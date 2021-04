Trabajos

Jefes y Directivos

El coste laboral de un trabajador en una empresa: 2.752 en el cuarto trimestre de 2020

NOTICIA de de Javi Navarro

El coste laboral de las empresas en el cuarto trimestre de 2020 es de 2.752 euros por empleado y por mes. Este dato supone un descenso del 0,1% respecto del mismo periodo de 2019. Del coste laboral total por trabajador y mes, 2.061,32 euros corresponden a salarios y 634,57 corresponden a cotizaciones a la Seguridad Social. El resto a indemnizaciones o prestaciones sociales.

Por otra parte, el coste salarial por trabajador y por mes desciende un 0,7% y supone 2.061,32 euros de media. El resto de costes aumentan un 1,7% por trabajador y por mes y se sitúa en 690,94 euros.

Jornada laboral

La jornada semanal media, teniendo en cuenta la jornada completa y la parcial, se sitúa en las 34,5 horas por trabajador. Del total se pierden 6,7 horas a la semana por vacaciones y fiestas disfrutadas (2,7 horas) y 1,5 horas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Coste laboral por sectores

La construcción es el sector que experimenta un aumento en los principales componentes del coste mientras que la industria es el sector que muestra el mayor descenso del coste salarial y el aumento de otros costes debido a las indemnizaciones por despido.

En cuanto a las secciones de actividad, el crecimiento del coste laboral es mayor en industria, actividades inmobiliarias y educación. Por el contrario, los mayores descensos en costes laborales se producen en hostelería, actividades artísticas y transporte.

Coste salarial

El aumento del coste salarial por hora trabajada se produce en industrias extractivas, actividades artísticas y actividades inmobiliarias. Por el contrario, el mayor descenso se produce en hostelería y transporte.

Coste por Comunidades Autónomas

El crecimiento anual del coste experimenta una mayor subida en Murcia, Castilla y León y Cantabria mientras que las tasas más bajas las encontramos en Canarias, Islas Baleares y Extremadura.

Vacantes

El número de vacantes en el cuarto trimestre es de 76.007 y el 87,5% de ellas se encuentra en el sector servicios.

Las Comunidades Autónomas con mayor número de vacantes en el cuarto trimestre de 2020 son Cataluña y Andalucía mientras que en las que menos hay son en Islas Baleares, La Rioja y Cantabria. En concreto, Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60% de todas las vacantes.

El coste laboral de un trabajador en una empresa: 2.752 en el cuarto trimestre de 2020 was last modified: by

Si quieres leer más noticias como El coste laboral de un trabajador en una empresa: 2.752 en el cuarto trimestre de 2020, te recomendamos que entres en la categoría de Jefes y Directivos.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES