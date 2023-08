Cuántos kilómetros dura la reserva del coche.

Coches

¿Eres de los que apura al máximo su depósito de combustible? Debes saber que no es bueno que el coche circule en reserva, puesto que a la larga puedes sufrir averías. Como tal, no existe una cifra exacta en kilómetros en la duración de la reserva, depende de cada modelo de coche y de muchos factores, como el tamaño del depósito o el tipo de conducción. No obstante, por norma general, el mínimo de autonomía que tiene la reserva de un coche es de 50 kilómetros y no más de 120.

Factores que influyen en la autonomía de la reserva

Estilo de conducción. Si practicas una conducción deportiva con el tanque de gasolina en reserva, te quedarás vacío muy pronto. Por lo tanto, es recomendable que circules con marchas largas y no apures demasiado en las frenadas.

Tipo de terreno. Si te encuentras en mitad de un puerto de montaña, vas a necesitar exprimir al máximo tu motor, por lo que será imposible circular con marchas largas. De igual manera, si circulas por ciudad en marchas cortas agotarás antes el depósito.

Tipo de vehículo. Los coches que tienen mala aerodinámica y son muy pesados agotarán antes la reserva. Sin embargo, en coches grandes como los todoterrenos la reserva es más amplia que un utilitario.

Situación del tráfico. Sin duda, lo peor que te puede pasar si estás en la reserva, es encontrarte con un atasco o una retención. En estos casos, vas a gastar más combustible por ir en marchas cortas y no sabes en qué momento el coche se puede parar.

Condiciones meteorológicas. Tener el viento de cara hará que vayas más lento y pises más el acelerador, con el aumento de consumo que conlleva.

Carga del coche. Si vas con el máximo de pasajeros permitido y con el maletero lleno, el coche necesitará más potencia y la reserva durará menos.

Tipo de combustible. Los coches diésel, son capaces de realizar más kilómetros que uno de gasolina con el mismo número de litros de carburante.

Multa por quedarte sin gasolina

¿Sabías que te pueden multar por quedarte sin gasolina en mitad de la carretera? Este es uno de los mayores riesgos de conducir con el coche en reserva. Aunque, como tal, no te pueden multar por ir en reserva, es algo peligroso.

No te fíes del ordenador de abordo

En los coches que son muy antiguos no queda más remedio que calcular a ojo cuántos kilómetros quedan para que se detenga el coche porque no tienen ordenador de abordo. En los coches más modernos, sí que se puede hacer una estimación aproximada, aunque no te puedes fiar completamente.

Los ordenadores de abordo hacen un cálculo aproximado de los kilómetros de autonomía que le queda al coche. Sin embargo, este no tiene en cuenta el tipo de conducción que estamos realizando y puede subir o bajar mucho la autonomía de un momento para otro. Otros coches, directamente dejan de mostrar los kilómetros que quedan de autonomía cuando se llega a la reserva. Esto se hace para que el conductor no apure demasiado.

