Multas, riesgos y consecuencias de conducir con el coche en reserva

¿Alguna vez te ha saltado la reserva del coche en medio de la carretera? Si no te sueles fijar en la cantidad de gasolina que te queda y alguna vez te has visto en un apuro, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre la cantidad de kilómetros puedes circular con tu coche en reserva así como las consecuencias de hacerlo.

¿Sabrías que es lo que tienes que hacer si te quedas sin gasolina en medio de la carretera? A parte de verte en una situación de gran estrés te adelantamos que te vas a enfrentar a una serie de multas. Te lo explicamos.

Por qué no es bueno apurar la gasolina del coche

Antes de adentrarnos en datos concretos, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es bueno apurar el depósito por si surgen imprevistos. Básicamente porque verte en una situación así genera estrés y afecta a la forma de conducir puesto que dejamos de prestar atención al tráfico.

Pueden darse dos situaciones:

Que hayas apurado la reserva, llegues a casa y te olvides del coche. ¿Y si surge un imprevisto y te tienes que ir corriendo a algún sitio? En este supuesto te verás en un gran apuro y probablemente a la situación de estrés que te haya generado la noticia, tendrás que tener en cuenta una parada a repostar. Pero quizá esta es la menor de las situaciones a la que te puedes enfrentar. Si por ejemplo apuras el depósito y te das cuenta en medio de la carretera, donde no ves ninguna gasolinera a tu alrededor, que no te quedan apenas 50 kilómetros, probablemente cundirá el pánico. Y lo mismo sucederá si vas con el depósito prácticamente vacío y encuentras un atasco en el que vas a estar parado un par de horas. Vas a pasarlo realmente mal.

Pero hay más. Apurar siempre la gasolina del coche tiene efectos negativos en el vehículo. Las tres partes que salen perjudicadas si sueles esperar siempre a estar al límite para repostar son:

La bomba del coche porque puede que entre aire y se generen burbujas que pueden originar una avería.

porque puede que entre aire y se generen burbujas que pueden originar una avería. La vida de los filtros se acorta.

se acorta. Los inyectores. Apurar el depósito va a provocar que se acumule suciedad en los inyectores y se estropeen.

Por tanto, no es bueno conducir con el depósito lleno por el propio vehículo, para que no sufra ninguna avería y por tu salud. Para que no te veas en situaciones de gran estrés que te distraigan de la carretera y causen un accidente.

¿Cuántos kilómetros puedo conducir con el coche en reserva?

La cantidad de kilómetros que se puede recorrer en reserva varía en función del tamaño del vehículo. Por norma general, como mínimo, en el peor de los casos podemos recorrer unos 50 kilómetros desde que se enciente el piloto de la reserva. Cifra que puede llegar hasta los 120 kilómetros en función del vehículo.

Para saber cuántos kilómetros de media puede recorrer tu coche en reserva, tienes que mirar las especificaciones del libro del coche. Sin embargo, este dato no es del todo fiable puesto que no tiene en cuenta las condiciones de conducción, y realmente, la cantidad e kilómetros que va a poder recorrer un vehículo en reserva va a depender prácticamente en su totalidad del tipo de conducción:

El tipo de carretera . Por carreteras principales puedes apurar algo más la gasolina mientras que en carreteras comarcales donde tienes que estar frenando y cambiando de marchas la gasolina se consume mucho más rápido y es más complicado controlar cuánto nos queda.

. Por carreteras principales puedes apurar algo más la gasolina mientras que en carreteras comarcales donde tienes que estar frenando y cambiando de marchas la gasolina se consume mucho más rápido y es más complicado controlar cuánto nos queda. El estado del tráfico es un factor determinante. Cuanto menos fluido sea, más gasolina consumimos.

es un factor determinante. Cuanto menos fluido sea, más gasolina consumimos. La forma de conducir también afecta a lo rápido que se consume la gasolina. Cuanto más brusco, más gasolina.

Por este motivo no es fiable pensar en un número concreto de kilómetros y será mejor no apurar la reserva para no llevarnos un susto y quedarnos tirados en la carretera.

¿Me pueden multar por ir en reserva?

Multar por el hecho de ir en reserva, no te pueden multar, pero sí pueden hacerlo si este hecho trae consecuencias:

Si te quedas sin gasolina y tienes que apartar tu vehículo al arcén de la carretera, sí es motivo de multa. Según el Reglamento General de Circulación no se considera motivo justificado el quedarse sin gasolina para dejar el vehículo estacionado en el arcén. La multa por dejar el coche en el arcén por haberse quedado sin gasolina es de 200 euros.

Otra multa a la que te puedes enfrentar es por negligencia en la conducción. Si el coche se queda completamente sin gasolina el motor se apaga. El hecho de que el moto se apague implica que desaparece la asistencia de dirección y los frenos, es decir, que se pierde por completo el control del vehículo. El Reglamento General de Circulación muta estas conductas con 200 euros.

Si no pones los triángulos para avisar de que has estacionado el vehículo en el arcén, te pueden multar con 80 euros y si te bajas del vehículo a colocarlos o para cualquier otra cosa sin chaleco, te pueden multar con hasta 80 euros.

Una sanción que puede derivarse de quedarse tirado en la carretera tiene que ver con la gasolina. Si tienes una gasolinera cerca y decides ira pie a por combustible, no puedes transportarla en cualquier recipiente. La gasolina tiene que transportarse en recipientes homologados, no en cualquier botella. Si lo transportas en un recipiente no apropiado, te pueden multar con hasta 3.000 euros.

¿Qué hago si me quedo sin gasolina en la carretera?

Si te quedas tirado en medio de la carretera porque no tienes gasolina tienes que actuar de la siguiente forma:

Lo primero que tienes que hacer encender las luces de emergencia para avisar al resto de conductores que tienes problemas y apartar el vehículo de la carretera hasta el arcén derecho para no impedir el tráfico. Además, como has estacionado el vehículo en la carretera, tienes que salir a señalizarlo con los triángulos y hacerlo según el reglamento. Si te bajas del coche, es obligatorio el uso del chaleco. Lo siguiente que tienes que hacer es avisar al seguro para ver si pueden darte ese servicio de asistencia en carretera.

Qué hacer si me salta la reserva del vehículo

No siempre que te salta la reserva tienes una gasolinera cerca, por este motivo, es importante que tengas en cuenta algunos de los siguientes consejos:

Mantén la calma, ponerte nervioso sólo va a distraerte de la conducción y afectar a la fluidez del tráfico. Es importante que mantengas una velocidad constante y circules con marchas más largas para evitar un consumo rápido de gasolina. Procura no pegar acelerones ni frenazos, circula lo más estable posible y con fluidez.

