D y 4D. Aunque en la actualidad y gracias a los avances en el sector, las que están más de moda y demandadas son las ecografías 5D que permiten ver con total nitidez los rasgos del bebé, entre los que se incluyen los distintos órganos como los genitales para saber si es niño o niña.

Pero ojo, porque no todo sale siempre como debería. Puede que acudas a la ecografía ilusionada por conocer la respuesta, pero tu bebé no esté por la labor de moverse y no deje ver al ginecólogo si es un niño o una niña.

Cómo asegurarse de que se vea si es niño o niña en la segunda ecografía

Las recomendaciones de los médicos pasan por estimular al bebé justo antes de someterse a la prueba para que este se encuentre activo, se mueva y, por tanto, deje ver sus genitales para comprobar si es un niño o una niña. Para ello, algunos de los estímulos pasan por tomar una pequeña cantidad de chocolate o azúcar, así como hacerle cosquillas en la barriga para estimularle y que la madre entre a la ecografía notando que su bebé está moviéndose y activo.

¿A las 12 semanas se puede saber si es niño o niña?

No. A las 12 semanas de embarazo tiene lugar la primera ecografía que cubre la Seguridad Social y, en este momento, los genitales del bebé todavía no están formados por completo. Por tanto, por norma general, no es posible determinar si es niño o niña durante este primer trimestre de la gestación. ¿Y en la semana 14? Tampoco. La completa formación de este órgano se produce entre las semanas 18 y 20 aproximadamente.

Cuándo se sabe si es niño o niña sin ecografía

Hay otras pruebas que en ocasiones pueden hacerse las embarazadas y que, entre los resultados, determinan si es niño o niña. En concreto, una de ellas se realiza a las 8 semanas de la gestación y se trata de un análisis de sangre. En los resultados de este test aparece la presencia del cromosoma específico ligado a los niños o a las niñas. Y, por tanto, evidencia el sexo del bebé de manera temprana.

