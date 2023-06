Ocio - Tecnología

¿Cuál es el precio de comer en alguno de los restaurantes de la Warner? Esta es una de las dudas más habituales a la hora de organizar una escapada a este parque temático con atracciones en busca de ahorrar al máximo. Desde comprar entradas a la Warner con descuento hasta planificar la parada a comer. Porque a diferencia de otras instalaciones, como en el Parque de Atracciones, no está permitido pasar comida ni bebida a la Warner.

Como resultado, cualquier visitante que quiera parar a reponer fuerzas, debe hacerlo en alguno de los establecimientos que se encuentran en el interior para comer. ¿Pero, cuánto cuesta comer en la Warner? El precio varía en función del tipo de comida y del local, así como de la posibilidad de elegir un plan de comida. De manera general, el precio medio se sitúa entre los 11 y los 40 euros por persona.

Qué opciones hay para comer en la Warner

Los visitantes que quieran reponer fuerzas en los establecimientos para comer en la Warner, tienen dos opciones:

Por un lado, contratar alguno de los planes de comida con pulsera para acudir a los establecimientos específicos y disfrutar de un menú a precio cerrado.

y disfrutar de un menú a precio cerrado. Por otro, acudir a uno de los establecimientos o restaurantes por libre y pedir de la carta los alimentos o menú que se prefiera.

Planes de comida de la Warner

La Warner establece un total de 3 planes de comida con distintos precios:

All inclusive

Con la entrada de la Warner All Inclusive, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de alimentos y bebidas con un 50 % de descuento. No se incluyen dentro de esta tarifa los licores. Hay que tener en cuenta que esta entrada solamente incluye el servicio de comida y bebida, pero no la entrada al parque ni otros servicios adicionales.

En concreto, con la pulsera All Inclusive se ofrece un máximo de una consumición por persona cada hora. Se entiende, además, en concepto de consumición un menú de restaurante seleccionado en el que se incluya un refresco o cerveza mediana.

De cada restaurante hay una selección de productos que se incluyen con esta pulsera y que se pueden pedir, como por ejemplo, en el caso del Hollywood Hot Dogs, un menú de salchipapas y bebida mediana. El precio de este servicio All Inclusive es desde 40 euros. Puedes consultar lo que se incluye en el menú desde la web de la Warner.

Menú autoservicio

El menú autoservicio es otra de las opciones a elegir para comer en la Warner. En este caso, el cliente obtiene un bono que puede canjear en determinados establecimientos y que incluye un primer plato, un segundo, una bebida y un postre.

Es un bono que solamente puede usarlo en los puntos y restaurantes que tengan este tipo de servicio, en concreto, en El Rancho y en Cartoon Café. El precio de este menú es desde 11,95 euros.

Menú exprés

El cliente adquiere con este menú exprés un bono que consiste en una hamburguesa, pizza o bocadillo, dependiendo del restaurante elegido, así como unas patatas o complemento equivalente y una bebida. Los lugares habilitados donde puede canjearse este bono son los siguientes restaurantes:

Daily Planet

Gotham City Grill

Porky Pig Dinner

Jack’s Fish Market

El precio de este menú es desde 11,50 euros por persona.

Precios de los restaurantes de la Warner

De manera adicional a los planes de comida, los clientes pueden comer en cualquiera de los restaurantes de la Warner por libre y pedir lo que más les apetezca de la carta. En cuanto al precio, en la web del parque aparecen clasificados los restaurantes, cafeterías y puestos de comida por diferentes niveles de precios. Los más baratos, con el símbolo de un euro, los de precio medio, con dos símbolos de euro y los más caros, con tres símbolos de euro. A continuación puedes consultar los restaurantes según esta clasificación:

Dentro del grupo de los más baratos se encuentran un total de 9 opciones que son:

TNT Coffee

El Coyote Solitario Saloon

Vaca y Pollo Helados

Empire

Dockside Drinks

The Penguin Helados

Hollywood hot dogs

Helados old west

Carrito Llao Llao

En el grupo de restaurantes con dos símbolos de euro, de precio medio, hay un total de 10 locales:

La Cantina de los Forajidos

Gotham City Grill

Daily Planet

Jack’s Fish Market

Porky Pig Diner

Starbucks

Cartoon Café

Ristorante Piolini

Beverly Hills Bakery

El Rancho

Por último, los clasificados como los más caros, son cuatro. Dos de estilo buffet y dos de menú:

Foster’s Hollywood 2

Foster’s Hollywood

Casa del Sol

Studio Café

