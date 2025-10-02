El 62 % de los trabajadores afirma que su empleo afecta negativamente a su vida personal por falta de tiempo

NOTICIA de de Javi Navarro

El equilibrio entre la vida laboral y personal sigue siendo un reto en España. Según un nuevo informe de Vivofácil, empresa de asistencia a personas, el 62 % de los trabajadores asegura que su empleo impacta negativamente en su vida personal, y solo uno de cada cuatro considera que dispone del tiempo suficiente para cuidar de sí mismo o de su entorno familiar.

El informe, titulado ‘¿Por qué no vas al trabajo? Absentismo en España: origen, causas y soluciones. La voz de los trabajadores’, analiza el absentismo desde la voz de quienes lo viven en primera persona, basado en una encuesta a 3.023 empleados y un focus group con 600 participantes de diversas partes de España.

Más cansancio y menos tiempo: radiografía del absentismo laboral

Los resultados son contundentes: 9 de cada 10 trabajadores se sienten mentalmente sobrecargados. El 90 % identifica el cansancio mental como la principal causa de malestar, y el 36 % ha considerado alguna vez faltar al trabajo por motivos emocionales, aunque finalmente no lo haya hecho.

Entre las principales causas del absentismo destacan:

Obligaciones familiares: 41 %

41 % Convalecencias por enfermedad o lesiones: 29 %

29 % Problemas de salud mental (estrés, ansiedad, agotamiento): 20 %

20 % Gestiones personales y familiares: 10 %

Los picos de ausencias se concentran en lunes, viernes y periodos puente o vacacionales, y las empresas medianas —definidas como aquellas que cuentan con entre 250 y 500 empleados— presentan las tasas más elevadas de absentismo.

El apoyo de la empresa como factor decisivo

El análisis revela que existe una relación directa entre el apoyo percibido por los trabajadores y su tendencia a ausentarse. Solo el 26 % de quienes se sienten muy apoyados por su empresa ha considerado faltar o se ha ausentado, en comparación con el 61 % de quienes perciben escaso o nulo apoyo. Los empleados asocian ese apoyo con elementos como flexibilidad, teletrabajo, acceso a cuidados familiares, atención psicológica, o asistencia práctica para gestiones personales.

“El absentismo no es solo una cuestión de cifras, sino de bienestar. Escuchar a los trabajadores nos permite entender las verdaderas causas y actuar antes de que el malestar se convierta en baja o desmotivación”, aseguró Juan José Muriel, CEO de Vivofácil, durante la presentación. “El bienestar laboral no es un gasto, sino una inversión que refuerza la competitividad y la estabilidad de las empresas”, añadió.

De problema estructural a oportunidad de mejora

Las cifras de 2025 son alarmantes, ya que el absentismo también implica un coste estimado para España de entre 25.000 y 37.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 3,1 % del PIB. Sin embargo, las organizaciones que han puesto en marcha medidas de flexibilidad y programas de apoyo integral a sus empleados han logrado reducir el impacto del absentismo entre un 15 % y un 50 %, además de mejorar la fidelización y motivación de sus equipos.