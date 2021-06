Los 6 aspectos a tener en cuenta para elegir una funeraria

Vivienda

Jessica Pascual

El fallecimiento de una persona inicia una cadena de trámites burocráticos y cuestiones legales que tienen que asumir sus familiares o allegados. Aunque en situaciones tan complicadas como la muerte de un familiar, no todas las personas tienen la capacidad y fuerzas suficientes para hacerse cargo de estas gestiones.

Si te encuentras en esta situación, puedes contratar los servicios de una funeraria y olvidarte de todo el papeleo. En esta información te explicamos con detalle los 6 aspectos que debes tener en cuenta para elegir una funeraria.

De qué se encarga una funeraria

Las funerarias son empresas que se encargan tanto de los trámites burocráticos tras un fallecimiento como de la organización del sepelio, se trate de un entierro o incineración de la persona fallecida. Su trabajo consiste en liberar a los familiares de las cargas administrativas y de facilitar todas las decisiones a tener en cuenta cuando alguien muere. Por ello, contratar sus servicios es la mejor forma de olvidarse del papeleo y la burocracia.

Aunque si prefieres encargarte de todo y tramitar todas las gestiones, aquí te dejamos una información en la que te explicamos con detalle cuáles son los trámites que hay que hacer cuando alguien muere.

¿Tenía un seguro de decesos?

Tanto si contratas los servicios de una funeraria como si vas a encargarte tú mismo de todo el proceso, asegúrate de comprobar si la persona que ha fallecido tenía un seguro de decesos. Este tipo de pólizas cubren parte de los gastos a los que hay que hacer frente cuando fallece una persona. Así que antes de iniciar cualquier pago a una funeraria, comprueba si el fallecido ha cubierto parte de los gastos a través de este seguro.

Si la persona que ha fallecido tenía contratada esta póliza, los familiares tienen dos posibilidades para tramitar y organizar el sepelio:

Contactar con la compañía aseguradora para que elija a una funeraria y se encarguen de tramitar todo. En este caso debes saber que aunque el seguro te recomiende una funeraria, la última palabra es de los familiares, puesto que tienen la libertad total para elegir la empresa que prefieran.

y se encarguen de tramitar todo. En este caso debes saber que aunque el seguro te recomiende una funeraria, la última palabra es de los familiares, puesto que tienen la libertad total para elegir la empresa que prefieran. También existe la posibilidad de buscar una funeraria y darle los datos de la compañía aseguradora con la que el fallecido tenía el seguro de decesos para que se pongan en contacto entre ellos y comiencen las gestiones.

Por otra parte, si desconoces si tenía una póliza de decesos, puedes comprobar de manera sencilla si la persona que ha muerto tenía un seguro contratado a través del Registro de Seguros.

Cómo elegir una funeraria

Si finalmente prefieres elegir tú mismo una funeraria para que se encargue de todo, debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

Presupuesto

Lo primero es establecer un presupuesto. Tanto si vas a hacerte cargo tú solo de todo el coste como si vais a pagarlo entre varios familiares, lo mejor es establecer un presupuesto medio. De esta forma podrás centrarte en analizar las funerarias que se encuentren dentro de la horquilla de gasto de tu presupuesto.

Ten en cuenta que el coste total del servicio no depende sólo de la empresa funeraria, sino también del tipo de despedida que quieras organizar. En el catálogo de servicios podrás elegir entre opciones más económicas y sencillas o sepelios mucho más detallistas y costosos.

Una de las claves para ahorrar en la factura final es comparar precios y servicios de varias funerarias. Al menos pide presupuesto en dos o tres empresas.

También te recomendamos que el presupuesto que te den sea por escrito y detallado por conceptos. De esta forma podrás comparar al detalle las diferencias entre las empresas con más tranquilidad en tu casa. Asegúrate de que todos los presupuestos que te ofrecen son transparentes y especifican con detalle cada uno de los gastos. En este documento deben aparecer desglosados todos los importes de los servicios ofrecidos así como el pago de tasas y de impuestos.

Para que te hagas una idea de precios, en el siguiente análisis puedes consultar cuánto cuesta un entierro.

Opiniones sobre la funeraria

Ya sea para elegir una funeraria o cualquier otro servicio, siempre puedes consultar a conocidos sobre su experiencia con estos servicios. Si conoces a alguien que ha tenido que pasar por la misma situación recientemente, consúltale a qué funeraria acudió para que te asesore sobre la experiencia que tuvo y si te recomienda los servicios de esa empresa o no.

También puedes comparar los servicios y las empresas a través de sus páginas webs. Un buen indicador para decidirte es consultar las opiniones de clientes de las funerarias. Así podrás hacerte una idea de la experiencia de otras personas con esa funeraria.

Capacidad de los profesionales

Pregunta todas las cuestiones que te surjan y no te quedes con ninguna duda sin resolver. Preguntar a los empleados todas tus dudas también te ayudará a comprobar su profesionalidad y grado de especialización. Resuelve todas tus dudas y valora así la confianza que te transmiten como profesionales.

No tengas prisa

Elegir una funeraria no es un proceso sencillo. No consiste en contratar los servicios una empresa y olvidarte. A la hora de buscar una empresa tendrás que tomar varias decisiones, como por ejemplo el tipo de ritual, si quieres un funeral sencillo y rápido o algo más completo, el tipo de ataúd, las flores, la preparación del velatorio… No es una decisión sencilla, lo sabemos, pero analiza, compara y decide con criterio además de dejarte asesorar por los profesionales de las funerarias.

Además, intenta no tomar todas estas decisiones en solitario. La ayuda de otros familiares o conocidos es un gran alivio, puesto que repartir todas estas decisiones contribuye a que todo este proceso sea mucho más llevadero teniendo en cuenta el momento de duelo.

Confianza

La primera visita a una funeraria es crucial. Organizar el sepelio es un proceso complicado y marcado por el dolor de los familiares. Por ello, los trabajadores de la funeraria deben transmitirte tranquilidad, confianza y profesionalidad.

Servicios

Dependiendo del presupuesto y de las voluntades del fallecido, tendrás que decidir si quieres realizar un entierro o una incineración, una cremación o donar el cuerpo del fallecido. Antes de decidirte por cada una de las diferentes posibilidades dentro de cada tipo de sepelio, ayúdate del catálogo de productos y servicios que incluyen las funerarias. En muchas ocasiones puedes optar por una decisión rápida, como elegir un ‘pack’ determinado que incluye todos los servicios del entierro y puede ayudarte a pasar cuanto antes por este trámite.

