Sabías Que...

Gratis

Cómo saber los descuentos de Primeriti, la web de ofertas de El Corte Inglés

¿Te gusta tener productos de marcas de alto nivel pero no siempre te lo puedes permitir? Si sueles estar pendiente de las ofertas puntuales y periodos de rebajas para darte ese caprichito, con Primeriti, el club privado de ofertas de El Corte Inglés, te va a resultar más fácil descubrir estos descuentos y y lanzarte a por ellos.

Qué es Primeriti

Primeriti es una web de ofertas de El Corte Inglés en el que se ponen a la venta los productos de las marcas más reconocidas y prestigiosas de moda, complementos, tecnología, cosmética y hogar.

Cómo me registro

El principal requisito de esta web para poder hacer cualquier compra es ser socio. El registro en Primeriti no tiene ningún coste y para aquellas personas que ya son miembros de El Corte Inglés es mucho más rápido. En un sólo click pueden ser socios de este club privado. Por el contrario, las personas que no son socias de ECI, tan sólo tendrán que introducir un nombre y un correo electrónico para registrarse.

La forma de acceder puede ser también a través de la invitación de un ‘padrino’, es decir, de un socio.

Cómo saber las ofertas

El registro en la web es imprescindible puesto que Primeriti tiene un funcionamiento particular. No es una web que cuenta con un catálogo definitivo al que de forma puntual se añaden productos. Al contrario, es una web que lanza ofertas con un periodo de tiempo limitado y que con cada una avisa a todos sus socios a través de una invitación para comprar con ese precio y que te llega por correo electrónico. Por eso es importante registrarse en Primeriti. Estas invitaciones siempre se envían horas antes del lanzamiento de la oferta.

Todos los productos con descuento que se publican en Primeriti tienen una fecha de inicio y otra de fin. No se quedan de forma permanente en la página, sino que cuenta con un tiempo limitado que puede verse reducido si se agotan las existencias porque el stock de productos es limitado.

Envío de productos

La web de ofertas cuenta con un doble servicio de entrega. Por una parte encontramos productos en la web que tiene la opción de Envío rápido y por otro la de Entrega normal.

Los productos que tienen envío rápido suelen tardar entre 72 horas y una semana en hacer la entrega.

Los plazos de entrega de productos que no tienen la versión rápida aparecen indicados en el interior cada uno de ellos.

Método de pago

Los pagos de los productos se pueden hacer a través de la tarjeta de compra de El Corte Inglés o cualquier otra tarjeta de crédito o débito, Paypal o American Express.

Comprar en Primeriti tiene gastos de envío que dependen del peso y volumen del producto. El importe estándar del envío son 5,90 euros y puede alcanzar los 20 euros en productos de mayor tamaño.

Primeriti no hace envíos a las Islas Canarias, aunque sí a Baleares y a toda la Península.

Cancelar envíos

Primeriti ofrece la posibilidad de cancelar productos que has comprado si el paquete se encuentra en estado ‘Pendiente’ o de ‘Preparación’. Si el pedido ya ha sido enviado, no se puede cancelar. En estos casos lo que sí puede hacer el cliente es devolver el producto una vez le llegue a casa.

Devoluciones

Primeriti acepta la devolución de sus productos de forma gratuita si se gestiona en un plazo de 14 días desde la fecha de recepción del producto.

La forma de solicitar una devolución es indicarlo en el historial de pedidos de la web. Después, un repartidor irá a la dirección en la que se entregó el pedido a recogerlo. No hace falta imprimir ningún tipo de etiqueta. Una vez que Primeriti reciba el producto y compruebe que está en perfecto estado, se procede a la devolución del importe a través del mismo método en el que se ha realizado el pago.

No se aceptan devoluciones pasados los 14 días naturales desde la recepción del producto.

Además, para que se acepte la devolución el producto debe estar sin utilizar, en perfecto estado y embalado. Los accesorios, etiquetas o el envoltorio no pueden estar dañados. En ese caso se devuelve una cantidad menor de dinero por los desperfectos.

Comprar entradas para eventos

La web permite comprar entradas de eventos o espectáculos de ocio con descuentos. Este servicio, a diferencia del resto de productos de la web, no admite devolución a excepción de que se produzcan problemas logísticos o alguna incidencia.

La forma de adquirir las entradas es distinta al resto de productos. La compra es a través de la web pero no te las envían a casa, las recibes por correo electrónico y puedes imprimirlas en casa o por el contrario ir a por ellas a algún establecimiento comercial.

Cómo saber los descuentos de Primeriti, la web de ofertas de El Corte Inglés was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo saber los descuentos de Primeriti, la web de ofertas de El Corte Inglés, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES