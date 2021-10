Vivienda

Cuánto cuesta morirse, de los 6.000 euros en Vigo a los 2.500 en Zaragoza

¿Cuánto vale un entierro en España? ¿Cuánto cuesta incinerar a una persona? Un estudio de funerarias destaca cuánto cuesta morirse en España: un sepelio medio cuesta 3.545 euros, si bien otros estudios incrementan los precios medios tanto de un entierro como de una incineración (ver más abajo detalle de cada estudio). No obstante, los costes se disparan en ciudades que cuentan todavía con servicios funerarios con participación municipal que compiten con otras empresas privadas. Y también hay ciudades donde se imponen requisitos difíciles para obtener la licencia y se da el caso con ciudades donde no hay ninguna empresa privada.

Precios de funerales

¿Cuánto cuesta un funeral? La Organización de Consumidores y Usuarios OCU ha realizado un estudio en ciudades españolas para comparar precios entre ciudades. En cada ciudad se visitaron de forma anónima las empresas funerarias más importantes. Como un cliente más, se solicitó un presupuesto ante la inminencia del fallecimiento de un familiar. La investigación muestra las grandes diferencias de precios de unas ciudades a otras y los elevados ahorros que se pueden obtener en aquellas ciudades donde hay competencia: hasta los casi 4.000 euros de diferencia, si bien los precios de una inhumación o una incineración tienden cada vez más a igualarse y apenas existir diferencias:



PRECIO SERVICIOS FUNERARIOS ESPAÑA 2021 Ciudad Entierro Incineración Vigo 6.165 5.760 Alicante 5.455 5.533 Santander 5.205 5.081 Madrid 5.196 3.565 Pamplona 4.982 4.371 Valladolid 4.586 3.963 San Sebastián 4.155 4.049 Bilbao 3.955 3.802 La Coruña 3.898 3.646 Barcelona 3.863 4.052 Granada 3.857 3.063 Oviedo 3.789 3.931 Sevilla 3.768 3.804 León 3.706 3.586 Palma de Mallorca 3.636 3.002 Lugo 3.596 3.166 Toledo 3.559 3.556 Valencia 3.368 3.583 Badajoz 3.333 3.286 Salamanca 3.271 3.092 Cuenca 3.057 3.061 Murcia 3.051 3.454 Santa Cruz de Tenerife 2.975 3.079 Málaga 2.969 2.860 Logroño 2.825 2.856 Albacete 2.780 2.694 Cádiz 2.551 3.284 Zaragoza 2.539 2.872

¿Cuánto cuesta un entierro?

El servicio básico para que el que solicitaba presupuesto incluía además de los servicios habituales: féretro, traslados, sala-velatorio, etc., la opción de inhumación en un nicho temporal o incineración. El coste medio de estos últimos servicios es de 650 euros, pero en el caso del servicio de inhumación las diferencias de precios de unas ciudades a otras son elevadísimas.

El coste medio de un funeral “tipo”, sin incineración, incluyendo los gastos del ataúd, transporte y preparación del fallecido, flores, trámites administrativos, lápida, esquelas, tanatorio, ceremonia religiosa y cementerio cuesta 3.739 euros.

Seguros de decesos

La encuesta desvela que la mayoría de los fallecidos (un 63%) cuentan con un seguro de decesos para cubrir los gastos funerarios. Este tipo de seguros resultó bastante cómodo para los familiares a pesar de que según declararon la mayor parte de ellos no les permitieran elegir libremente una funeraria. De hecho, en uno de cada tres casos a los familiares se les obligó a contratar la funeraria seleccionada por el seguro. A pesar de esto, un 84% de los encuestados considera una buena idea haber dispuesto de un seguro de decesos.

Otro dato revelador en el análisis de los precios un funeral es que la información que facilitan las funerarias no es muy amplia. Sólo en un 36% de los casos las funerarias ofrecieron un presupuesto detallado y en un 37% ni siquiera se facilitó una estimación de los gastos. Dos de cada tres encuestados desconocían por completo la cantidad a la que podrían ascender los gastos funerarios.

¿Cuánto vale un entierro sin seguro? Respecto al nivel de satisfacción de los familiares con la funeraria, los resultados han sido discretos, especialmente entre aquellas personas sin seguro de decesos. Sólo un 43% de los encuestados se mostraron muy satisfechos, mientras que un 13% manifestó sentirse insatisfecho. Los resultados por comunidades autónomas varían mucho: los más satisfechos con las funerarias son los ciudadanos de Murcia y Andalucía y los menos los de Cataluña y Castilla y León.

En cuanto al seguro de decesos, a pesar de ser la opción preferida por los españoles (por la tranquilidad de que cuando llegue la hora de la muerte nuestros descendientes no tendrán que soportar ningún gasto extra), a juicio de la OCU es un producto nada aconsejable desde el punto de vista económico. Una persona que invierta lo mismo que gasta cada año en su seguro de decesos, puede pagar su entierro y dejar unos miles de euros de ahorro a sus herederos.

Tanatorios públicos y privados

Los resultados de la encuesta de la OCU no reflejan diferencias significativas entre los tanatorios públicos y privados; la calidad, el precio y el grado de satisfacción es similar. La satisfacción es alta: tres de cada cuatro encuestados declaran estar muy satisfechos. De nuevo existen diferencias por comunidades autónomas: los que están más satisfechos con los tanatorios son los ciudadanos de Murcia, Aragón y País Vasco y los que menos los de Castilla y León.

Respecto a la elección de cementerio, un 5% de los encuestados señaló que tuvo que enterrar a su familiar en un cementerio distinto del que deseaba. Este porcentaje sube hasta el 10% en el caso de aquellos que fueron enterrados en la Comunidad de Madrid. Sólo el 46% de los encuestados declara estar muy satisfecho con el cementerio. Las valoraciones más altas las han alcanzado en la Comunidad Valenciana y el País Vasco y las peores en Murcia y Cataluña.

Preferencias del difunto

La OCU aconseja dejar claro a los familiares las preferencias en caso de fallecimiento, la indefinición puede resultar incómoda y confusa para ellos. La encuesta revela que en uno de cada cuatro casos, el fallecido no había comunicado sus deseos a sus familiares. La mayoría de los fallecidos que sí lo hicieron preferían ser enterrados sin incineración. Aunque este hecho está cambiando pues entre los encuestados (españoles de entre 45 y 70 años) ya son mayoría los que quieren ser incinerados.

Es aconsejable que las familias que tengan que abordar estos difíciles momentos que no duden en pedir presupuestos y comparar los servicios ofrecidos. Muchas familias cuentan con un seguro de decesos que facilita este momento, pero este estudio evidencia que teniendo en el precio de un seguro de deceso y la esperanza de vida, se pagará en primas mucho más del dinero asegurado.

Otro análisis de precios de lo que cuesta morirse: 2.200 un entierro y 1.300 la incineración

¿Cuánto cuesta una incineración? Por su parte, el estudio de la Unión de Consumidores (UCE) rebaja los precios de los funerales en España. Según este otro análisis, 2.200 euros es lo que cuesta morirse, como media, en España. Este desembolso incluye los servicios y gastos básicos: nicho, gastos administrativos y féretro. Pero el precio de un sepelio puede ser mucho más elevado.

Precios de una incineración

La incineración, por su parte, es cada vez más habitual entre los usuarios de servicios funerarios debido a la reducción de costes frente al enterramiento tradicional en sepultura o nicho. La diferencia de precio alcanza casi los 1.000 euros. El coste medio de una incineración es de 1.300 euros.

La incineración de cadáveres es un servicio funerario en claro auge debido a que supone una reducción de costes frente a la inhumación tradicional en tumba o nicho. La diferencia de precio puede llegar hasta los 1.000 euros debido, principalmente, al menor coste del ataúd, puesto que se utilizan féretros de menor calidad, y al ahorro de la tumba o nicho para el almacenamiento de los restos. Además, en el caso de la inhumación, las tasas municipales son más bajas.

Consejos en momentos tan difíciles

Es importante destacar que las circunstancias trágicas de la muerte de un familiar condicionan la forma en la que se contratan este tipo de servicios. Normalmente, los familiares desean que el sepelio se desarrolle de forma cómoda, y lo antes posible, pero esto no debe ser un obstáculo para condicionar la capacidad de elección de los servicios funerarios.

Por este motivo es recomendable comparar precios, solicitar un presupuesto previo (sobre todo si es previsible el fallecimiento) y no contratar los primeros servicios que nos ofrezcan. Además, es importante evaluar la necesidad de contratar servicios que no son imprescindibles. También se recomienda iniciar los trámites administrativos cuanto antes, y descartar aquellas funerarias poco transparentes, que no ofrecen una información detallada y específica del coste de cada uno de los servicios contratados, desde las esquelas, las urnas funerarias o el coste entierro completo. Siempre hay que exigir a estas empresas los precios de los servicios funerarios.

Precio mínimo de un entierro

Resulta relativamente difícil establecer una cantidad determinada para este tipo de acontecimientos, debido a la variedad de precios y la disparidad de las tasas municipales. También influye considerablemente el modelo de gestión del operador encargo de prestar los servicios funerarios (público, privado o mixto). La cifra no bajará nunca de los 600 euros (coste de un entierro reservado a las actuaciones de beneficencia), a no ser que el cuerpo se done a la Ciencia.

Un entierros barato, el funeral más económico posible, puede encontrarse por 480 euros (ataúd de la beneficencia), frente a los más caros que llegan a los 6.000 euros. Hay que recordar que existen ataúdes específicos para incineración (más económicos y de menor calidad) sin olvidar que hay que añadir el coste de la urna para las cenizas, unos 30 euros, además de la cantidad que cuesta la incineración, entre 350 y 500 euros.

La incineración resulta más económica que un enterramiento clásico, ya que se ahorran los gastos de sepultura, nicho o panteón, los gastos de inhumación y colocación de la lápida, que difícilmente bajan de 500 euros.

Gastos de entierro: servicios funerarios precios

Los primeros trámites son los burocráticos. Estos pueden realizarlos los familiares o bien encomendarlo a la funeraria. Esta última opción supondrá un sobrecoste. Las empresas funerarias suelen ofrecer un servicio básico para todos estos trámites administrativos que oscilan entre los 200 y los 300 euros.

Resulta llamativa la diferencia de tasas establecidas por los Ayuntamientos.

Tasas de inhumación

Localidad Sepultura Nicho Bilbao 246 196 Vitoria 185,41 185,41 Toledo 113,09 113,09 Valencia 168,07 88,36 Barcelona 433,43 308,75 León 158,13 158,13 Valladolid 313,05 100,34 Zaragoza 48,65 48,65 Logroño 117,61 117,61 A Coruña 104,9 70,24 Madrid 210 210 Pamplona 187 64 Oviedo 103,76 103,76 Sevilla 95 95 Málaga 150 150 Santa Cruz de Tenerife. 76,36 30,38

Tarifas de las funerarias

Los trámites consisten en la obtención del certificado médico de defunción y la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil (una gestión que hay que hacer de forma urgente, en las 24 horas posteriores al óbito). Además, es necesario conseguir la preceptiva licencia de enterramiento o incineración que expide el Ayuntamiento. Existe una gran diferencia de precios de esta licencia entre municipios. Si es necesario un traslado de cadáver a otra localidad se requiere un permiso específico.

Una vez obtenidos los permisos, la familia debe tomar la decisión que va a suponer un mayor desembolso: la adquisición del féretro. Coste medio suele rondar los 1.200 euros, aunque puede oscilar dependiendo del tipo de materiales, el acabado y la apariencia que se desee.

Gastos adicionales: Flores, tanatoestética, oficios religiosos, esquelas…

Los gastos fúnebres y religiosos pueden aumentar dependiendo de otros factores.

El gasto de las flores depende mucho de la época del año y de la variedad y calidad de las mismas. El precio de una corona se sitúa entre los 150 y los 400 euros. La mayor parte de los seguros de decesos incluye como prestación una o dos coronas para entregar en nombre de los beneficiarios.

El oficio religioso suele situarse en torno a los 60 euros, aunque esta cantidad puede variar enormemente dependiendo de dónde se realice y cómo, incluso del tipo de confesión.

Otro gasto bastante común es la publicación de la esquela informativa en prensa, cuyo coste puede oscilar entre los 70 euros de una inserción mínima, hasta los 12.000 euros, dependiendo del tamaño, el diario elegido y el día de la publicación. Los seguros más habituales también suelen contemplar la publicación de, al menos, una esquela de tamaño reducido.

Los servicios de tanatorio suelen ser cada vez más demandados, a la vez que han sido incorporados a las coberturas ordinarias de las pólizas de seguros. Estas ofrecen servicios básicos (uso exclusivo de la sala) hasta otros mucho más complejos que incluyen lencería funeraria, flores, libro de firmas, oficio religioso, gestión de documentación, y coche fúnebre. El precio de los servicios de tanatorio oscila entre los 500 y los 1.800 euros.

También se puede sumar un servicio adicional de tanatoestética para mejorar el aspecto de cadáver (unos 95 euros) o tanatoplastia (250 euros).

UCE recuerda a los usuarios que tienen derecho a recibir por escrito un presupuesto previo del sepelio donde se especifiquen todos los servicios que le van a ofrecer y cuánto vale un entierro y cada uno de los servicios prestados. Tanto las empresas de servicios funerarios como las floristerías deben contar con hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios que las necesiten.

TABLA DE GASTOS

Trámites administrativos 200 – 300 euros Féretro 450 – 1.200 euros Urna cenizas 30 euros. Nicho (diez años) 450 euros Incineración 350 – 500 euros Gastos personal cementerio 500 euros. Coche fúnebre 60 – 150 euros. Corona 150 – 400 euros. Oficio religioso 60 euros. Esquela 70 – 1.200 euros. Tanatorio 500 – 1800 euros. Tanatoestética 95 euros. Tanatoplastia 250 euros.

Inhumación

2.200 euros (No incluye tanatorio. Féretro 1.200€. Corona 100€)

Incineración

1.280 (No incluye tanatorio. Féretro de 500€).

Precios de las Flores para las sepulturas

En la festividad de Todos los Santos se concentra una gran demanda de flores destinadas al adorno de sepulturas. Esta costumbre provoca que cada año por estas fechas se incremente el precio de las flores, no obstante tan importante como el precio, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda, los ciudadanos que compren flores en estas festividades, deben conocer que existen distintas categorías, y por lo tanto, deben comparar el precio entre diferentes establecimientos. Es de destacar que este año las flores vienen manteniendo precios similares a los del pasado año.

UCE recomienda a los ciudadanos que acudan a establecimientos de confianza, y en el caso de que además de comprar las flores, contraten el arreglo de las jardineras, soliciten presupuesto previo. Un establecimiento profesional tendrá en cuenta la altura o ubicación del nicho (perspectiva diferente) y la decoración de la lápida (inscripciones, foto, e imágenes) ya que estas características influirán en el arreglo de la jardinera. Y que se comparen los precios teniendo en cuenta las diferentes categorías de las flores y acudan a establecimientos de confianza.

Los precios de las flores varían en función de las clases, pero también del formato: unidades, ramos de una sola clase, ramos mixtos o coronas.

Rosas. Unidad 3-4 euros. Docena 36-42 €

Gladiolos Unidad 1,50. Docena 18€

Crisantemo.

Unidad 2€. 10-20€ Ramo

Claveles. Unidad 5,50 – 9,50 Docena

Ramo flores variadas 6-8 € ramo

Centro de gladiolos, gerberas, lilium, margaritas y claveles 30-100 €

Ramo con cinta A partir de 36€

Coronas. A partir de 150 Euros El día de la festividad de Todos los Santos estos precios pueden experimentar aumentos de entre el 40 y el 60%.

Denuncia a un párroco por abuso en los precios del cementerio

La Unión de Consumidores ha presentado una reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo por la arbitrariedad de precios correspondientes a la inhumación de cadáveres en el cementerio de Les Alqueríes (Castellón) Algunos vecinos han llegado a pagar hasta 1.900 euros por un entierro (oficio religioso e inhumación) más los gastos de la funeraria, mientras que en otros casos las cantidades han sido mucho menores. El cementerio de la localidad es de competencia parroquial, por lo que no existe ninguna norma reguladora del coste por su uso, ni una información transparente de los precios, que quedan al arbitrio del párroco de la localidad.

Se trata de una situación muy común en los cementerios de propiedad eclesiástica, por lo que estos cementerios deben contar con información transparente de precios y servicios y que no se supediten a la decisión personal del párroco de la localidad.

