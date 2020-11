Vivienda

Hogar

Guía para elegir el mejor seguro de decesos

¿Sabes cuánto cuesta morirse? Cuando se produce el fallecimiento de una persona los gastos asociados a trámites y gestiones burocráticos y de los servicios funerarios recaen sobre los familiares.

Una forma de intentar paliar y minimizar estos gastos a los seres queridos es a través de un seguro de decesos o más conocido como el seguro de los muertos. Se trata de una póliza destinada a reducir las cargas económicas de los familiares ante el fallecimiento del asegurado. A continuación te dejamos una guía para que puedas elegir el mejor seguro de decesos para ti.

¿Qué servicios necesitas?

Cada seguro de decesos cuenta con una serie de coberturas específicas, por tanto, depende de tu situación personal tendrás que elegir un tipo de seguro de decesos u otro.

Existen seguros específicos para personas mayores, seguros que cubren a los más pequeños de la casa, algunas coberturas específicas para personas que residen en el extranjero o inmigrantes que viven en España e incluso hay algunos modelos de seguros de decesos que ya incluyen servicios para que la persona asegurada pueda disfrutarlos en vida.

Por tanto, depende de tu situación concreta, tendrás que elegir el seguro de los muertos que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Qué es un seguro de decesos?

A rasgos generales, los seguros de decesos son pólizas que se pueden contratar a nivel individual o en paquetes de seguros familiares. El objetivo final de estos seguros es que el 100% de los gastos que conlleva el fallecimiento de una persona no recaiga en la familia.

Los precios de los seguros de decesos varían en función de la localidad donde se contraten, la edad de la persona asegurada, así como del tipo de cobertura que se contrate. Esto es así porque en cada comunidad el precio de los servicios funerarios son diferentes y por tanto la póliza de seguro debe ajustarse a esos precios para que a la hora de hacer uso de este seguro el capital reunido alcance para cubrir los gastos que se prestan.

Estas pólizas de seguro se renuevan de forma anual, es decir, que las cuotas que has establecido con la compañía pueden variar si lo hacen los precios de los servicios funerarios de la localidad en la que hayas contratado el seguro o el IPC.

Los seguros de decesos tienen carácter finalista porque normalmente empiezas a beneficiarte de ellos cuando la persona asegurada fallece, aunque existen seguros de decesos en la actualidad que también incluyen coberturas que el asegurado puede utilizar en vida. Por otra parte, son seguros vitalicios porque una vez se contratan, se mantienen activos hasta que la persona fallece o, por el contrario, si decide cancelarlo.

Quién puede contratarlo

El seguro de decesos lo puede contratar cualquier persona que tenga residencia legal en España. Se puede contratar un seguro de forma individual o hacerlo a través de un paquete familiar que cubra a todos los miembros.

¿Qué es el capital asegurado en decesos?

El capital asegurado en decesos en la cantidad final de dinero reunido para destinar a la realización de todas las gestiones y trámites cuando fallece una persona.

Este capital depende directamente del lugar donde se va a realizar el entierro o incineración, es decir, depende del coste del servicio funerario de los distintos lugares y de las garantías que se hayan contratado.

Una vez fallece la persona, se realizan todos los trámites y se comprueba el gasto total de dinero pueden suceder tres cosas:

Que el dinero reunido en el seguro no sea suficiente para la realización de todos los puntos que ha pedido la familia y por tanto ésta tenga que abonar una parte.

para la realización de todos los puntos que ha pedido la familia y por tanto ésta tenga que abonar una parte. Que sobre dinero porque no se ha gastado todo lo reunido y se le devuelva esa parte a la familia.

porque no se ha gastado todo lo reunido y se le devuelva esa parte a la familia. Que se haya utilizado todo el dinero y ni sobre ni falte.

Coberturas

Los seguros de decesos cubren los gastos asociados al fallecimiento de una persona. Aunque no todos los seguros cuentan con los mismos servicios. Depende de la compañía y del tipo de seguro que selecciones, podrás beneficiarte de unas coberturas u otras.

De forma genérica podemos diferenciar dos tipos de coberturas: las básicas y las complementarias.

Coberturas básicas

Las coberturas básicas son las que ofrecen todos los seguros de decesos, incluidos los más sencillos y económicos. Son las siguientes:

El servicio funerario, que engloba los siguientes puntos:

Coche fúnebre

Féretro

Servicios religiosos

Incineración o entierro así como la sala del tanatorio, la lápida, y la ambientación de la sala

Acondicionamiento del cadáver y autopsia

Aunque el mayor o menor número de coberturas o garantías depende de la cantidad de capital del seguro y de lo que cuesten los servicios funerarios en cada localidad. De esta forma algunos detalles como el material de la lápida, la mayor o menor ambientación, el tipo de coche… dependerán de estos dos factores.

De forma paralela al servicio funerario, el seguro de decesos cubre principalmente las siguientes gestiones administrativas:

Certificado de defunción

Subsidios que correspondan

Baja en el libro de familia

Baja en la Seguridad Social

Testamento o herencia

Y todos los trámites que haya que realizar en relación al fallecimiento de la persona asegurada. Los familiares tienen dos opciones para poder realizar los trámites y gestiones administrativas, o bien, se hace cargo la aseguradora o si la familia quiere se les asesora para que puedan hacerlo ellos mismos.

Coberturas complementaria

Este tipo de coberturas son las más específicas que no están incluidas en todos los seguros, sólo en los más completos. De forma genérica, algunas de coberturas complementarias más comunes son:

Indemnización por accidentes

El traslado del asegurado y en ocasiones del acompañante

Asistencia médica

Asistencia en viajes con coberturas de gastos médicos, regreso del viaje o ampliación de estancia por enfermedad o accidente, repatriación…

Servicios de asistencia jurídica

Lo que no cubre

Estos seguros de decesos o seguros de los muertos cuentan con periodos de carencia en los cuáles el fallecimiento no está cubierto. Son los siguientes casos: Las muertes que se hayan producido por catástrofes naturales, guerras, actos terroristas o disturbios principalmente no se incluyen.

Además en el supuesto en el que el fallecimiento se haya producido por manera voluntaria del asegurado, depende de la compañía pueden darse dos situaciones:

Que lo excluyan

Que se aplique una carencia de más de un año

Tipos de seguros según el pago

A continuación se describen los principales tipos de seguros de decesos según su forma de pago:

Prima natural

La modalidad de prima natural es una póliza de seguro que se renueva de forma anual y cuya cantidad a pagar va a depender directamente de la edad de la persona asegurada.

Se trata de una modalidad en la que el precio se va incrementando en función de la edad de la persona asegurada.

Por tanto no se trata de una cuota fija o estable. Es todo lo contrario, a medida que avanzan los años, se paga una cuota más alta.

La parte positiva de este tipo de prima es que las primeras cuotas que pagas al contratar el seguro son más baratas que en otras modalidades.

En la variación del precio además del avance de los años de la persona asegurada influye si hay subidas en el precio de los servicios que se cubren como por ejemplo los servicios de tanatorio, tasas o impuestos relacionados.

Prima nivelada

La prima nivelada a diferencia de la prima natural no aumenta con el paso de los años. Las cuotas de esta modalidad suelen mantenerse estables aunque puede incrementarse por otras causas diferentes a la edad.

En este caso la prima que se paga desde el primer momento es más elevada que en el caso de la prima natural pero a cambio se mantiene estable con el paso del tiempo.

Las razones por las que el precio de la cuota puede incrementarse en este tipo de modalidad es por el aumento del precio de los servicios, impuestos o tasas fúnebres así como el aumento del capital asegurado.

Prima mixta o seminatural

Este modelo, tal y como su nombre indica, es una mezcla de los dos anteriores.

Esta prima mixta o seminatural consiste en que la cantidad que se abona se incrementa con el paso de los años de la misma forma que en el caso de la prima natural con la diferencia de que a cierta edad ya no se incrementa más y se hace constante. Esta edad suele ser en torno a los 70 años.

En esta modalidad la cuota comienza siendo baja y aumenta progresivamente como en el caso de la prima natural, hasta que llega determinada edad y se estabiliza y se mantiene estable como en el caso de la modalidad de prima nivelada.

Prima única

Por último, esta modalidad de prima única se diferencia en la forma de pago de las demás porque en este caso no tienes que abonar cuotas con una periodicidad. Todo lo contrario, en las modalidades de prima única se realiza un pago único puesto que son seguros dirigidos a personas de 65 o 70 años.

Este modelo es el que supone una inversión económica más elevada de golpe que cualquier otro pero es el servicio específico para personas que sean mayores de 65 o 70 años.

Forma de pago del seguro

En relación al tipo de prima del seguro, existen diferentes formas de pago:

Mensual

Semestral

Trimestral

Anual

Puedes elegir la opción que mejor te convenga pero en algunos casos la compañía aseguradora marca unos límites de las cuotas.

Incremento de la prima

Si van a subirte la cuota de la prima la compañía tiene que hacerlo bajo las siguientes condiciones:

Debe comunicarse por escrito dos meses antes de hacerlo

No se puede hacer antes del vencimiento del contrato.

Si la persona asegurada no acepta el incremento, pueden darse diferentes situaciones: Que la cantidad de servicios que se ha contratado disminuyan para seguir manteniendo el precio o que la familia del asegurado u otra persona que quiera hacerse cargo abone la cantidad en la que se incrementa.

¿Puedo cancelar un seguro de decesos?

Sí, se puede cancelar pero no es la opción más recomendable. Depende de la compañía la cancelación de los seguros de decesos lleva aparejada unas condiciones específicas.

De forma general, cuando cancelas un seguro de decesos no se suele devolver el dinero y esto implica que has estado pagando or un seguro que no has disfrutado.

¿Puedo reclamar al seguro de decesos?

Sí. Si has tenido un conflicto con tu compañía aseguradora puedes hacer una reclamación al seguro de decesos acudiendo al servicio de atención al cliente de la propia aseguradora.

Aunque si esta vía no está disponible puedes recurrir a otras como a organismos defensores de consumidores.

¿Qué seguro de decesos elegir?

A la hora de elegir el mejor seguro de decesos hay que compara las coberturas de todas las compañías para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Asegúrate de que el seguro no incluye ninguna cobertura que ya tengas o que no vayas a utilizar. Hay que elegir el que mejor se adapte a ti.

En cuanto a la forma de pago y a la prima, en función de tu edad y tu situación personal, debes elegir lo que más cómodo te resulte puesto que es un seguro que vas a seguir pagando hasta el final.

Comparador de seguros de decesos

En la siguiente comparación no están incluidos los precios de los diferentes seguros. En cada página web puedes encontrar calculadoras personalizadas que en función del lugar de residencia y de la edad ofrecen el precio exacto para cada situación concreta.

Santalucía

En Santalucía cuentan con tres tipos de servicios del seguro de decesos:

Asistencia familiar plus: A rasgos generales, cuenta con garantía de decesos válida en cualquier lugar donde se produzca el fallecimiento, con servicios de asistencia en viajes y con diferentes rangos de cobertura de accidentes según edades: De o a 17 años, de 17 a 65 y de 65 en adelante.

Asistencia global: Se trata de un seguro de asistencia y decesos para personas de hasta 40 años. Cuenta con hasta tres bloques de protección y puedes seleccionar la forma de pago que prefieras: semestral, trimestral, mensual o anual.

Decesos senior prima única: Un seguro individual pensado exclusivamente para personas mayores de 70 años con el pago en forma de prima única.

Mapfre

En Mapfre existen diferentes modalidades de seguros de decesos. Son las siguientes:

Siempre: Puedes hacer uso de ella desde el momento en el que la contratas. Está diseñada para todas las etapas de la vida desde los niños hasta las personas mayores, cuenta con servicios extra de asistencia en salud. Además cubre los servicios funerarios completos, consulta jurídica, coordinación de prestaciones y documentos por fallecimiento así como ayuda psicológica. Cubre el traslado y asistencia en viaje.

Pago único: Cubre las gestiones de todos los trámites procesos y gestiones del fallecimiento, cuenta con servicio gratuito de gestión testamentaria y una póliza flexible. Cubre los servicios funerarios completos, la elección del cementerio asistencia a personas, asistencia en viajes y gastos extraordinarios.

Residentes extranjeros: Se trata de un seguro de decesos específico para extranjeros que ubre accidentes en caso de fallecimiento e invalidez permanente, pago del billete al acompañante al lugar de origen del fallecido.

Mutua

En Mutua están los siguientes seguros de decesos:

Pago único para mayores: Dirigido a personas mayores de 65 años, con el servicio fúnebre completo, traslados nacionales e internacionales y asistencia jurídica y psicológica. La modalidad de pago es la prima única.

Seguro de decesos completo: Servicio fúnebre completo y testamento, asistencia jurídica y psicológica y muchas garantías opcionales.

Ocaso

Los principales seguros de decesos de Ocaso son:

Asistencia familiar integral: Se trata de un seguro dirigido a familias que cubre accidentes, viajes, abogados, asistencia médica. Asistencia en decesos en traslados, viajes y asesoramiento legal

Oro integral: Cubre responsabilidad civil, testamento online y asistencia en vida diaria

Accidentes, viajes

Oro senior: Para mayores de 71 años en cómodas cuotas garantías específicas, traslado a domicilio asesoramiento legal, asistencia en viajes, abogados.

Generali

Generali cuenta con un seguro de decesos online Generali Express Decesos que cubre lo siguiente:

Gestión y costes del sepelio, lugar de entierro o incineración, asistencia por fallecimiento, servicios complementarios médicos, hospitalización y repatriación extranjeros en España.

Guía para elegir el mejor seguro de decesos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Guía para elegir el mejor seguro de decesos, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES