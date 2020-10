Oferta empleo Sprinter, sueldo y condiciones

Trabajos

¿Te gusta el mundo del deporte y la atención al cliente? ¿Conoces Sprinter? Se trata de una tienda especializada en equipamiento deportivo en modalidades de running, ciclismo, fitness o gimnasio.

Si estás buscando trabajo y quieres formar parte del equipo deportivo de Sprinter, sigue leyendo. Te contamos todo lo que necesitas saber para trabajar en Sprinter y también en su división de logística.

200 preparadores de pedidos para la campaña de Black Friday y Navidad

La empresa Sprinter está buscando a 200 personas para trabajar en Alicante para recepcionar mercancía, preparar pedidos, ubicar material en el almacén, hacer inventario de mercancía, cargar y descargar los pedidos…

Si ya tienes experiencia en trabajos de logística como preparación de pedidos o recepción de mercancías usando carretillas elevadoras y además te gusta trabajar en equipo y quieres compaginar el trabajo con tus estudios o con otras responsabilidades que ya tengas, entonces esta es una oportunidad para ti.

El empleo es para cubrir turnos rotativos, que cambiarán cada semana, en horarios de lunes a sábado, librando 1 día a la semana. Los contratos serán semanales y se irán renovando por semanas. Antes de empezar recibirás una formación previa.

Enviar CV a Sprinter

Para enviar el currículum a Sprinter tienes que hacerlo de forma online, a través de su portal de empleo. Existen dos posibilidades, o bien hacerlo a través de Infojobs o hacerlo a través de su portal.

Si accedes al portal de empleo, aparece directamente un mapa y una lista de las ofertas de empleo que están activas en este momento.

El portal de empleo engloba otras tiendas además de Sprinter por tanto, puede que encuentres otra oferta concreta de una tienda del mismo grupo que sea tu oportunidad.

Además del mapa, en la parte derecha de la página aparece un menú en el que puedes filtrar las diferentes opciones para buscar un empleo concreto:

Tu ubicación

El cargo del puesto que te gustaría desempeñar

La distancia o el radio del lugar en el que quieres trabajar

La marca

El área donde quieres buscar un trabajo

Una vez encuentres el puesto de empleo que cuadre con tus necesidades, debes seleccionarla.

Al pinchar en una oferta concreta aparece una descripción breve del grupo al que pertenece la tienda y de la tienda en sí misma.

Para poder inscribirte a esa oferta concreta debes seleccionar el botón que dice Apply Now.

Al seleccionar esta opción, la página muestra un cuadro en el que te preguntan si estás registrado. Para poder inscribirte a la oferta debes estar registrado en la página.

Por tanto, el primer paso es registrarte en caso de que no lo estés.

Una vez registrado, podrás inscribirte directamente en la oferta.

