Cuánto cobra un trabajador de la ONCE en 2024

NOTICIA de de Cristian Pinto

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se encarga de ofrecer trabajo a más de 20.000 personas con alguna discapacidad igual o superior al 33 %. Para trabajar en la ONCE hay que cumplir una serie de requisitos de discapacidad, aunque también ofrecen empleo a personas que no tienen certificado de discapacidad.

De todo el Grupo Social ONCE, los vendedores de boletos que se encuentran en la calle son los más conocidos. Pero, ¿cuánto cobran estos trabajadores en 2024? En esta información te detallamos el sueldo de estos trabajadores en función de puesto y función. Además, en esta otra información también puedes ver los trabajos disponibles en la ONCE para personas con y sin discapacidad.

Sueldo de trabajadores de la ONCE 2024

La plantilla de vendedores de la ONCE está compuesta por personas con una discapacidad del 33 % o más, no solo ciegos. Estos trabajadores están sujetos a un convenio colectivo por el cual se rige su salario.

En primer lugar, hay que diferenciar entre los trabajadores junior y senior en la ONCE. Los de mayor edad tienen una retribución superior. Además, como en otros convenios, también existen diversas escalas y grupos según el puesto. En cualquier caso, los salarios de estos trabajadores son públicos y se pueden consultar en el BOE.

El convenio colectivo de trabajadores de la ONCE recoge que los empleados tienen derecho a un salario de 12 pagas más dos extraordinarias.

Sueldo personal junior ONCE

Puesto Salario base anual 2024 (14 pagas) Complemento de escala anual 2024 grado desarrollo Agente Vendedor 15.876,00 euros Personal Soporte Auxiliar 15.876,00 euros Personal Soporte Especializado 16.366,42 euros 1.627,92 – 3.253,32 euros (según escala) Técnicos C 24.304,56 euros Técnicos B 27.552,42 euros 3.687,60 euros Técnicos A 35.386,40 euros 4.423,30 euros

Sueldo personal senior ONCE

Puesto Salario base anual 2024 (14 pagas) Complemento de escala anual 2024 grado desarrollo Agente Vendedor 16.794,12 euros Personal Soporte Auxiliar 20.308,40 euros 1.287,02 euros Personal Soporte Especializado 23.380,56 euros 2.325,54 – 8.341,34 euros (según escala) Técnicos C 34.720,70 euro Técnicos B 39.360,58 euros 5.268,06 euros Técnicos A 50.552,04 euros 6.318,90 euros

Prima de participación

Además, de las anteriores cifras anuales, el convenio colectivo también recoge un prima de participación extra. Esta se calcula con base en las cuentas anuales del ejercicio anterior, en este caso del año 2023.

De este modo, la prima de participación del 2023 es de 3,5 millones de euros. Esta cifra se reparte linealmente entre los trabajadores que cumplan con unos requisitos establecidos en el convencio colectivo y se abonará en un pago único en el mes de abril de cada año.