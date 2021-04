Sabías Que...

Ecografías 5D, las mejores para ver los rasgos de tu bebé con total nitidez

Si quieres ver a tu bebé ponerte caritas antes de que nazca, puedes hacerlo con una ecografía 5D. Este tipo de prueba permite que los papás y mamás puedan ver los rasgos, gestos y movimientos de su bebé en tiempo real y con una nitidez extraordinaria. Por otra parte, este sistema de ecografía de alta resolución permite a los médicos detectar malformaciones internas como externas del bebé.

A continuación te explicamos todo lo que debes saber sobre estas ecografías 5D, sus características, cuánto cuestan, qué podemos ver con ellas y sus principales diferencias con otras ecografías como las 2D, 3D y 4D.

Características de las ecografías 5D

Las ecografías 5D son vídeos muy realistas en tiempo real construidos a través de imágenes tridimensionales que permiten ver de forma muy nítida la cara, expresiones, gestos y movimientos del feto. Son una prueba que aporta un gran valor emocional y sentimental a los padres puesto que pueden ver a su hijo en tiempo real y con una gran precisión antes de que nazca.

Aunque ésta no es la única ventaja de las ecografías 5D, sino que desde el punto de vista médico permiten detectar malformaciones internas y externas en el feto con gran exactitud. Este tipo de pruebas son capaces de detectar problemas cardiovasculares, de la columna vertebral, de las extremidades e incluso problemas cerebrales.

La gran ventaja de esta ecografía es que los papis pueden volver a recrear el momento tantas veces como quieran porque en tan sólo media hora tras hacerse la prueba tendrán disponibles las imágenes para poder disfrutarlas en casa. De esta forma podrán volver a ver esa carita que les tiene embelesados una y otra vez mientras aguardan la espera del nacimiento.

Aunque este tipo de ecografías aportan un gran valor, no sustituyen a las tradicionales 2D que se realizan en las primeras semanas de embarazo. Son un complemento para aquellos padres que quieran saber con total precisión cómo es el estado de su bebé antes de nacer, poder ver sus rasgos y asegurarse de que no tiene ninguna malformación.

Diferencia con el resto de ecografías

La gran diferencia de una ecografía 5D frente a las anteriores es que permite realizar un diagnóstico mucho más preciso del bienestar del feto así como conseguir imágenes en movimiento y en tiempo real del bebé, como si hubiera una cámara en el interior de la barriga. Las principales diferencias y avances que han ido consiguiendo los distintos tipos de ecografías son:

Las ecografías 2D son las más comunes, las típicas imágenes en blanco y negro que muestran al bebé en dos dimensiones.

que muestran al bebé en dos dimensiones. Las ecografías 3D son las primeras tridimensionales , pero no captan el movimiento, al igual que las 2D sólo muestran imágenes.

, pero no captan el movimiento, al igual que las 2D sólo muestran imágenes. Las ecografías 4D son las primeras que introducen imágenes tridimensionales en movimiento-

Las 5D ofrecen vídeos con gran nitidez en tiempo real. Este tipo de ecografías ofrecen una tonalidad de sombras mucho más precisa y de matices que aumenta su realismo. Con este tipo de imágenes es posible distinguir los rasgos faciales del feto. Permiten ver con más nitidez posibles problemas en el feto, aportando luz en las zonas menos visibles y haciendo desaparecer obstáculos que impiden el análisis.

¿En qué semana puedo hacerme una ecografía 5D?

Para obtener resultados fiables, las ecografías 5D deben hacerse entre las semanas 26 y 30 de embarazo para poder apreciar bien todos los rasgos del bebé porque ya estará prácticamente formado.

Todas las mamás que lo deseen pueden hacer una ecografía 5D a partir de la semana 12, una vez le hayan hecho a tu bebé la prueba del pliegue nucal. Sin embargo, hacerse una ecografía 5D tan pronto no permite que apreciemos del todo bien los rasgos y expresiones del feto porque todavía le queda tiempo para terminar de formarse.

Sin embargo, si hay dudas o riesgo de que el bebé pueda tener malformaciones, sí es posible hacer una ecografía de este tipo a partir de la semana 12 de embarazo para obtener un diagnóstico lo antes posible y saber si hay alguna malformación.

En el otro extremo, para embarazos de más de 30 o 32 semanas, una ecografía 5D puede no resultar todo lo nítida que en las semanas anteriores porque el bebé empieza a tener menos espacio en la tripa y es más complicado poder verle la cara.

¿Puede salir mal una ecografía 5D?

Como en el resto de ecografías, lo que puede salir mal es que el feto no esté dispuesto a dejarse ver. En ocasiones la esperada ecografía puede no tener el resultado que esperas porque el feto no quiere moverse, no está en buena posición para poder verle la cara o que se tape el rostro con las manos y sea muy complicado verle.

Sin embargo, si lo que te estás preguntando es si la ecografía supone algún riesgo para la salud del feto la respuesta es no. La tecnología que utiliza la ecografía 5D es la misma que sus predecesoras, los ultrasonidos. Por ello no hay peligro que temer.

Cuánto cuesta

El precio de una ecografía de este tipo va a depender de la clínica o centro donde vayas a hacértela, aunque debes saber que esta ecografía 5D, al tener la mejor tecnología y precisión, es la más cara. Los precios dependen también de la semana de embarazo en la que se realicen. Una ecografía 5D que se hace en la semana 12 tiene un menor coste que la que se realiza en la semana 29.

Los precios pueden oscilar entre los 60 euros y más de 200 en función de la semana de embarazo y del paquete que selecciones. Hay ofertas en el mercado que incluyen dos ecografías con seguimiento entre ambas y otras incluso que te ofrecen ese seguimiento mes a mes.

Consejos para conseguir la mejor imagen

Antes de acudir a una ecografía 5D puedes seguir estos dos consejos, siempre consultándolo antes con tu médico, para conseguir la mejor imagen de tu bebé:

Bebe bastante agua porque mejora la nitidez de la imagen. Sin embargo, hay que conseguir un punto medio y no ir con la vejiga llena porque puede dificultar la visión. Si te lo autoriza el médico puedes tomar algún tipo de estimulante como un dulce para que el bebé se mueva y puedas disfrutar de él en todo su esplendor.

