Cómo saber qué seguros tengo contratados

¿Te has parado a pensar alguna vez la cantidad de seguros que tenemos contratados? En algunas ocasiones al hacernos una tarjeta de crédito u otros trámites nos generan diferentes seguros de los que tenemos total desconocimiento. Hasta ahora.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para comprobar qué seguros de cobertura de fallecimiento tienes activos de forma legal y rigurosa y la información que se incluyen en ellos. Además te contamos cómo saber si una persona que ha muerto tenía un seguro de vida.

Ofrecemos una serie de consejos para que seas consciente de los seguros activos que tienes, independientemente del tipo que sea: de la casa, de vida, del coche…

¿Qué es el Registro de Seguros?

El registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento es un registro de carácter público, dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se recogen todos los seguros que tienen incluida la cobertura de fallecimiento.

Documentos que se pueden solicitar

Hay dos tipos de documentos que podemos extraer de este registro público:

Por un lado una nota informativa, que es un documento oficial que recibe una persona en vida que está interesada en conocer si las pólizas de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, se encuentran en el Registro de Contrato de Seguros de cobertura de fallecimiento.

Si los seguros o información que nos dan en el registro es errónea siempre podemos acudir a la compañía de seguros para rectificarlos.

Por otro lado la información necesaria sobre si un fallecido tenía un seguro con cobertura de fallecimiento.

Tipos de seguro

No todos los seguros se incluyen en este registro público. Los seguros que puedes encontrar si buscas información en el registro son:

Seguros de vida que incluyen la cobertura por fallecimiento. Seguros de accidentes que cubran la muerte del asegurado.

En el registro podemos encontrar tanto seguros individuales como colectivos.

Seguros no incluidos

Los seguros que no se incluyen en el registro e contratos de seguros de cobertura de fallecimiento son:

Los seguros que las empresas contratan para sus trabajadores para las pensiones. Los seguros en los que la persona que lo contrata y la que lo cobra en caso de fallecimiento sean la misma.

Información del registro de Seguros

La información que contiene el registro de seguros cuenta con presunción de veracidad salvo pruebas que constaten lo contrario. En el registro podemos encontrar los siguientes datos:

Datos del fallecido

En el Registro se incluyen los datos identificativos de la persona asegurada. En concreto en el registro aparecen el nombre y los apellidos así como el número del DNI, el NIF o el documento que acredite su identidad.

Cobertura

La información que las personas pueden recoger el registro de seguros pasa por saber si una persona fallecida tenía contratado un seguro para casos de fallecimiento.

Entidad aseguradora

En caso de tener un seguro que cubra la causa del fallecimiento, en el registro aparecerá también la empresa aseguradora. Este dato se ofrece con la finalidad de que los familiares pueden dirigirse a la oficina y comprobar si es beneficiario de alguna prestación.

De la entidad se mostrará la denominación social, el domicilio y el código de identificación fiscal.

Qué seguros tengo EN VIDA

A través de la solicitud de una nota informativa puedes conocer a título personal si las pólizas de seguro que has contratado que incluyen cobertura de fallecimiento están correctamente registradas en el Registro de Seguros.

Cuándo puedo solicitarlo

Se trata de un trámite que puedes realizar en cualquier momento, siempre y cuando realices una previa acreditación para ir.

Cuánto cuesta

Se trata de una gestión totalmente gratuita. No hay que pagar.

Quién puede solicitarlo

Es un documento que sólo se puede solicitar a título personal. Por tanto la persona interesada en conocer si la póliza de seguros con cobertura de fallecimiento se encuentra en el registro de seguros, es la que debe realizar el trámite.

Requisitos

Para poder solicitarlo es necesario que acredite su identidad a través del NIF, el pasaporte o la tarjeta de residencia.

Vías

La solicitud de la nota informativa puede realizarse a través de tres vías diferentes:

Presencial

Si quieres realizar este trámite presencial tienes que acudir en persona al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento situado en la calle Bolsa, 8 de Madrid o en su defecto a las oficinas de gerencias territoriales del Ministerio de Justicia a excepción de la Gerencia de Órganos centrales.

Si realizas la gestión de forma presencial la nota informativa se te facilita en el momento.

Para poder solicitar la nota informativa mediante vía presencial es presentar el documento acreditativo de identidad, ya sea el NIF, pasaporte o Tarjeta de residencia.

Por correo

Para hacerlo por esta vía debe ser mediante carta de solicitud, con la firma del asegurado legalizada por Notario a la siguiente dirección: Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, en la Plaza Jacinto Benavente, 3 28012- Madrid.

Si lo solicitas por esta vía el plazo de recepción de la nota informativa es de un mes.

Por Internet

Si quieres realizar la gestión vía online necesitas tener un certificado digital de forma previa.

En algunos casos puede que la nota informativa se genere de forma automática y en otros casos será necesaria una revisión.

Las que tengan que revisarse se enviarán por correo electrónico a la dirección que facilitemos. Para poder consultar la nota que nos envíen necesitaremos un código de verificación que nos facilitarán en el momento de la gestión.

El plazo en este caso es de 7 días.

Cómo me doy de alta en el registro

Las entidades aseguradoras tienen la obligación de enviar de forma periódica al registro la información de los contratos de seguros de vida con cobertura de fallecimiento o de seguros de accidente que cubran la muerta del asegurado. Por tanto es la empresa la que debe darse de alta en el registro y enviar la información periódicamente.

Las empresas que tengan que darse de alta en el registro deben presentar un escrito en el Registro general de actos de última voluntad en la Dirección General de los registros y del notariado del Ministerio de Justicia.

Cómo saber si una persona que ha muerto tenía un seguro

No todo el mundo tiene la ocasión de dejar todos los trámites arreglados antes de su fallecimiento. Ante una situación de desgracia imprevista, pueden surgir preguntas como, ¿tenía un seguro de vida?

Ante situaciones de este tipo, te traemos una solución. Con el Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento podemos saber si una persona que ha muerto tenía un seguro de vida.

Acceder al registro

Para poder acceder a la información del registro es necesario esperar 15 días tras la defunción para poder acudir a solicitar los datos. Esta información permanecerá disponible en el registro durante un periodo de cinco años tras el fallecimiento. Aunque en caso de haber cobrado la indemnización la aseguradoras pueden solicitar cancelar la permanencia en el registro.

Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, por tanto la dirección en la que se encuentra el edificio es Plaza de Jacinto Benavente, nº 3, 28012 Madrid.

Certificado de registro

La solicitud del certificado se puede hacer si tienes firma electrónica de forma telemática en la sede electrónica del ministerio de justicia pero si se hace por correo postal o de forma presencial tienes que hacer mediante el modelo 790.

Si solicitamos el certificado de registro mediante vía presencial o por correo postal tardará una media de 7 días hábiles en llegar, mientras que en el caso de las solicitudes online tardará entre 24 y 48 horas.

De forma independiente a cómo solicitar el certificado de registro, hay que abonar la tasa de 3,78 euros para su expedición.

El certificado de registro puede solicitarlo cualquier persona que esté interesada en obtener esa información siempre y cuando presente los documentos requeridos que es el certificado de defunción.

Certificado de defunción

Para poder acceder al registro de seguros si quieres conocer si un fallecido tenía contratados seguros con cobertura de fallecimiento es necesario llevar el certificado literal de defunción.

El certificado de defunción es el documento que acredita el fallecimiento de una persona. Existen dos modalidades de certificado:

Positivos, que cuentan con la información relativa al fallecimiento que está en el registro civil. Estos certificados contienen una copia literal dela inscripción de defunción. En este apartado contiene todo lo relativo a la identidad del fallecido y al hecho del fallecimiento.

Negativos, que son los que informan de que el fallecimiento de la persona no está inscrito en el registro civil.

Consejos para saber qué seguros tengo

Si quieres saber qué seguros tienes contratados te contamos algunos consejos para que estés al día de ello.

Un pequeño truco que puedes seguir para saber si tienes contratado algún seguro que no te interesa es mirar los recibos que lleguen a casa y analizarlos. Aunque también tienes opción de ir a tu banco y preguntar directamente por la información. Existe un organismo que se llama Dirección General de Seguros en el que podemos preguntar si tenemos seguros contratados.

