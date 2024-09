Ocio - Tecnología

Viajes

¿Dónde está prohibido recoger setas en Madrid?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Las primeras lluvias del otoño en este mes de septiembre ha provocado que la temporada de recogida de setas se adelante respecto al año pasado. Si has pensado en salir este fin de semana al campo a recoger estos hongos y no estás muy familiarizado con la micología, en primer lugar debes saber qué setas son comestibles en España y qué setas son venenosas y no se pueden comer.

De igual forma, no podrás ir arrancando estos hongos por el campo según te plazca. En algunos bosques de la Comunidad de Madrid es necesario tener un permiso especial para la recolección de setas y no podrás superar una cantidad establecida.

Por ello, en esta información te detallamos los lugares en los que está prohibido recoger setas, níscalos, hongos o boletus sin una autorización previa.

Zonas prohibidas

Navacerrada o Guadarrama son alguna de las zonas donde se pueden recoger setas en Madrid sin ningún problema. En concreto, Miraflores de la Sierra es uno de esos sitios ideales para los amantes de la micología, aunque es necesario un permiso obligatorio.

No obstante, tal y como detallan en la página web del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, está prohibido recoger setas en las Zonas de Reserva y en las Zonas de Uso Restringido, concretamente en las siguientes ubicaciones:

Macizo de Peñalara

Pinar de la Acebeda

Umbría y Solana de Siete Picos

Umbría de Cerro Ventoso

Pinganillos

Collado de la Flecha y Cabecera del Artiñuelo

Canchales de Mujer Muerta

Los Pelados

Pico de El Nevero

Los Reajos

Qué dice la ley

Tal y como recoge la Ley 6/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza en su artículo 76, se informar que para recoger leña, frutos o plantas es necesario el “consentimiento tácito del propietario del monte”. No obstante queda prohibido exigir el pago de una tasa por parte del dueño para realizar esta actividad.

Desde la Comunidad de Madrid, aconsejan que si no se tiene experiencia en la recogida de setas, los excursionistas realicen esta actividad junto con profesionales de la micología debidamente formados y cualificados. De hecho, esta región ofrece una red de centros de Educación Ambiental repartidos por toda la provincia que organizan puntualmente rutas para distinguir las setas comestibles de las tóxicas.