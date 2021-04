Coches

Dos años de experiencia con el permiso A2 y un curso para conducir las motos más potentes

¿Te gustaría conducir la moto de tus sueños como las de Marc Márquez o Pedrosa? Para poder llevar motos de una cilindrada tan alta como las de competición (1.000 cc) es necesario aprobar el carnet de moto A, que es el que permite llevar cualquier moto del mercado.

Aunque si lo que quieres es conducir un ciclomotor para moverte por tu pueblo o ciudad o ir a clase, entonces sólo es necesario que tengas el carnet AM para motos de una cilindrada de hasta 49 centímetros cúbicos, o si quieres un vehículo algo más potente, el carnet A1 para motos de hasta 125 cc.

A continuación te explicamos todo sobre los cuatro permisos que existen para conducir diferentes tipos de motos según la cilindrada y la potencia.

Carnet A para conducir cualquier moto

Este es el carnet más completo de moto que se puede conseguir, te da permiso para conducir cualquier moto, independientemente de su cilindrada y su potencia. Para poder tener este carnet es obligatorio contar con dos años de experiencia con el permiso A2 y, además, sacarse un curso de nueve horas de formación que impartirán las autoescuelas.

De momento, este curso se impartirá en las escuelas particulares de conductores autorizadas, las autoescuelas; y será necesario tener una experiencia mínima de dos años con el permiso intermedio A2 -para motocicletas de hasta 35 Kw (unos 47 CV) – que se instauró en 2009 para garantizar el acceso progresivo a la moto. El curso podría costar en torno a los 350 euros -dependerá de las autoescuelas- y se podrá realizar en dos días.

Con este carnet también es posible conducir triciclos cuya potencia no exceda los 15 kilovatios, es decir, 20 caballos (cv).

Carnet A2 sin límite de cilindrada

El carnet A2 es un permiso intermedio que permite conducir motos de una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos y, aunque antiguamente era conocido como el carnet para motocicletas de una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, este carnet no pone límites para conducir motos según la cilindrada, pero este carnet no permite conducir todas las motos, sino que dependerá de la relación peso potencia de tu vehículo.

El carnet A2 permite conducir motocicletas de una potencia máxima de 35 kilovatios que se corresponden con 47 caballos (CV) sin límite de cilindrada. Para poder sacarse el carnet A2 hay que superar un examen psicotécnico, uno teórico y dos prácticos y hay que tener un mínimo 18 años.

Sin embargo con el carnet de conducir A2 no se puede conducir cualquier motocicleta porque tienen que ajustarse a los límites de peso potencia de 0,2 kilovatios / kilogramos marcados por el reglamento. Para conducir motos que superen este límite peso potencia, necesitarás el carnet A.

Carnet A1 para motos de hasta 125 cc

El siguiente carnet de moto es el A1, que es el que permite conducir motos menos potentes. Además, este carnet es el que se consigue automáticamente cuando una persona con el permiso B de coche tiene una experiencia y antigüedad de tres años.

El carnet A1 permite conducir motocicletas de máximo 125 centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia máxima de 11 kilovatios que se corresponde con 15 caballos. También permite conducir triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda los 15 kilovatios, es decir, 20 caballos.

La edad mínima para poder sacarse este carnet es 16 años. Además, todos los conductores que tengan el carnet B, es decir, el de coche con una antigüedad de más de tres años pueden conducir las motos correspondientes al carnet A1 de moto.

Para conseguir este carnet hay que superar un examen teórico, un psicotécnico y dos prácticos, uno en circuito cerrado y otro en carretera de circulación.

Carnet AM para motocicletas de hasta 49 cc

Por último, el carnet más básico de moto, el que permite conducir las scooters con menor potencia y ciclomotores, es el carnet AM. Este carnet es el que permite conducir ciclomotores de no más 50 centímetros cúbicos de cilindrada , es decir, de hasta 49 centímetros cúbicos de dos o tres ruedas e incluso cuatriciclos ligeros.

Para poder sacarse este carnet hay que tener al menos 15 años. Además, antiguamente era necesario cumplir los 18 años para poder llevar a un acompañante, pero esta norma ya no es obligatoria.

Para conseguir el carnet de conducir AM hay que hacer un examen psicotécnico, uno práctico y uno teórico en un circuito cerrado.

