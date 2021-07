Dónde están los 39 drones DGT que multan

Coches

de Jessica Pascual

La Dirección General de Tráfico casi ha cuadriplicado la presencia de drones de vigilancia en las carreteras durante 2021. En total, España cuenta con 39 drones distribuidos por todo el territorio, 28 unidades más que en 2020. El objetivo de estos dispositivos de vigilancia es reforzar el control en las zonas de mayor riesgo de accidente y por las que circulan los colectivos más vulnerables. La vigilancia de estos drones se completa con los 12 helicópteros de tráfico para detectar cualquier imprudencia o infracción que pueda suponer un peligro para el resto de conductores.

Por dónde vuelan los drones de tráfico

La localización de los drones se concentra en los tramos de mayor riesgo de accidentes y en las carreteras con mayor tránsito de colectivos vulnerables como los ciclistas, motociclistas y peatones. Su labor principal es reforzar la vigilancia en los momentos de mayor desplazamiento de vehículos como la operación salida y retorno de vacaciones o en periodos como las Navidades y Semana Santa.

El mapa que ha publicado la DGT muestra cómo se reparten los 39 drones por toda la geografía española, excepto en Cataluña y País Vasco, puesto que estas comunidades tienen las competencias de tráfico transferidas a nivel autonómico.

Las provincias en las que están ubicados los drones son:

A Coruña

Asturias

Cantabria

Extremadura

Islas Baleares

Islas Canarias

Madrid

Málaga

Sevilla

Valencia

Valladolid

Zaragoza

Los drones actúan como refuerzo de las patrullas de los helicópteros de tráfico:

Cada helicóptero con base en A Coruña, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga y Valencia va a tener el apoyo de dos drones de vigilancia para cubrir tanto la zona local así como el entorno de las comunidades limítrofes.

para cubrir tanto la zona local así como el entorno de las comunidades limítrofes. Las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura cuentan con dos drones cada una .

. La patrulla de helicóptero con base en Madrid es la que más cantidad de vigilancia va a tener, con un total de 15 drones para vigilar toda la comunidad madrileña y todo el territorio de Castilla-La Mancha. Además, esta base es la encargada de apoyar al resto de provincias del territorio en caso de que sea necesario.

y todo el territorio de Castilla-La Mancha. Además, esta base es la encargada de apoyar al resto de provincias del territorio en caso de que sea necesario. Las Islas Canarias y las Islas Baleares tienen tres drones de vigilancia cada una.

Cómo funcionan los drones

Los drones de la DGT vuelan a 120 metros de altura y pueden alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. Tienen una autonomía de entre 20 y 40 minutos y son capaces de visualizar y detectar infracciones a una distancia de hasta 10 kilómetros, aunque todos actúan en un radio de entre 1 y 2 kilómetros.

Los drones están pilotados por dos personas, una es la encargada de controlar el vuelo y la otra del manejo de la cámara. Si en el equipo de control del dron se incluye a un agente de tráfico, el conductor puede recibir la notificación de la sanción en el momento.

Son dispositivos que están diseñados soportar temperaturas de hasta 45 grados y son capaces de detectar, entre otras, las siguientes infracciones:

El uso del móvil

No llevar el cinturón

Mal uso de los sistemas de seguridad infantil

Adelantamiento a ciclistas sin respetar la vía

Cómo multan

La notificación de la multa de un dron de la DGT puede producirse de dos formas:

Recibirla en tu domicilio unos días después De forma inmediata en la carretera si el agente de la guarda civil está en el equipo del manejo del dron

En todos los casos, la multa que pone el dron, ya sea inmediata o a posteriori, va acompañada de una fotografía que evidencia y documenta la infracción que se ha cometido.

Tipos de drones

En España hay operativos cuatro tipos de drones, tal y como puedes ver en esta imagen:

Las principales diferencias entre ellos son:

En la autonomía de la batería . Los modelos con menos batería duran 20 minutos, mientras que los de mayor duración pueden volar durante 40 minutos. En cualquier caso, una vez se acabe la batería, es posible ponerles otra de repuesto y que sigan funcionando en ese mismo momento.

. Los modelos con menos batería duran 20 minutos, mientras que los de mayor duración pueden volar durante 40 minutos. En cualquier caso, una vez se acabe la batería, es posible ponerles otra de repuesto y que sigan funcionando en ese mismo momento. En el número de unidades que hay de cada uno . El dron que más presencia tiene en España es el modelo Thyra V109, con un total de 20 dispositivos. Es de los que más autonomía tiene y con mayor capacidad de visibilidad para poner multas, con hasta 10 kilómetros de radio. Entre sus principales características destaca que es capaz de hacer un seguimiento automático al vehículo y tiene dos tipos de zoom.

. El dron que más presencia tiene en España es el modelo Thyra V109, con un total de 20 dispositivos. Es de los que más autonomía tiene y con mayor capacidad de visibilidad para poner multas, con hasta 10 kilómetros de radio. Entre sus principales características destaca que es capaz de hacer un seguimiento automático al vehículo y tiene dos tipos de zoom. También se diferencian en la distancia a la que son capaces de detectar una infracción . Los modelos más básicos tienen una visibilidad de 3 kilómetros y el más alto de hasta 10 kilómetros.

. Los modelos más básicos tienen una visibilidad de 3 kilómetros y el más alto de hasta 10 kilómetros. De los cuatro tipos de drones, dos de ellos necesitan a dos personas para pilotarlos y en los otros dos sólo hace falta una.

