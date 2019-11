Dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores, camareros y mozos: Comercio y hostelería tirarán del empleo en Navidad

Trabajos

La Navidad sigue siendo un buen momento para buscar una oportunidad laboral a pesar de la crisis. Las empresas que han recortado sus plantillas en los meses precedentes, ahora necesitan contar con personal extra para cerrar el año. Especialmente sectores como el comercio y la hostelería esperan que las fiestas navideñas supongan un incremento en sus ingresos, por lo que serán quienes más «tiren» del empleo en estas fechas. La campaña navideña suavizará la tendencia a la baja en el mercado laboral, y el retraso en las peticiones de personal por parte de las empresas hasta el último momento hará que sus esfuerzos se centren en la campaña de rebajas, por lo que el mes de enero se prevé mejor de cara al empleo.

Los 10 puestos más solicitados esta Navidad

Dependientes

Las grandes superficies y los centros comerciales son quienes más recurren a este puesto, para el que demandan personas dinámicas, activas, extrovertidas y que se adapten al puesto con facilidad. Los candidatos deben también contar con disponibilidad horaria para hacer frente a las jornadas horarias que impone la campaña navideña.

Promotores comerciales

Perfumerías, empresas de alimentación o entidades bancarias recurren a este perfil para incrementar sus ventas. El candidato recibe formación previa de la empresa, aunque es muy valorada la experiencia que pueda aportar el candidato en el área comercial. La capacidad de comunicación y la flexibilidad del candidato son cualidades especialmente valoradas en estos puestos.

Manipuladores y empaquetadores

Se trata de puestos ideales para quienes quieren conseguir una primera experiencia en el mercado laboral. Son solicitados principalmente por empresas de alimentación para realizar las tradicionales cestas y regalos de Navidad. Los candidatos deben ser personas responsables y estar abiertos a la posibilidad de trabajar en turnos.

Teleoperador

Las empresas utilizarán la venta telefónica para aumentar sus ventas, además de las puntas que generan en estás fechas la atención telefónica en empresas de seguros y servicios de asistencia. En este sentido, las personas con experiencia en atención al cliente, acostumbrados a trabajar por objetivos y con conocimientos de informática pueden alzarse con un puesto.

Camareros y camareros de piso

A pesar de la crisis, la hostelería es un sector que verá incrementar su volumen de clientes con motivo de las cenas de empresa, vacaciones y reuniones familiares. Los camareros, ayudantes de cocina, camareros de piso y otros puestos de hostelería serán un refugio seguro para el empleo. Las empresas este año se decantarán por personal con experiencia contrastada y con disponibilidad horaria.

Contables y administrativos

El cierre del año fiscal vuelve a ser una oportunidad para el empleo. Se requiere formación específica para el puesto, además de experiencia probada. Se trata de uno de los puestos con mayores posibilidades de continuidad dentro de la empresa.

Azafatas/os

Las empresas solicitan personas con una dosis elevada de orientación al cliente. Además, son muy valorados los conocimientos de nivel medio-alto de inglés u otros idiomas.

Introductores de datos

La velocidad al teclado y el manejo de programas informáticos es una ventaja para los candidatos que quieran optar a este puesto.

Animadores y degustadores

Fomentar la venta será la responsabilidad de este profesional, que se emplea principalmente en centros comerciales. La orientación al cliente y la flexibilidad horaria son requisitos necesarios para optar a estos empleos.

Mozos

En este tipo de trabajos se requiere personal con ganas de trabajar y con disponibilidad horaria, siendo requisitos muy valorados el conocimiento en el manejo de carretillas o la experiencia previa. Este profesional se encarga de cubrir la carga y descarga así como la preparación de pedidos de productos de alimentación y de grandes almacenes para la preparación de cestas y lotes de navidad. Estos puestos suelen durar hasta finales de diciembre.

Empleos en el aeropuerto

En el caso de los aeropuertos, durante esta campaña de Navidad se detecta una punta en el área de comercio minorista relacionado con la subida del consumo por las fiestas.

Cambia el perfil del candidato

En esta época del año aumenta significativamente el número de candidatos que acuden a las oficinas de Randstad en busca de un empleo para estas fechas. En campañas anteriores se trataba de personas jóvenes, generalmente estudiantes, que deseaban un trabajo temporal durante sus vacaciones.

En la actualidad, el incremento de las tasas de paro ha hecho que aumente de forma considerable la cifra de demandantes de empleo y el perfil del candidato interesado en este tipo de puestos se ha hecho más heterogéneo: jóvenes licenciados, parados provenientes del sector de la construcción o mayores de 45 años que han perdido su trabajo son ahora posibles candidatos. Esto ayudará a las empresas para poder ajustar con mayor facilidad el perfil del candidato al puesto de trabajo ofertado dada la mayor diversidad de personas que buscarán un empleo estas navidades.

Entrar en el mercado laboral

La mayoría de los contratos para Navidad son de obra o servicio y de acumulación de tareas, con duración variable que puede ir desde unos días hasta tres meses. Randstad recuerda que este tipo de trabajo es muy estacional, pero sirve al candidato para iniciarse en el mercado laboral y demostrar su polivalencia ante el empleo. «Estos trabajos sirven para que el trabajador tenga una primera experiencia en el mercado laboral y para hacer currículum«, señala Samantha Servizio, district manager de Randstad. Además es una puerta de entrada que permite al candidato darse a conocer y nos da a nosotros un idea clara de cómo poder ayudarle una vez finalizado este periodo En cuanto a los requisitos que deben cumplir los candidatos para afrontar un empleo navideño, Samantha Servizio subraya que «para cubrir este tipo de puestos, que suelen requerir largas jornadas o turnos poco habituales, hay que demostrar ganas de trabajar, orientación al cliente y buena capacidad de interlocución». «Hace falta más flexibilidad y disponibilidad horaria, ya que teniendo en cuenta que las fechas navideñas son excepcionales no se puede prevenir la afluencia de consumo», añade la district manager de Randstad.

El proceso de selección de este tipo de peticiones consiste, por lo general, en un filtro telefónico, una dinámica de grupo y una entrevista personal. En general, estas peticiones se gestionan de forma rápida, por lo que el profesional tiene una respuesta sobre su proceso de selección en menos de una semana.

Los trabajos más solicitados para Navidad

Alimentación, comercio, logística, hostelería y ocio. Aquí es donde está el empleo para los trabajos de Navidad, porque durante esta época del año las empresas tienen que reestructurar plantillas ante el aumento del consumo y crear empleo. El mes de noviembre es el indicador de cómo irá toda la campaña, ya que es el que concentra mayor número de contratos de los tres meses en que se divide la campaña. Esta diversidad de sectores también da lugar a un gran abanico de oportunidades laborales. Pero, ¿cuáles son los puestos «estrella» de las Navidades? Desglosamos los puestos que destacan por sus características estas Navidades.

Puestos más demandados para estas Navidades

Sector alimentación: Manipuladores, Envasadores, Operarios, Carretilleros y Mozos almacén

Hostelería: Ayudantes de cocina, guardarropas, camareros

Sector logístico y transporte: Mozos de carga y descarga, carretilleros, recepcionistas de pedido, inventaristas,

Distribución: Animadores sociales, reponedores, Ayudantes de cajero, Carretilleros, Empaquetadores, Peones, Teleoperadores, Dependientes y Promotores

Tras el análisis de estas últimas semanas, Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha detectado cinco sectores que son básicos para el mercado laboral: industria de la alimentación y bebidas; comercio y gran distribución; logística y transporte; hostelería y restauración y ocio y empresas de turismo.

El más solicitado: dependiente

No es un puesto únicamente navideño, pero el incremento de las compras hace que el empleo como dependiente sea el más demandado por las empresas. Durante la campaña de 2008, a pesar de la reducción en la contratación de trabajadores temporales, Randstad realizó más de 7.500 contratos de dependientes.

Este año son las grandes superficies y los centros comerciales quienes más recurren a este profesional, frente a pequeños comercios, que intentarán ajustar sus necesidades sin ampliar el número de personal. Para este puesto se buscan personas dinámicas, activas, extrovertidas y con adaptación rápida al puesto de trabajo. Los candidatos deben también contar con disponibilidad horaria para hacer frente a las jornadas especiales que impone la campaña navideña.

El mejor pagado: «extra» en Nochevieja

El cobro de cada empleo se realiza en función del convenio que mantenga la empresa final, pero hay determinados puestos que están mejor valorados que otros. Este es el caso de aquellas personas que trabajen en hostelería como apoyo extra durante la nochevieja, empleo con el que se puede llegar a cobrar 20 euros por hora durante esta noche.

Otros de los puestos que destaca por su salario es el de promotor comercial, demandado principalmente por perfumerías, empresas de alimentación o entidades bancarias. El puesto de azafata/o es otro de los que cuenta con mejores sueldos dentro de esta campaña.

El más corto: mozo de carga y descarga

La campaña navideña arranca en el mes de noviembre y dura hasta el mes de enero. Dentro de este periodo la duración de los contratos puede ser de tan solo unas horas o de varios meses de duración.

El puesto que normalmente se emplea durante el periodo más corto es el de mozo para carga y descarga, que es solicitado por las empresas de forma puntual por horas sueltas.

El más largo: monitor de esquí

En el lado contrario, uno de los puestos con una duración más larga es la de monitor de esquí, que enlaza la campaña de Navidad con la temporada de esquí. Este empleo puede llegar a superar los tres meses de la campaña navideña y llegar a los cuatro o cinco meses.

Otros trabajos con duración superior a la media son los de administrativos, que son contratados para hacer frente al aumento de tareas que tienen que acometer las compañías con el cierre del año y que suelen durar entre dos y tres meses. También en esta línea destacan los de mozos y peones para el sector de la alimentación, con unos dos meses de duración.

El más tradicional: Rey Mago

No hay duda, el puesto más «amable» de la Navidad es el de Papá Noel o Rey Mago, un clásico dentro de los centros comerciales. Aunque se trata del puesto tradicional por excelencia, no es uno de los más demandados en volumen. Este año hay menos demanda de estos perfiles, ya que los centros comerciales reducen gastos de personal.

Según la ETT Olympia, la Navidad traerá empleos de Papá Noel y de Reyes Magos para que los niños reciban sus regalos. Así, se prevé un aumento de contratos en grandes superficies, comercio, juguetería, restauración y manipulación de lotes de Navidad. Además, en estos días también aumenta la demanda de como animadores que se visten de Papá Noel y Reyes Magos para alegrar los pasillos de los centros comerciales, manipuladores para preparar lotes navideños y montadores para la colocación de luces de navidad en distintas ciudades o comercios.

El más divertido: animador de fiestas

Ya sea para fiestas de empresas, centros infantiles o centros comerciales, los animadores son también uno de los perfiles más habituales en estas fechas. Son considerados uno de los puestos mejor valorados por los candidatos, que deben ser personas extrovertidas, con entusiasmo, capacidad de comunicación y don de gentes.

En aquellas zonas de montaña, también es un momento ideal para los profesores o personal en pistas de esquí, donde se combinan naturaleza, deporte y entretenimiento.

El más innovador: comercial multimarca

La Navidad es un momento cíclico para el empleo, en el que los puestos solicitados se repiten cada temporada, pero este año se puede hablar de ciertas novedades. Por ejemplo, las empresas reducen sus necesidades de personal con el puesto de comercial multimarca, en el que una única persona realiza las promociones de varias marcas a la vez para paliar la situación de crisis.

Y es que como viene siendo habitual durante todo 2009, el perfil comercial es considerado por las empresas como «imprescindible» para aumentar sus ventas, en todos sus puestos. Este auge comercial también se da en el aumento de peticiones de azafatas de eventos para comidas y cenas de empresas.

El más «chic»: promotor de marca de lujo

Las próximas semanas son el momento que muchas compañías aprovechan para dar a conocer sus productos. Es el caso de las marcas de lujo, principalmente compañías de perfumería, o empresas punteras de tecnología, donde la innovación y el lujo van de la mano en la promoción.

El de mayor proyección profesional: puesto en banca

Los candidatos pueden encontrar en el empleo navideño una experiencia que les sirva para el futuro. Este es el caso de puestos en banca, donde la práctica adquirida, aunque sea breve, puede ser útil de cara a un futuro en el sector.

La campaña navideña también es ideal para adquirir y/o desarrollar determinadas habilidades y competencias: orientación al público, capacidad de comunicación, organización, planificación e incluso, gestión del estrés.

Un consultor siempre valorará positivamente la experiencia laboral de un candidato, independientemente de que no esté relacionada con su perfil. Los puestos navideños no solo demuestran la inquietud e iniciativa como trabajador, sino que sirven para ir adquiriendo experiencias laborales que a buen seguro servirán en un futuro al profesional.

El más laborioso: empaquetador de cestas de Navidad

Las empresas de distribución hacen de la Navidad su especial «agosto», cuyo perfil principal es el de manipulador de cestas de Navidad. La perfección en el acabado de las cestas es la principal dificultad de este puesto, para el que se necesitan profesionales con capacidad de organización, habilidad manual y gestión del estrés.

¿Dónde encontrar trabajo en Navidad?

Degustadores, azafatas, animadores, dependientes, teleoperadores, así como gestores del punto de venta con gran vocación comercial y orientada a la atención al cliente, son los puestos que más demanda van a generar en los próximos meses debido a la necesidad de las empresas del sector consumo de conseguir un nuevo impulso en las ventas. Para estos trabajos se valora la experiencia previa en un puesto similar o la realización de algún curso de venta y técnicas comerciales. Si es tu caso y buscas empleo, no demores la búsqueda, puesto que la mayoría de estos contratos comienzan a gestionarse desde mediados de noviembre y suelen prolongarse hasta la primera semana del mes de enero, cuando la campaña navideña termina y comienza el periodo de rebajas.

Serán los sectores vinculados tradicionalmente con la Navidad y, por ende con el consumo, los que más puestos de trabajo generen: alta perfumería y cosmética, juguetería, alimentación, imagen y sonido, incluso hostelería en los días centrales de la Navidad. Sin embargo, el perfil más buscado en esta próxima campaña será el del promotor comercial para grandes superficies.

Perfiles más reclamados

En general, los perfiles más reclamados son los que tienen un reflejo directo en el aumento de las ventas. Estos perfiles son una inversión que se transforma en rentabilidad para las empresas. Las compañías buscan durante la campaña navideña convertir el presupuesto de los clientes en un aumento de sus ventas y para ello, potenciar su imagen de marca en centros (comerciales) donde la Navidad hace triplicar la afluencia de consumidores. El resultado final es optimizar la presencia del producto, conseguir una imagen más atractiva y diferenciada de la competencia y, por lo tanto, acercar la venta al consumidor final. Esta es la razón por la que estos perfiles (comerciales, promotores, animadores, gestores del punto de venta…) sufran un incremento de la demanda en estos meses.

La necesidad de éxito en estos meses por parte de las empresas se está traduciendo en la demanda de perfiles cada vez más especializados en el sector concreto a promocionar. Las características que más demandan las empresas en los candidatos son la actitud comercial que debe impregnar y transmitir a todo el punto de venta, el carácter proactivo para identificar las características del producto en un periodo de tiempo corto y la capacidad de abordar al cliente de forma continua para que llegue al máximo de consumidores posible.

Los sectores de la campaña navideña

Consecuentemente con este aumento del consumo, otros sectores relacionados con el área comercial necesitarán cubrir una demanda de trabajo estacionaria. Es el caso del sector de la distribución, uno de los primeros en demandar nuevos puestos debido a su papel en la cadena comercial y encargado de hacer llegar el producto al cliente final. Perfiles como los de mozos de almacén, reponedores, inventaristas, cajeros o empaquetadores verán incrementarse su demanda en estos meses.

Igualmente sucederá con el sector de la alimentación. La proliferación de productos típicos navideños (turrones, mazapanes, dulces especiales, pescado, marisco, etc.) hará que aumenten las solicitudes por parte de las empresas de perfiles como manipuladores, envasadores o carretilleros.

Además, un sector que florece especialmente en las semanas centrales de la campaña (de mediados de diciembre a principios de enero) es el de la hostelería y restauración. Adecco y Eurovendex prevén un aumento de la contratación de camareros, cocineros e incluso, guardarropas, en un mes en el que se incrementan las salidas a restaurantes debido a cenas de empresa o reuniones familiares, las salidas nocturnas, noches especiales como Navidad y Nochevieja donde proliferan las fiestas, etc. Este aumento de la actividad hostelera requiere de un refuerzo de personal para ofrecer un servicio de calidad a los clientes.

Por último, el sector gran consumo, que englobaría la comercialización de productos de alta perfumería y cosmética, juguetería, librería o imagen y sonido, experimenta en estos meses un crecimiento considerable gracias a los regalos propios de estas fechas y provocando una importante demanda de dependientes, comerciales y promotores.

Perfil de los trabajadores

En las semanas previas al periodo navideño, Eurovendex ha constatado un incremento superior al 100% en la demanda de candidatos para optar a alguno de estos puestos de trabajo. Además, el perfil de estos demandantes ha variado, ya que si hace unos años la mayoría de las personas que buscaban un empleo en estas fechas eran estudiantes que querían sacarse un dinero extra o jóvenes que tenían su primera toma de contacto con el mercado laboral, en la actualidad el espectro es mucho más amplio: mayores de 45 años, amas de casa o parados de larga duración, además de los jóvenes, tendrán que competir por un empleo.

La diferencia en la contratación de perfiles navideños con respecto al resto de meses del año radica en la vocación comercial y la orientación al cliente y a la venta de los candidatos. Lo que se pedirá a los trabajadores en este periodo son resultados inmediatos que supongan un retorno de la inversión para la empresa contratante.

Por encima de todo se prima la proactividad del empleado, que sea capaz de conocer las características del producto en un periodo corto de tiempo y que sean ágiles en el punto de venta, siendo capaces de llamar la atención del cliente de forma continua y llegar al mayor número posible de consumidores.

Quieres trabajar de Papá Noel estas Navidades?

En Navidad, ser español está más de moda que nunca. Recibir un sueldo por disfrazarse de español es posible en Navidad, según datos de la empresa Randstad. Así, en Holanda, uno de los empleos más comunes en este periodo es el de la versión holandesa y belga de Papá Noel, San Nicolás, un “español” que reparte los juguetes entre los niños neerlandeses. San Nicolás, llega desde España a los hogares de los niños buenos cargado de regalos en un barco de vapor, acompañado de su ayudante Pedro, disfrazados ambos como «españoles». Según datos de la empresa de gestión de recursos humanos Randstad, éste es uno de los empleos más demandados en Navidad en Holanda, Bélgica y otros países europeos, junto con otros empleos centrados principalmente en el sector servicios.

Además del tradicional empleo como Papá Noel, destacan los empaquetadores de regalos, camareros, vendedores y telefonistas. En la misma Polonia suele haber gran demanda de empaquetadores y distribuidores de regalos, debido a que las empresas suelen hacer regalos a sus clientes, socios y empleados.

Puestos de empleo relacionados con fiestas

El país más festivo de estos es, con diferencia, España, y los datos de empleos temporales de Randstad corroboran que hay una gran demanda de camareros para locales nocturnos, bailarines, animadores y otros empleos similares, aunque también para empleos más tradicionales como repartir propaganda, disfrazarse de Rey Mago o trabajar en un centro comercial. Cuando los niños de otros países están preparándose para volver al colegio, en España aguardan ansiosos para desenvolver sus regalos del día de los Reyes Magos, lo que prolonga la Navidad más que en otros países europeos.

En realidad, muchos de los empleos que se demandan especialmente en España en estas fechas tienen relación directa con las fiestas, ya sean de Nochevieja, estrictamente familiares o de empresa. Así, según datos de Randstad Audiovisuales, aumenta sustancialmente la contratación de auxiliares técnicos de equipos audiovisuales, muy demandados para atender necesidades de empresas que celebran con grandes eventos las fiestas navideñas con sus empleados.

Además, en estas fechas la actividad laboral española se incrementa especialmente en centros comerciales y aeropuertos. La división creada para las necesidades de personal aeroportuario, Randstad Aeropuertos, presenta una actividad mayor en estas fechas, ya que aumenta el personal empleado para atender el gran número de desplazamientos que se producen. Carretilleros, manipuladores, operadores de rampa, auxiliares de tráfico o manipuladores de alimentos para el catering son algunos de los puestos más demandados.

Otro de los sectores donde más se deja sentir la Navidad es en de las boutiques de grandes marcas, donde la contratación de trabajadores temporales se incrementa hasta un 80 por ciento respecto a la del resto del año. En este campo trabaja Randstad Shops-oficinas especializadas en perfiles para trabajar en boutiques y de grandes superficies- que ofrece sobre todo puestos de dependientes, aunque también de encargados de tienda, planchadoras, personal para show-rooms o reponedores.

La contratación de trabajadores en Navidad se centrará en puestos comerciales

Las empresas van a volcarse más que nunca en atraer la atención de sus potenciales clientes mediante la contratación de puestos con un marcado carácter comercial: teleoperadores, comerciales, promotores, degustadores y dependientes serán las estrellas de esta campaña. En unos meses en los que tradicionalmente aumenta la contratación en torno al 10% con respecto al resto del año, este año será sólo del 5% debido la crisis. No obstante, el aumento del consumo navideño provocará un repunte de la contratación en los sectores de alimentación, distribución y hostelería.

Las empresas españolas van a volcarse más que nunca en captar y atraer la atención de sus potenciales clientes mediante la contratación de puestos con un marcado carácter comercial: teleoperadores, comerciales, promotores, degustadores y dependientes serán las estrellas de esta campaña. De su capacidad de conseguir diferenciar su producto del resto de la competencia y de lograr que los clientes adquieran su mercancía, dependerá el éxito o fracaso de todo el ejercicio.

Más rebajas en enero

Por último, otra novedad con respecto a años anteriores vendrá dada por el más que previsible aumento del periodo de rebajas en comercios y grandes almacenes. Mientras que, como ya ha quedado dicho, la campaña navideña este año se verá reducida y se concentrará en tan sólo unos días (los más fuertes), el periodo de rebajas tendrá una mayor duración que años anteriores ante la imposibilidad de poder dar salida a toda su mercancía durante la campaña, por lo que se producirá también un incremento de la contratación de dependientes, promotores, degustadores y demás puestos con vocación comercial, también a lo largo del mes de enero.

Estas navidades hay que vender

Las navidades de este año vivirán una de las campañas comerciales más agresivas de los últimos tiempos. La crisis hará que las empresas tengan que aprovechar el consumo típico de esta época para recuperar todo lo que no han podido vender durante los meses anteriores.

Así, Adecco prevé que los perfiles con vocación comercial en todos los sectores sean los más contratados este año en la campaña de navidad; de hecho, los contratos de estos puestos se incrementarán por encima de la media: si se estima un aumento del 5% en este periodo con respecto al resto del año, el refuerzo del área comercial de estas navidades provocará un incremento de incluso un 10% en estos perfiles, una cifra que escapa de la destrucción de empleo inducida por la crisis.

La fuerza de ventas será reforzada desde todos los frentes en cada uno de los sectores. Así, las grandes superficies comerciales se llenarán de promotores y degustadores para vender nuevos productos o impulsar sus ventas. Las empresas de tarjetas de crédito y bancos aprovecharán la crisis para vender sus tarjetas ya que este año habrá más consumidores que tengan que pagar sus compras a plazos. Por ello, los gestores de tarjetas serán otros de los perfiles que se contratarán de forma especial estas navidades, que junto con los teleoperadores de venta de todo tipo de productos protagonizarán la faceta más agresiva de la campaña.

Por supuesto, las grandes superficies y tiendas también reforzarán sus plantillas con dependientes y vendedores para no dejar escapar a un solo cliente; de hecho, este año la gran competencia entre ellas hará que busquen todo tipo de reclamos para captar la atención de los compradores e incluso la contratación de los Papá Noel y Reyes Magos podría ser superior a la de otros años, ya que comercios que habitualmente no emplean este tipo de recursos, estas navidades sí contemplarán hacerlo para incentivar las compras.

Por otro lado, las campañas publicitarias y promocionales no sólo se centrarán en el consumo de bienes sino también en el turismo. Y es que este año, ante su caída, las zonas más turísticas de España están apostando por atraer al menos el turismo interno y están lanzando campañas publicitarias con el fin de evitar que sus ciudadanos se trasladen a otras regiones y el consumo de ocio que realicen, aunque sea más austero que otros años, se produzca en sus propias comunidades.

Mayor actividad en alimentación, distribución y hostelería

Adecco prevé que la navidad conlleve también un incremento de los perfiles más habituales de esta época con motivo del incremento tradicional del consumo. Así, los mozos y reponedores se encargarán de mantener llenas las estanterías de los grandes centros comerciales, mientras que un importante número de empaquetadores serán empleados ex profeso para la preparación de los regalos.

En el sector de la alimentación, el repunte de la contratación temporal por acumulación de tareas y exceso de la producción será importante ya que este sector es uno de los menos afectados por la crisis en este periodo. Si bien, hay que resaltar que dentro de él, las marcas blancas serán las que experimenten un mayor aumento ya que en tiempos de crisis los consumidores seguirán llenando su carrito de la compra con igual número de productos pero a menor precio, por lo que la marca blanca será el sustitutivo ideal para ello. De esta forma, los manipuladores, envasadores, operarios de producción y carretilleros seguirán siendo los perfiles estrella a pesar de la crisis.

Dando soporte a los sectores de la distribución y alimentación, obviamente el sector de logística y transporte experimentará un repunte de la contratación de perfiles como mozos, carretilleros, inventaristas y recepcionistas de pedidos distribuyendo por todo el territorio nacional los productos a consumir en esta época del año.

En la hostelería y restauración, Adecco también prevé que exista un aumento de la contratación de camareros principalmente, y de guardarropas, ya que diciembre es uno de los meses más importantes del año en este sector y lo seguirá siendo este año. Aunque no se constata una cancelación importante de comidas y cenas de empresa, sí se observa un descenso del número de comensales y un reajuste del precio de los restaurantes, pero igualmente será necesaria la contratación temporal de camareros que atiendan este aumento de sus servicios. Igualmente, se producirá como en otros sectores, el diseño especial para la campaña de navidad de promociones especiales para los festivos de Nochevieja, Nochebuena o Navidad. Estos intentarán hacer más atractiva la oferta tanto para particulares como para empresas, con paquetes de cena y alojamiento a un precio especial, con el fin de lograr cumplir, o al menos acercarse, a los objetivos de venta de 2008 lastrados por la actual crisis.

Por último, dentro del sector servicios habrá algunos perfiles que se contratarán de forma puntual debido a los importantes desplazamientos que se producen en las fechas especiales de navidad. Así, las empresas de autopistas y aparcamientos reforzarán sus plantillas por este incremento de su actividad.

Cómo buscar trabajo en Navidad: autoventa y dejarse ver tanto online como offline

Reuniones, fiestas, encuentros, las Navidades pueden ser una excelente oportunidad para aumentar el networking y establecer nuevos contactos que ayuden y optimicen la búsqueda de empleo. Por eso, presta atención a los siguientes consejos para una búsqueda de empleo efectiva y saber cómo buscar trabajo en Navidad.

Nunca dejes de buscar trabajo, ni tan siquiera en Navidad

A primera vista, la Navidad puede ser considerada como una época en la que la actividad empresarial y en concreto el mercado laboral se paraliza. Sin embargo, tal y como se destaca desde la consultora Atesora, se trata de unas fechas en las que las reuniones sociales se incrementan, con lo que las posibilidades de aumentar la red de networking son más.

Del mismo modo, es un momento óptimo para poner al día los perfiles profesionales en las redes sociales y establecer un plan de acción con el objetivo de encontrar un nuevo empleo.

A través de una serie de consejos básicos, Lola Vallejo, responsable de transición profesional de Atesora, detalla cómo puede sacarse el máximo partido a las Navidades con fin de logar el éxito profesional.

Planificación de objetivos y mensaje

El Networking requiere una preparación antes, durante y después de las reuniones, participación en foros y encuentros. Por este motivo es vital planificar bien los objetivos y el mensaje que se va transmitir. «Es bueno hacer un «barrido» del tipo de proyectos que quieren llevarse a cabo, las ideas que se están manejando, los últimos avances y acciones realizadas. En definitiva se trata de ver de dónde vengo y a dónde quiero ir» comenta Vallejo.

Del mismo modo, es necesario diseñar el mensaje que se quiere comunicar, y, sobretodo, comunicar, hablar de los proyectos, compartir información sin miedo.

Dejarse ver, online y offline

Sin duda, la Navidad es una época en la que se realizan numerosas reuniones, fiestas, celebraciones y encuentros. «Suele ser el momento más social por excelencia, por eso, acudir a esa reunión de antiguos compañeros de la Universidad, o de ex compañeros de trabajo, aunque, a priori, no nos apetezca, puede ser una muy buena idea para amentar nuestra red de contactos», explica Vallejo, a lo que añade «los contactos son la principal fuente de empleo, por este motivo, nuestra presencia activa en las reuniones sociales, es vital, por lo que es bueno, aprovechar para fidelizar contactos o felicitar «face to face» la Navidad».

Por otro lado, es importante ser también muy participativo en el mundo online. Estar atento a encuentros profesionales que se convoquen en las redes, participar de forma activa en foros, generar contenidos, compartir información o actualizar el perfil profesional, «son acciones de una gran eficacia, que darán como fruto un incremento de contactos, y una mayor visibilidad de nuestro proyecto profesional».

La Navidad es un buen momento para hacer prospección de mercado, buscar nuevas empresas en las presentar la candidatura y dedicar tiempo a investigar.

Autoventa

Es necesario auto-comprarse el proyecto para poderlo vender. Si uno no cree en uno mismo, los demás lo van a percibir. «Reforzar todos los días con pensamientos positivos acerca de tu persona es altamente positivo. De esta manera ya estarás creando realidad y tu comunicación será más firme y efectiva» concluye Vallejo.

En Toys R Us hay trabajo: se buscan 2.300 personas para contratar en la campaña de Navidad

Toys «R» Us contratará en España a más de 2.300 personas, la mayoría jóvenes, en sus 46 tiendas de España para reforzar su plantilla y atender mejor a los clientes durante la campaña de Navidad y Reyes. Los nuevos contratos, de los que se van a beneficiar sobre todo jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 35 años, tienen carácter temporal y entrarán en vigor en las próximas semanas. Toys «R» Us, que cuenta en España con una plantilla de más de 1.600 empleados, dobla así su fuerza de ventas en los meses de campaña donde se concentra una mayor demanda de juguetes.

Para optar a uno de los 2.300 contratos de Toys «R» Us basta con tener estudios primarios, si bien la compañía valora positivamente el haber realizado cursos en técnicas de venta, merchandising o atención al cliente. Trabajar en Toys R Us

Asimismo se tienen en cuenta valores como la capacidad de trabajo en equipo, la actitud positiva y dinámica, la ilusión por el trabajo, el esfuerzo y la aptitud en el trato con los clientes.

