Vivienda

Préstamos y Créditos

Dinero por tus ahorros en noviembre de 2024: las Letras del Tesoro pierden frente a los depósitos a plazo fijo

NOTICIA de de Cristian Pinto

Las Letras del Tesoro están perdiendo fuerza. Comprar deuda pública ya no es tan rentable como sí lo era en 2022 y 2023, cuando ofrecían una rentabilidad de casi el 4 %. Esto se debe a la decisión que tomó el Banco Central Europeo el pasado mes de junio. Bajaron los tipos de interés y la rentabilidad de las Letras del Tesoro está por debajo del 3 %. Sin embargo, existen otras alternativas a las Letras del Tesoro.

Una de ellas son las cuentas remuneradas a plazo fijo. En esta información te detallamos las cuentas remuneradas que ofrecen hasta un 3,56 % TAE en noviembre de 2024.

Revolut

Actualmente, la cuenta remunerada de Revolut ofrece una rentabilidad del 3,56 % TAE y sin necesidad de domiciliar una nómina. La cantidad máxima de dinero que permite rentabilizar es de 100.000 euros, con facilidad de acceso al dinero y sin requisitos extra. De este modo, si un cliente decide invertir dicha cantidad máxima, puede obtener 3.560 euros de beneficio bruto anual.

B100 de ABANCA

B100 es el banco digital de ABANCA. A fecha de noviembre de 2024, la Cuenta Health ofrece un 3,40 % de rentabilidad. El máximo dinero que se puede remunerar en esta cuenta es de 50.000 euros. Si se invierte esta cantidad, es posible obtener una rentabilidad de 1.700 euros brutos anuales.

Este tipo de cuenta funciona de una manera especial: solo podrás añadir dinero a la cuenta si cumples un objetivo diario de pasos. De esta forma, B100 es el banco digital que te paga por andar.

Nordax Bank

Actualmente, el banco sueco Nordax Bank ofrece una rentabilidad anual de 3,31 %. El máximo de dinero que se puede depositar es de 85.000 euros. Al invertir esta cantidad, es posible obtener una rentabilidad bruta anual de 2.813,50 euros.

En cuanto a la tributación, en Suecia no se realiza ningún tipo de retención fiscal a los no residentes del país, por lo que no será necesario pagar nada.

Trade Republic

El banco Trade Republic ofrece exactamente una rentabilidad del 3,3 % a fecha de noviembre de 2024. La cantidad máxima de dinero que permite rentabilizar son 50.000 euros, de modo que es posible obtener 1.650 euros brutos al año.

EVO Banco

Con la Cuenta Inteligente Bienvenida es posible obtener una TAE del 2,85 %. El máximo dinero que se puede invertir son 30.000 euros, de forma que al año es posible obtener un beneficio máximo de 855 euros brutos.