El Gobierno promete alquileres sociales de entre 150 y 350 euros al mes

NOTICIA de Jessica Pascual

El Gobierno promete la cesión de viviendas de la Sareb a las Comunidades Autónomas para destinarlas al alquiler social por un precio de entre 150 y 350 euros al mes. De momento no se conoce la cantidad de viviendas que van destinarse a estos fines sociales, los plazos ni cómo solicitarlas. Se trata de un anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con José Luis Ábalos al frente, que todavía no se ha materializado y que se enmarca en el Plan Estatal para el acceso de la vivienda 2022-2025.

Por otra parte, sí puedes encontrar viviendas de alquiler social similares a esta propuesta en cada comunidad autónoma. También puedes consultar toda la información sobre pisos de bancos con alquileres más baratos y la oferta de pisos a 150 euros de La Caixa.

Estas viviendas sociales van a dirigirse a cubrir las necesidades de personas y unidades de convivencia vulnerables cuyos ingresos no superen 3 veces el IPREM en el momento de la solicitud.

La propuesta detalla que estas viviendas tienen que destinarse de forma prioritaria a satisfacer las soluciones habitacionales de colectivos como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros sectores especialmente vulnerables.

La cesión de viviendas a las comunidades autónomas o entidades locales tiene previsto que sea durante cinco años. Para destinarse a estos fines sociales las viviendas tienen que estar en condiciones de ser habitadas. En caso de no estarlo, podrán financiarse obras de habitabilidad o adecuación con un máximo de 4.000 euros de ayuda. A través de esta financiación podrán sufragar hasta el 75% de las mismas.

Plan Estatal de Acceso a la vivienda 2020-2025

La cesión de viviendas de la Sareb para el alquiler social se enmarca en el proyecto del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2020-2025. Este primer documento tiene como objetivo priorizar la función social de la vivienda para garantizar el acceso a una solución habitacional a los colectivos más vulnerables y sectores de la población con pocos recursos.

El proyecto también busca incrementar el parque público de la vivienda para que se destinen al alquiler asequible o cesión en uso. Algunas de las actuaciones que se contemplan para conseguirlo son la adquisición de viviendas por parte de las administraciones públicas, el fomento de alojamientos temporales, de la promoción y rehabilitación de edificios de viviendas y el impulso de viviendas intergeneracionales.

Otros objetivos de este primer proyecto son dar subvenciones a los jóvenes para ayudarles a alquiler o a adquirir vivienda así como recuperar municipios y núcleos de población vacíos para evitar la despoblación. Por último, el plan contempla un programa específico para ayudar a erradicar el chabolismo y la infravivienda.

